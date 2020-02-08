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10:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в матче НХЛ, Панарин отдал голевой пас

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу «Баффало».

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанежад (58-я минута) и Крис Крайдер (59). Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился передачей и набрал 72-е очко (27 шайб + 45 передач) в сезоне, занимая пятое место в списке лучших бомбардиров. У победителей отличились Земгус Гиргенсонс (10), Сэм Райнхарт (36) и Джимми Веси (52).

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 25 бросков.

Официальный сайт НХЛ

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Коламбус» — «Детройт» — 2:0,

Официальный сайт НХЛ

«Торонто» — «Анахайм» — 5:4 (после овертайма).

Официальный сайт НХЛ
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