«Нью-Джерси» всухую переиграл «Лос-Анджелес». Гусев забросил 10-ю шайбу в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев со счётом 3:0, которая стала для них второй подряд.
В составе «Дэвилз» отличились Никита Гусев, Блейк Коулман и Кайл Палмьери.
27-летний российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 15 минут и 20 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Всего в текущем сезоне он принял участие в 51 матче, в котором набрал 32 (10+22) очка при коэффициенте полезности «-15».
Канадский голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд отразил все 37 бросков и провёл третий сухой матч в сезоне.
«Нью-Джерси Дэвилз», набрав 50 очков в 54 матчах, занимает 14-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес Кингз» (43) — последнее (15-е) на Западе.
|Ален Насреддин
|Тодд Маклеллан
|Маккензи Блэквуд
|Кэл Петерсен
|02:21
|Карл Грундстрем
|18:06
|Дэймон Сиверсон
|22:40
|Блэйк Лизотт
|25:38
|Никита Гусев(Дэймон Сиверсон)
|26:12
|Карл Грундстрем
|27:35
|Блэйк Коулман(Уэйн Симмондс, Кайл Палмиери)
|30:43
|Кайл Палмиери(Джек Хьюз, Энди Грин)
|32:12
|Пи. Кей. Суббан
|32:37
|Анже Копитар
|46:05
|Уэйн Симмондс
|48:52
|Тревор Льюис
Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Блэйк Коулман (Нью-Джерси Дэвилз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0