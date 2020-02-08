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10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Мэттьюс догнал Овечкина по голам. «Торонто» с новым вратарём чудом избежал провала

Это был настоящий триллер с непредсказуемой концовкой.

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Источник: AP 2020

Травма основного стража ворот «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена поставила под угрозу попадание одного из самых популярных хоккейных клубов мира в кубковую восьмёрку. Неучастие в розыгрыше Кубка Стэнли сделало бы трудный и крайне противоречивый сезон «Торонто» ещё более неоднозначным, а генеральный менеджер Кайл Дубас явно поставил бы себя под удар, особенно если вспомнить поспешное увольнение Майка Бэбкока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Именно поэтому Дубас решил действовать незамедлительно и сделал то, что было необходимо предпринять уже давно — приобрёл для команды неплохого бэкапа.

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Выбор пал на Джека Кэмпбелла из «Лос-Анджелеса», вместе с которым в Канаду переехал форвард Кайл Клиффорд. Лет 10 назад Кэмпбелл считался одним из самых перспективных голкиперов мира, став обладателем золотых медалей ЮЧМ и МЧМ, но в НХЛ у него не заладилось, и стать первым номером он пока так и не смог. Но в нынешнем положении «кленовых» нет смысла оглядываться на недостатки: Кэмпбелл, начиная с ноября, играл намного надёжнее, чем сменщик Андерсена Майкл Хатчинсон (90,7% отражённых бросков против 88,7%), поэтому именно бывшему «королю» доверили последний рубеж в игре с другим калифорнийским клубом — «Анахаймом».

До поры, до времени «Торонто» выглядел в этой встрече вполне уверенным в себе коллективом, а игра нового голкипера не вызывала никаких вопросов. На пятой минуте Андреас Юнссон открыл счёт, завершив красивую комбинацию с участием Митча Марнера и Остона Мэттьюса и задал тон всей встрече. Чуть позже «кленовые» получили возможность поиграть в большинстве в формате пять на три, когда центрфорвард «Дакс» Дерек Грант умудрился из своей зоны выбросить шайбу над стеклом у чужих ворот, но это преимущество реализовано не было.

Официальный сайт НХЛ

Ответный гол Николя Делорье не выбил «Мэйпл Лифс» из колеи, и во втором периоде хозяева постарались сделать необходимый для победы задел. Великолепный Остон Мэттьюс сначала вывел на бросок с убойной позиции Джона Тавареса, а затем забил сам, когда те же Таварес и Марнер соорудили для него «вкусную» комбинацию на скорости. Для Мэттьюса этот гол стал 40-м в регулярном чемпионате, и в споре лучших снайперов он догнал лидера Александра Овечкина.

Официальный сайт НХЛ

В третьей двадцатиминутке в игре «Торонто» случился настоящий кризис, который привёл к тому, что с таким трудом добытое преимущество было растрачено. Нерасторопность и небрежность при игре в большинстве привели к острой контратаке, завершившейся голом Макса Джонса, а чуть позже бывший «дьявол» Адам Хенрик сыграл на добивании и сравнял счёт.

Официальный сайт НХЛ

Казалось, что хозяев всё-таки спас Джейсон Спецца, шайба которого за четыре минуты до конца снова вывела «кленовых листьев» вперёд, но «утки» и тут смогли отыграться, забив за 58 секунд до окончания основного времени, когда в жуткой суматохе на пятачке Грант сумел протолкнуть шайбу за линию.

И всё же «Торонто» спас себя от жесточайшей критики и позора. За семь секунд до конца овертайма Джон Таварес в большинстве подправил бросок Марнера и принёс хозяевам такую нужную победу.

Официальный сайт НХЛ

Максим Замятин

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Торонто Мэйпл Ливз
5:4ОТ
1:1, 2:0, 1:3
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 208.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифДаллас Икинс
Вратари
Джек КэмпбеллРайан Миллер(Райан Миллер)
1-й период
04:36Андреас Юнссон(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
10:36Николя Делорье(Адам Хенрик, Кэм Фаулер)
15:36Макс Джонс
15:54Дерек Грант
18:36Дмитрий Тимашов
2-й период
22:08Джош Мэнсон
23:38Джон Таварес(Зак Хаймэн, Остон Мэттьюс)
30:31Джон Таварес
33:18Остон Мэттьюс(Джон Таварес, Митчелл Марнер)
33:39Кайл Клиффорд
33:39Райан Гецлаф
3-й период
46:51Ник Ритчи
48:34Макс Джонс(Картер Рауни)
51:30Кайл Клиффорд
52:47Адам Хенрик(Трой Терри, Ондржей Каше)
56:33Джейсон Спецца(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
59:02Дерек Грант(Райан Гецлаф, Кэм Фаулер)
Овертайм
63:56Рикард Ракелль
64:53Джон Таварес(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
Лучшие игроки матча
Джон Таварес (Торонто Мэйпл Ливз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Адам Хенрик (Анахайм Дакс)
Статистика
8Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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