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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» потерпели поражение от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в пятницу в Далласе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу «Миннесоты». В составе «Старз» шайбы забросили Джо Павелски (16-я минута) и российский форвард Денис Гурьянов (23). У победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (29, 60) и Райан Донато (33).

Официальный сайт НХЛ

Гурьянов по итогам встречи стал второй звездой матча.

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1:0, 1:2, 0:1
Миннесота Уайлд
Хоккей, НХЛ, Неделя 208.02.2020, 04:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Рик БоунессБрюс Будро
Вратари
Бен Бишоп(Бен Бишоп)Деван Дубник
1-й период
02:23Люк Канин
15:14Джаред Сперджен
15:28Джо Павелски(Тайлер Сегин, Йон Клингберг)
15:28Юнас Бродин
15:28Юнас Бродин
16:16Радек Факса
2-й период
20:50Юэль Эрикссон Эк
22:51Денис Гурьянов(Миро Хейсканен, Бен Бишоп)
23:55Эндрю Кольяно
28:25Юэль Эрикссон Эк
32:09Райан Донато(Люк Канин, Кевин Фиала)
32:22Блэйк Комо
3-й период
40:00Кори Перри
40:00Джордан Гринуэй
54:07Кевин Фиала
59:33Юэль Эрикссон Эк(Юнас Бродин, Джордан Гринуэй)
Лучшие игроки матча
Юэль Эрикссон Эк (Миннесота Уайлд), Денис Гурьянов (Даллас Старз), Зак Паризе (Миннесота Уайлд)
Статистика
8Штрафное время14
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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