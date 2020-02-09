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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Джерси» всухую переиграл «Лос-Анджелес». Гусев забросил 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Лос-Анджелес Кингз».

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев со счётом 3:0, которая стала для них второй подряд.

В составе «Дэвилз» отличились Никита Гусев, Блейк Коулман и Кайл Палмьери.

27-летний российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, провёл на льду 15 минут и 20 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». Всего в текущем сезоне он принял участие в 51 матче, в котором набрал 32 (10+22) очка при коэффициенте полезности «-15».

Канадский голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд отразил все 37 бросков и провёл третий сухой матч в сезоне.

«Нью-Джерси Дэвилз», набрав 50 очков в 54 матчах, занимает 14-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес Кингз» (43) — последнее (15-е) на Западе.

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Нью-Джерси Дэвилз
3:0
0:0, 3:0, 0:0
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 209.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинТодд Маклеллан
Вратари
Маккензи БлэквудКэл Петерсен
1-й период
02:21Карл Грундстрем
18:06Дэймон Сиверсон
2-й период
22:40Блэйк Лизотт
25:38Никита Гусев(Дэймон Сиверсон)
26:12Карл Грундстрем
27:35Блэйк Коулман(Уэйн Симмондс, Кайл Палмиери)
30:43Кайл Палмиери(Джек Хьюз, Энди Грин)
32:12Пи. Кей. Суббан
32:37Анже Копитар
3-й период
46:05Уэйн Симмондс
48:52Тревор Льюис
Лучшие игроки матча
Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Блэйк Коулман (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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