Первый гол молодого русского в НХЛ. Летунов ответил на шедевр Макдэвида добиванием с разворота

Трудно ошибиться, предположив, что эта неделя — лучшая в карьере 23-летнего российского нападающего Максима Летунова. Во вторник форвард, покинувший родину еще в 15 лет, реализовал свою мечту и дебютировал в лучшей лиге мира. В первом матче за «Сан-Хосе» он получил 10 минут айстайма, сыграл надежно и помог своей команде победить «Калгари» со счетом 3:1.

«Меня все в команде очень хорошо приняли — не только ветераны, но и молодые игроки. А Джо Торнтон и Патрик Марло перед самой игрой подошли и сказали не волноваться, в первой паре смен просто почувствовать игру, вбросить шайбу в зону, пробежать, побороться. И уже потом, когда освоюсь, можно показывать то, на что способен. Со стороны [тренера вратарей] Евгения Набокова особых наставлений не было — он просто сказал, чтобы я получал удовольствие и побольше лез на ворота», — делился эмоциями после той игры Летунов. («Спорт-Экспресс»).

В четверг канадское турне «Шаркс» продолжилось в Эдмонтоне и Максим получил свой второй шанс. Получил и воспользовался им по полной.

Не будем оттягивать приятный момент и сразу перенесемся в начало второго периода, когда и случилось знаковое в карьере воспитанника ЦСКА событие. Очередная атака гостей закончилась шикарным пасом Маркуса Серенсена на Эрика Карлссона, защитник должен был забивать сам, но банально бросил в щитки Микко Коскинену. На счастье рядом оказался Летунов, который с разворота отправил шайбу в пустые ворота. Первый гол в НХЛ уже во втором матче — сценарий мечты!

Шайба Максима впервые за вечер вывела «Акул» вперед — игра началась для них очень неудачно. Уже к 6-й минуте хозяева вели со счетом 2:0: Сэм Ганье, как и Летунов, отличился добиванием с неудобной руки, а Коннор Макдэвид снова включил режим хоккейного волшебника — на его чумовое ускорение и завершение можно смотреть весь день.

Впрочем, отыграться «Сан-Хосе» смог почти также быстро, как подарил сопернику комфортное преимущество. Две шайбы гостей получились похожими — Тимо Майер и Эвандер Кейн подправляли шайбу в ворота после бросков Брента Бернса.

После гола Летунова жизнь у «Шаркс» окончательно наладилась — вскоре Стефан Ноусен протолкнул шайбу в ворота мимо дезориентированного Коскинена, а когда на старте третьего игрового отрезка Майер от души приложился в дальнюю девятине, все стало окончательно ясно.

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