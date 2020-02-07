Свечников, по которому мы скучали. Русский вундеркинд сделал 3 гола и затащил клуб в зону плей-офф
Два забил сам, один подарил Себастьяну Ахо.
Два забил сам, один подарил Себастьяну Ахо.
Признаться честно, по подвигам Андрея Свечникова мы успели серьезно соскучиться. Да, не так давно русский вундеркинд забил
«Каролина» организовала его себе к началу второго периода. Сперва Джонатан Раймер проспал дальний выстрел Алекса Голигоски, а затем Кристиан Дворак забрал подбор в большинстве. 0:2 против одной из самых малопропускающих команд лиги — ситуация для клуба из Роли выглядела почти катастрофической.
Свечникову хватило таланта и удачи, чтобы исправить ее практически в одиночку. 21-й шайбу в сезоне он забросил добиванием с расстояния в несколько сантиметров.
А 22-ю — примерно с той же точки, но уже с помехой от вратаря. Да, все мы привыкли к фантастическим по красоте голам в исполнении нашего гения, но вот такие, «мусорные» голы прямо сейчас для «Каролины» ничем не хуже. В жесткой рубке за
Свечников поймал кураж и на старте третьей двадцатиминутки был в шаге от
«Аризона» до последнего цеплялась за результат, сократила свое отставание до одного гола и имела пару возможностей, чтобы затащить гостей в овертайм, но за 34 секунды до конца основного времени Себастьян Ахо забил в пустые ворота и поставил точку — 5:3. «Каролина» возвращается в кубковую восьмерку и должна благодарить за этого 19-летнего русского, который, кажется, очень хочет в розыгрыш Кубка Стэнли.
|Рик Токкет
|Род Бриндамор
|Антти Раанта(Антти Раанта)
|Джеймс Раймер
|01:50
|Никлас Яльмарссон
|04:09
|Джоэль Эдмундсон
|15:45
|Алекс Голигоски(Лоусон Круз, Дерек Степан)
|22:19
|Джастин Уильямс
|24:06
|Кристиан Дворак(Алекс Голигоски, Ник Шмолц)
|25:06
|Андрей Свечников(Джоэль Эдмундсон, Гайдн Флери)
|29:00
|Джейкоб Славин(Тревор ван Римсдайк, Райан Дзингел)
|31:01
|Андрей Свечников(Тревор ван Римсдайк, Себастьян Ахо)
|32:46
|Джоэль Эдмундсон
|34:59
|Брэд Ричардсон
|37:03
|Джейк Гардинер
|41:03
|Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
|43:27
|Конор Гарлэнд(Тэйлор Холл, Джейкоб Чикран)
|56:15
|Лукас Валлмарк
|59:26
|Себастьян Ахо
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Конор Гарлэнд (Аризона Койотс)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0