Первый гол молодого русского в НХЛ. Летунов ответил на шедевр Макдэвида добиванием с разворота
Мечты 23-летнего форварда продолжают сбываться.
Мечты 23-летнего форварда продолжают сбываться.
Трудно ошибиться, предположив, что эта неделя — лучшая в карьере 23-летнего российского нападающего Максима Летунова. Во вторник форвард, покинувший родину еще в 15 лет, реализовал свою мечту и дебютировал в лучшей лиге мира. В первом матче за «Сан-Хосе» он получил 10 минут айстайма, сыграл надежно и помог своей команде победить «Калгари» со счетом 3:1.
«Меня все в команде очень хорошо приняли — не только ветераны, но и молодые игроки. А Джо Торнтон и Патрик Марло перед самой игрой подошли и сказали не волноваться, в первой паре смен просто почувствовать игру, вбросить шайбу в зону, пробежать, побороться. И уже потом, когда освоюсь, можно показывать то, на что способен. Со стороны [тренера вратарей] Евгения Набокова особых наставлений не было — он просто сказал, чтобы я получал удовольствие и побольше лез на ворота», — делился эмоциями после той игры Летунов. («Спорт-Экспресс»).
Не будем оттягивать приятный момент и сразу перенесемся в начало второго периода, когда и случилось знаковое в карьере воспитанника ЦСКА событие. Очередная атака гостей закончилась шикарным пасом Маркуса Серенсена на Эрика Карлссона, защитник должен был забивать сам, но банально бросил в щитки Микко Коскинену. На счастье рядом оказался Летунов, который с разворота отправил шайбу в пустые ворота. Первый гол в НХЛ уже во втором матче — сценарий мечты!
Шайба Максима впервые за вечер вывела «Акул» вперед — игра началась для них очень неудачно. Уже к 6-й минуте хозяева вели со счетом 2:0: Сэм Ганье, как и Летунов, отличился добиванием с неудобной руки, а Коннор Макдэвид снова включил режим хоккейного волшебника — на его чумовое ускорение и завершение можно смотреть весь день.
Впрочем, отыграться «Сан-Хосе» смог почти также быстро, как подарил сопернику комфортное преимущество. Две шайбы гостей получились похожими — Тимо Майер и Эвандер Кейн подправляли шайбу в ворота после бросков Брента Бернса.
После гола Летунова жизнь у «Шаркс» окончательно наладилась — вскоре Стефан Ноусен протолкнул шайбу в ворота мимо дезориентированного Коскинена, а когда на старте третьего игрового отрезка Майер от души приложился в дальнюю девятине, все стало окончательно ясно.
6:3 — списанный почти всеми «Сан-Хосе» выносит сражающийся за
|Дэйв Типпетт
|Боб Бугнер
|Микко Коскинен
|Аарон Делл
|04:04
|Сэм Ганье(Кайлер Ямамото, Дарнелл Нерс)
|05:20
|Коннор Макдэвид(Дарнелл Нерс)
|08:15
|Дарнелл Нерс
|11:01
|Тимо Майер(Брент Бернс, Бренден Диллон)
|13:21
|Брент Бернс
|16:33
|Оскар Клефбом
|16:33
|Оскар Клефбом
|18:19
|Эвандер Кейн(Джо Торнтон, Брент Бернс)
|27:07
|Максим Летунов(Эрик Карлссон, Маркус Серенсен)
|32:31
|Стефан Ноесен(Мелькер Карлссон, Александр Труэ)
|34:37
|Оскар Клефбом
|34:37
|Патрик Марло
|45:05
|Тимо Майер(Кевин Лабанк, Марк-Эдуард Власик)
|46:33
|Итан Бир
|52:19
|Кевин Лабанк(Тимо Майер, Джо Торнтон)
Тимо Майер (Сан-Хосе Шаркс), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Эрик Карлссон (Сан-Хосе Шаркс)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0