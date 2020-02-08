Мэттьюс догнал Овечкина по голам. «Торонто» с новым вратарём чудом избежал провала

Источник: AP 2020

Травма основного стража ворот «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена поставила под угрозу попадание одного из самых популярных хоккейных клубов мира в кубковую восьмёрку. Неучастие в розыгрыше Кубка Стэнли сделало бы трудный и крайне противоречивый сезон «Торонто» ещё более неоднозначным, а генеральный менеджер Кайл Дубас явно поставил бы себя под удар, особенно если вспомнить поспешное увольнение Майка Бэбкока.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c552f80dc13a27b40e0" data-vnd="5c552f80dc13a27b40e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c552f80dc13a27b40e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно поэтому Дубас решил действовать незамедлительно и сделал то, что было необходимо предпринять уже давно — приобрёл для команды неплохого бэкапа.

Выбор пал на Джека Кэмпбелла из «Лос-Анджелеса», вместе с которым в Канаду переехал форвард Кайл Клиффорд. Лет 10 назад Кэмпбелл считался одним из самых перспективных голкиперов мира, став обладателем золотых медалей ЮЧМ и МЧМ, но в НХЛ у него не заладилось, и стать первым номером он пока так и не смог. Но в нынешнем положении «кленовых» нет смысла оглядываться на недостатки: Кэмпбелл, начиная с ноября, играл намного надёжнее, чем сменщик Андерсена Майкл Хатчинсон (90,7% отражённых бросков против 88,7%), поэтому именно бывшему «королю» доверили последний рубеж в игре с другим калифорнийским клубом — «Анахаймом».

До поры, до времени «Торонто» выглядел в этой встрече вполне уверенным в себе коллективом, а игра нового голкипера не вызывала никаких вопросов. На пятой минуте Андреас Юнссон открыл счёт, завершив красивую комбинацию с участием Митча Марнера и Остона Мэттьюса и задал тон всей встрече. Чуть позже «кленовые» получили возможность поиграть в большинстве в формате пять на три, когда центрфорвард «Дакс» Дерек Грант умудрился из своей зоны выбросить шайбу над стеклом у чужих ворот, но это преимущество реализовано не было.

Официальный сайт НХЛ

Ответный гол Николя Делорье не выбил «Мэйпл Лифс» из колеи, и во втором периоде хозяева постарались сделать необходимый для победы задел. Великолепный Остон Мэттьюс сначала вывел на бросок с убойной позиции Джона Тавареса, а затем забил сам, когда те же Таварес и Марнер соорудили для него «вкусную» комбинацию на скорости. Для Мэттьюса этот гол стал 40-м в регулярном чемпионате, и в споре лучших снайперов он догнал лидера Александра Овечкина.

Официальный сайт НХЛ

В третьей двадцатиминутке в игре «Торонто» случился настоящий кризис, который привёл к тому, что с таким трудом добытое преимущество было растрачено. Нерасторопность и небрежность при игре в большинстве привели к острой контратаке, завершившейся голом Макса Джонса, а чуть позже бывший «дьявол» Адам Хенрик сыграл на добивании и сравнял счёт.

Официальный сайт НХЛ

Казалось, что хозяев всё-таки спас Джейсон Спецца, шайба которого за четыре минуты до конца снова вывела «кленовых листьев» вперёд, но «утки» и тут смогли отыграться, забив за 58 секунд до окончания основного времени, когда в жуткой суматохе на пятачке Грант сумел протолкнуть шайбу за линию.

И всё же «Торонто» спас себя от жесточайшей критики и позора. За семь секунд до конца овертайма Джон Таварес в большинстве подправил бросок Марнера и принёс хозяевам такую нужную победу.

Официальный сайт НХЛ

Максим Замятин