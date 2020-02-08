Покидать «Монреаль» стоит только ради «Бостона». Где Ковальчук продолжит сезон?
Русскую звезду хотят выменять из «Монреаля».
Русскую звезду хотят выменять из «Монреаля».
Судьба хоккеистов частенько оказывается очень непредсказуемой — даже в рамках одного сезона. Пример Ильи Ковальчука это наглядно подтверждает. Ещё в середине ноября, когда русского форварда вывели из состава «Кингз», казалось, что время Ильи в НХЛ ушло окончательно и бесповоротно. Он пропустил пару месяцев, просто ожидая, когда «короли» выплатят ему последний подписной бонус в размере $2,65 млн, а затем выставят его на драфт отказов с целью расторжения договора. Другого развития отношений между «Лос-Анджелесом» и Ковальчуком не могло быть, да и в целом нелегко было представить, что нападающий с подпорченной в «Кингз» репутацией и статусом едущего с ярмарки ветерана заинтересует
Как мы знаем, Ковальчук 3 января подписал контракт с «Монреалем». Соглашение выглядело даже несколько унизительным для хоккеиста — двусторонний характер, зарплата $700 тыс. (да и то, если он не будет спущен в АХЛ), плюс в «Канадиенс» особо не скрывали, что с помощью Ильи просто хотят закрыть дыры в составе. Но Кови явно знал, что делал, когда подписывал этот договор. За месяц в «Монреале» Илья подправил свою репутацию, и из дорогостоящего балласта, каким его в ноябре пытался выставить «Лос-Анджелес», превратился в одного из самых любопытных объектов для сделки перед дедлайном. Конечно, важную роль в этой трансформации сыграло избавление Ковальчука от тяжёлого контракта в $6,25 млн за сезон, который теперь остался только в платёжке «Кингз». Но не только в разы снизившаяся стоимость Ильи заставляет интересоваться им другие клубы лиги.
Да, Кови провёл в «Канадиенс» совсем немного времени, но этого хватило понять всей НХЛ, что настоящий Ковальчук — это не тот изгой из «Лос-Анджелеса» с огромным минусом в показателе полезности, а самый эффективный ветеран в лиге. В 14 матчах 36-летний Кови набрал 11 (5+6) очков, показав себя опытным хоккеистом, ещё способным приносить пользу даже из первой линии нападения при должном уровне доверия со стороны тренера. Сам Илья счастлив в «Монреале», ему всё нравится в этой организации и, вероятно, он действительно не думает о том, чтобы непременно сменить команду в дедлайн. Почему же он вообще должен идти на обмен? Дело в том, что цель Ковальчука хорошо известна (выигрыш Кубка Стэнли), но с «Канадиенс» достичь её будет практически невозможно. «Монреаль» идёт вне зоны
«Монреаль» хочет сохранить Ковальчука, но готов расстаться с россиянином за выбор во втором раунде драфта. Если исходить из этой информации, то условия, выставленные «Канадиенс» для приобретения Ковальчука, не выглядят драконовскими. Команда, желающая добавить глубины своей атаке перед
Так что будет вовсе не удивительно, если в ближайшие две недели Илья поблагодарит «Монреаль» за доверие и отправится в другую команду навстречу мечте. В какую? Это в ближайшее время решит сам Ковальчук, если, конечно, всё же обмен состоится, а мы рассмотрим перспективы Ильи в вариантах, предложенных североамериканскими коллегами.
Из этих трёх команд «Брюинз» выглядит едва ли не идеальным местом продолжения карьеры для Ковальчука. Разумеется, «мишки» не смогут предоставить Илье большое количество игрового времени, в «Бостоне» его ждёт максимум третье звено. Но, если судить объективно, на какой статус ещё должен претендовать
Думается, что Илья грамотно себя оценивает и не будет требовать в «Бостоне» по 20 минут за матч, а просто поможет команде идти к их общей цели.
Кстати, у «Бостона» уже есть опыт подписания крутого ветерана перед
Как известно, «Эдмонтон» — это Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и все остальные. Такое расслоение позволяет лидерам «нефтяников» быть первыми в бомбардирской гонке НХЛ, но пагубно сказывается на перспективах клуба в Кубке Стэнли, который всё же выигрывают не два человека, а команда. Зато, если Ковальчук перейдёт в «Эдмонтон», то станет третьей звездой «нефтяников» (а кто с ним поспорит? Райан
Обмен перед дедлайном будет означать, что Кови пойдёт за Кубком уже этой весной, а «Эдмонтон» для этого не подходит. Хотя было бы интересно посмотреть, как Ковальчук сыграл с Макдэвидом или Драйзайтлем. В последнее время два тащера «Ойлерз» разведены по разным звеньям, и немец тоже играет на позиции центра. Например, на вчерашней тренировке «Эдмонтона» вместе с ним в тройке занимался
Пока всё выглядит именно так.
«Огоньки» очень нестабильны и, вероятно, будут до последнего бороться за
Лев Лукин