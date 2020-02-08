Мэттьюс догнал Овечкина по голам. «Торонто» с новым вратарём чудом избежал провала
Это был настоящий триллер с непредсказуемой концовкой.
Это был настоящий триллер с непредсказуемой концовкой.
Травма основного стража ворот «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена поставила под угрозу попадание одного из самых популярных хоккейных клубов мира в кубковую восьмёрку. Неучастие в розыгрыше Кубка Стэнли сделало бы трудный и крайне противоречивый сезон «Торонто» ещё более неоднозначным, а генеральный менеджер Кайл Дубас явно поставил бы себя под удар, особенно если вспомнить поспешное увольнение Майка Бэбкока.
Именно поэтому Дубас решил действовать незамедлительно и сделал то, что было необходимо предпринять уже давно — приобрёл для команды неплохого бэкапа.
Выбор пал на Джека Кэмпбелла из «Лос-Анджелеса», вместе с которым в Канаду переехал форвард Кайл Клиффорд. Лет 10 назад Кэмпбелл считался одним из самых перспективных голкиперов мира, став обладателем золотых медалей ЮЧМ и МЧМ, но в НХЛ у него не заладилось, и стать первым номером он пока так и не смог. Но в нынешнем положении «кленовых» нет смысла оглядываться на недостатки: Кэмпбелл, начиная с ноября, играл намного надёжнее, чем сменщик Андерсена Майкл Хатчинсон (90,7% отражённых бросков против 88,7%), поэтому именно бывшему «королю» доверили последний рубеж в игре с другим калифорнийским клубом — «Анахаймом».
До поры, до времени «Торонто» выглядел в этой встрече вполне уверенным в себе коллективом, а игра нового голкипера не вызывала никаких вопросов. На пятой минуте Андреас Юнссон открыл счёт, завершив красивую комбинацию с участием Митча Марнера и Остона Мэттьюса и задал тон всей встрече. Чуть позже «кленовые» получили возможность поиграть в большинстве в формате пять на три, когда центрфорвард «Дакс» Дерек Грант умудрился из своей зоны выбросить шайбу над стеклом у чужих ворот, но это преимущество реализовано не было.
Ответный гол Николя Делорье не выбил «Мэйпл Лифс» из колеи, и во втором периоде хозяева постарались сделать необходимый для победы задел. Великолепный Остон Мэттьюс сначала вывел на бросок с убойной позиции Джона Тавареса, а затем забил сам, когда те же Таварес и Марнер соорудили для него «вкусную» комбинацию на скорости. Для Мэттьюса этот гол стал 40-м в регулярном чемпионате, и в споре лучших снайперов он догнал лидера Александра Овечкина.
В третьей двадцатиминутке в игре «Торонто» случился настоящий кризис, который привёл к тому, что с таким трудом добытое преимущество было растрачено. Нерасторопность и небрежность при игре в большинстве привели к острой контратаке, завершившейся голом Макса Джонса, а чуть позже бывший «дьявол» Адам Хенрик сыграл на добивании и сравнял счёт.
Казалось, что хозяев
И всё же «Торонто» спас себя от жесточайшей критики и позора. За семь секунд до конца овертайма Джон Таварес в большинстве подправил бросок Марнера и принёс хозяевам такую нужную победу.
Максим Замятин
|Шелдон Киф
|Даллас Икинс
|Джек Кэмпбелл
|Райан Миллер(Райан Миллер)
|04:36
|Андреас Юнссон(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
|10:36
|Николя Делорье(Адам Хенрик, Кэм Фаулер)
|15:36
|Макс Джонс
|15:54
|Дерек Грант
|18:36
|Дмитрий Тимашов
|22:08
|Джош Мэнсон
|23:38
|Джон Таварес(Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс)
|30:31
|Джон Таварес
|33:18
|Остон Мэттьюс(Джон Таварес, Митчелл Марнер)
|33:39
|Кайл Клиффорд
|33:39
|Райан Гецлаф
|46:51
|Ник Ритчи
|48:34
|Макс Джонс(Картер Рауни)
|51:30
|Кайл Клиффорд
|52:47
|Адам Хенрик(Трой Терри, Ондржей Каше)
|56:33
|Джейсон Спецца(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
|59:02
|Дерек Грант(Райан Гецлаф, Кэм Фаулер)
|63:56
|Рикард Ракелль
|64:53
|Джон Таварес(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
Джон Таварес (Торонто Мэйпл Ливз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Адам Хенрик (Анахайм Дакс)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1