Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»

Встреча, прошедшая в пятницу в Далласе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу «Миннесоты». В составе «Старз» шайбы забросили Джо Павелски (16-я минута) и российский форвард Денис Гурьянов (23). У победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (29, 60) и Райан Донато (33).