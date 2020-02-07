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11:15 (мск), источник: Sport24

Первый гол молодого русского в НХЛ. Летунов ответил на шедевр Макдэвида добиванием с разворота

Мечты 23-летнего форварда продолжают сбываться.

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Трудно ошибиться, предположив, что эта неделя — лучшая в карьере 23-летнего российского нападающего Максима Летунова. Во вторник форвард, покинувший родину еще в 15 лет, реализовал свою мечту и дебютировал в лучшей лиге мира. В первом матче за «Сан-Хосе» он получил 10 минут айстайма, сыграл надежно и помог своей команде победить «Калгари» со счетом 3:1.

«Меня все в команде очень хорошо приняли — не только ветераны, но и молодые игроки. А Джо Торнтон и Патрик Марло перед самой игрой подошли и сказали не волноваться, в первой паре смен просто почувствовать игру, вбросить шайбу в зону, пробежать, побороться. И уже потом, когда освоюсь, можно показывать то, на что способен. Со стороны [тренера вратарей] Евгения Набокова особых наставлений не было — он просто сказал, чтобы я получал удовольствие и побольше лез на ворота», — делился эмоциями после той игры Летунов. («Спорт-Экспресс»).

В четверг канадское турне «Шаркс» продолжилось в Эдмонтоне и Максим получил свой второй шанс. Получил и воспользовался им по полной.

Не будем оттягивать приятный момент и сразу перенесемся в начало второго периода, когда и случилось знаковое в карьере воспитанника ЦСКА событие. Очередная атака гостей закончилась шикарным пасом Маркуса Серенсена на Эрика Карлссона, защитник должен был забивать сам, но банально бросил в щитки Микко Коскинену. На счастье рядом оказался Летунов, который с разворота отправил шайбу в пустые ворота. Первый гол в НХЛ уже во втором матче — сценарий мечты!

Шайба Максима впервые за вечер вывела «Акул» вперед — игра началась для них очень неудачно. Уже к 6-й минуте хозяева вели со счетом 2:0: Сэм Ганье, как и Летунов, отличился добиванием с неудобной руки, а Коннор Макдэвид снова включил режим хоккейного волшебника — на его чумовое ускорение и завершение можно смотреть весь день.

Впрочем, отыграться «Сан-Хосе» смог почти также быстро, как подарил сопернику комфортное преимущество. Две шайбы гостей получились похожими — Тимо Майер и Эвандер Кейн подправляли шайбу в ворота после бросков Брента Бернса.

После гола Летунова жизнь у «Шаркс» окончательно наладилась — вскоре Стефан Ноусен протолкнул шайбу в ворота мимо дезориентированного Коскинена, а когда на старте третьего игрового отрезка Майер от души приложился в дальнюю девятине, все стало окончательно ясно.

Во время загрузки произошла ошибка.

6:3 — списанный почти всеми «Сан-Хосе» выносит сражающийся за плей-офф «Эдмонтон», а российский форвард «Акул» побеждает в сильнейшей лиге планеты во второй раз подряд. Кто знает, может быть с Летуновым калифорнийский клуб сможет совершить чудо и пробиться в плей-офф, отставание ведь от восьмерки не критичное — всего 8 очков. Пока же Максим может не задумываться о будущем, а наслаждаться настоящим. Теперь он знает, что такое забивать в НХЛ и уделывать команду канадского идола Макдэвида. Для нападающего, еще два года назад игравшего в студенческой лиге, это уже очень большой прорыв.

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Эдмонтон Ойлерз
3:6
2:2, 0:2, 1:2
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, Неделя 207.02.2020, 05:30 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Дэйв ТиппеттБоб Бугнер
Вратари
Микко КоскиненАарон Делл
1-й период
04:04Сэм Ганье(Кайлер Ямамото, Дарнелл Нерс)
05:20Коннор Макдэвид(Дарнелл Нерс)
08:15Дарнелл Нерс
11:01Тимо Майер(Брент Бернс, Бренден Диллон)
13:21Брент Бернс
16:33Оскар Клефбом
16:33Оскар Клефбом
18:19Эвандер Кейн(Джо Торнтон, Брент Бернс)
2-й период
27:07Максим Летунов(Эрик Карлссон, Маркус Серенсен)
32:31Стефан Ноесен(Мелькер Карлссон, Александр Труэ)
34:37Оскар Клефбом
34:37Патрик Марло
3-й период
45:05Тимо Майер(Кевин Лабанк, Марк-Эдуард Власик)
46:33Итан Бир
52:19Кевин Лабанк(Тимо Майер, Джо Торнтон)
Лучшие игроки матча
Тимо Майер (Сан-Хосе Шаркс), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон Ойлерз
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