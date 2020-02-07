Свечников, по которому мы скучали. Русский вундеркинд сделал 3 гола и затащил клуб в зону плей-офф

Признаться честно, по подвигам Андрея Свечникова мы успели серьезно соскучиться. Да, не так давно русский вундеркинд забил гол-красавец в ворота «Ванкувера», но это была лишь вторая его шайба в 10 матчах. После крутой статистики начала сезона и двух лакроссов, поставивших Америку на уши, мы вправе были рассчитывать на большее.

Большее случилось в выездном матче с «Аризоной», а чтобы начать зажигать российскому нападающему потребовалось критическое положение его команды.

«Каролина» организовала его себе к началу второго периода. Сперва Джонатан Раймер проспал дальний выстрел Алекса Голигоски, а затем Кристиан Дворак забрал подбор в большинстве. 0:2 против одной из самых малопропускающих команд лиги — ситуация для клуба из Роли выглядела почти катастрофической.

Свечникову хватило таланта и удачи, чтобы исправить ее практически в одиночку. 21-й шайбу в сезоне он забросил добиванием с расстояния в несколько сантиметров.

А 22-ю — примерно с той же точки, но уже с помехой от вратаря. Да, все мы привыкли к фантастическим по красоте голам в исполнении нашего гения, но вот такие, «мусорные» голы прямо сейчас для «Каролины» ничем не хуже. В жесткой рубке за плей-офф не до хоккейных шедевров.

Свечников поймал кураж и на старте третьей двадцатиминутки был в шаге от хет-трика. Он умчался от красной линии к воротам «Койотис», поставил корпус Голигоски и бросил с неудобной руки. Если бы не Раанта — быть бы третьему голу россиянину, но финн большой праздник отменил. Впрочем, его спасение не заставило Андрея выключиться из эпизода: он подобрал шайбу и сделал гол для Себастьяна Ахо.

«Аризона» до последнего цеплялась за результат, сократила свое отставание до одного гола и имела пару возможностей, чтобы затащить гостей в овертайм, но за 34 секунды до конца основного времени Себастьян Ахо забил в пустые ворота и поставил точку — 5:3. «Каролина» возвращается в кубковую восьмерку и должна благодарить за этого 19-летнего русского, который, кажется, очень хочет в розыгрыш Кубка Стэнли.