«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в матче НХЛ, Панарин отдал голевой пас

Встреча, прошедшая в пятницу в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу «Баффало».

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанежад (58-я минута) и Крис Крайдер (59). Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился передачей и набрал 72-е очко (27 шайб + 45 передач) в сезоне, занимая пятое место в списке лучших бомбардиров. У победителей отличились Земгус Гиргенсонс (10), Сэм Райнхарт (36) и Джимми Веси (52).