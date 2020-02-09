«Нью-Джерси» всухую переиграл «Лос-Анджелес». Гусев забросил 10-ю шайбу в сезоне

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Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев со счётом 3:0, которая стала для них второй подряд.

В составе «Дэвилз» отличились Никита Гусев, Блейк Коулман и Кайл Палмьери.

27-летний российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 15 минут и 20 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Всего в текущем сезоне он принял участие в 51 матче, в котором набрал 32 (10+22) очка при коэффициенте полезности «-15».

Канадский голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд отразил все 37 бросков и провёл третий сухой матч в сезоне.

«Нью-Джерси Дэвилз», набрав 50 очков в 54 матчах, занимает 14-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес Кингз» (43) — последнее (15-е) на Западе.