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11:06 (мск), источник: Sport24

Свечников, по которому мы скучали. Русский вундеркинд сделал 3 гола и затащил клуб в зону плей-офф

Два забил сам, один подарил Себастьяну Ахо.

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Признаться честно, по подвигам Андрея Свечникова мы успели серьезно соскучиться. Да, не так давно русский вундеркинд забил гол-красавец в ворота «Ванкувера», но это была лишь вторая его шайба в 10 матчах. После крутой статистики начала сезона и двух лакроссов, поставивших Америку на уши, мы вправе были рассчитывать на большее.

Большее случилось в выездном матче с «Аризоной», а чтобы начать зажигать российскому нападающему потребовалось критическое положение его команды.

«Каролина» организовала его себе к началу второго периода. Сперва Джонатан Раймер проспал дальний выстрел Алекса Голигоски, а затем Кристиан Дворак забрал подбор в большинстве. 0:2 против одной из самых малопропускающих команд лиги — ситуация для клуба из Роли выглядела почти катастрофической.

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Свечникову хватило таланта и удачи, чтобы исправить ее практически в одиночку. 21-й шайбу в сезоне он забросил добиванием с расстояния в несколько сантиметров.

А 22-ю — примерно с той же точки, но уже с помехой от вратаря. Да, все мы привыкли к фантастическим по красоте голам в исполнении нашего гения, но вот такие, «мусорные» голы прямо сейчас для «Каролины» ничем не хуже. В жесткой рубке за плей-офф не до хоккейных шедевров.

Свечников поймал кураж и на старте третьей двадцатиминутки был в шаге от хет-трика. Он умчался от красной линии к воротам «Койотис», поставил корпус Голигоски и бросил с неудобной руки. Если бы не Раанта — быть бы третьему голу россиянину, но финн большой праздник отменил. Впрочем, его спасение не заставило Андрея выключиться из эпизода: он подобрал шайбу и сделал гол для Себастьяна Ахо.

«Аризона» до последнего цеплялась за результат, сократила свое отставание до одного гола и имела пару возможностей, чтобы затащить гостей в овертайм, но за 34 секунды до конца основного времени Себастьян Ахо забил в пустые ворота и поставил точку — 5:3. «Каролина» возвращается в кубковую восьмерку и должна благодарить за этого 19-летнего русского, который, кажется, очень хочет в розыгрыш Кубка Стэнли.

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Аризона Койотс
3:5
1:0, 1:3, 1:2
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 207.02.2020, 05:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena
Главные тренеры
Рик ТоккетРод Бриндамор
Вратари
Антти Раанта(Антти Раанта)Джеймс Раймер
1-й период
01:50Никлас Яльмарссон
04:09Джоэль Эдмундсон
15:45Алекс Голигоски(Лоусон Круз, Дерек Степан)
2-й период
22:19Джастин Уильямс
24:06Кристиан Дворак(Алекс Голигоски, Ник Шмолц)
25:06Андрей Свечников(Джоэль Эдмундсон, Гайдн Флери)
29:00Джейкоб Славин(Тревор ван Римсдайк, Райан Дзингел)
31:01Андрей Свечников(Тревор ван Римсдайк, Себастьян Ахо)
32:46Джоэль Эдмундсон
34:59Брэд Ричардсон
37:03Джейк Гардинер
3-й период
41:03Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
43:27Конор Гарлэнд(Тэйлор Холл, Джейкоб Чикран)
56:15Лукас Валлмарк
59:26Себастьян Ахо
Лучшие игроки матча
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Конор Гарлэнд (Аризона Койотс)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Аризона Койотс
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