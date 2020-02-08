Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» потерпели поражение от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» потерпели поражение от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в пятницу в Далласе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу «Миннесоты». В составе «Старз» шайбы забросили Джо Павелски (16-я минута) и российский форвард Денис Гурьянов (23). У победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (29, 60) и Райан Донато (33).
Гурьянов по итогам встречи стал второй звездой матча.
|Рик Боунесс
|Брюс Будро
|Бен Бишоп(Бен Бишоп)
|Деван Дубник
|02:23
|Люк Канин
|15:14
|Джаред Сперджен
|15:28
|Джо Павелски(Тайлер Сегин, Йон Клингберг)
|15:28
|Юнас Бродин
|15:28
|Юнас Бродин
|16:16
|Радек Факса
|20:50
|Юэль Эрикссон Эк
|22:51
|Денис Гурьянов(Миро Хейсканен, Бен Бишоп)
|23:55
|Эндрю Кольяно
|28:25
|Юэль Эрикссон Эк
|32:09
|Райан Донато(Люк Канин, Кевин Фиала)
|32:22
|Блэйк Комо
|40:00
|Кори Перри
|40:00
|Джордан Гринуэй
|54:07
|Кевин Фиала
|59:33
|Юэль Эрикссон Эк(Юнас Бродин, Джордан Гринуэй)
Юэль Эрикссон Эк (Миннесота Уайлд), Денис Гурьянов (Даллас Старз), Зак Паризе (Миннесота Уайлд)
|8
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|3