От Овечкина ждали юбилея, а он пережил позор. «Вашингтон» сгорел 2:7 на родной арене

Подвиги на заказ способны совершать только супергерои, но ведь Александр Овечкин как раз из таких. Для хоккея он и есть самый настоящий супергерой, которому способен совершать то, что недоступно простым смертным. Заказ болельщиков был простым и понятным: им хотелось, чтобы Александр Великий как можно быстрее забил 700-й гол в НХЛовской карьере, оптимально — уже в субботнем матче с «Филадельфией». И ведь никого не волновало, что для этого Ови нужно забросить даже не одну, а две шайбы. Народ требовал зрелищ.

Для меня не имеет значения, как забросить юбилейную шайбу. Хоть головой, хоть ногой. Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»

Зрелище «Кэпиталз» и «Флайерз» начали выдавать с конца первого периода, вот только капитан хозяев не имел к нему никакого отношения. Счет открыли гости — в большинстве Клод Жиру выдал своевременный пас из-за ворот, а набежавший в левый круг вбрасывания от синей линии Шон Кутюрье чуть не порвал сетку.

Ответ «Вашингтона» оказался абсолютно симметричным. Через пару минут «Столичные» дождались собственной возможности поиграть с численным преимуществом и практически закосплеили гол Кутюрье. Якуб Врана отдавал передачу, находясь за спиной голкипера «Летчиков», а Ти Джей Оши точно бросал из круга вбрасывания, правда, из правого. Редкое большинство «Кэпс», в котором дело ни разу не дошло до броска Овечкина, все равно закончилось взятием воротом.

С попытками приблизиться к 700-у голу у Ови вообще возникли большие проблемы — впервые Брайана Эллиотта он побеспокоил только во второй половине второй двадцатиминутки, в тот момент, когда «Филадельфия», по сути, уже обеспечила себе результат. Как так вышло? Всему виной удивительный отрезок продолжительностью в 105 секунд, за который «Флайерз» успели отличиться сразу трижды. Сперва Радко Гудас сделал царский подарок своим бывшим партнерам, обрезавшись пасом через центр. Перехвативший шайбу Николас Обе-Кубел не заметил чеха на своем пути и нашел на дальней штанге Михаэля Раффля.

Через 14 секунд гости тремя передачами превратили попытку выхода из своей зоны в чистый выход «1 в 0» для Кутюрье — большой привет обороне «Вашингтона» и претенденту на «Норрис Трофи» Джону Карлсону. А спустя еще полторы минуты «Филадельфия» исполнила классику — выигранное вбрасывание в чужой зоне, бросок от синей, подправление на пятаке. Автором последнего касания стал Джеймс ван Римсдайк.

За 40 минут Овечкин 1 раз бросил в створ ворота, еще 3 его выстрела приняли на себя игрой «Флайерз». Гости очень не хотели, чтобы Ови отпраздновал свой юбилей именно субботним вечером, но перед третьим периодом оставалось надежда, что русский снайпер взорвется, как это было в прошлой игре с «Лос-Анджелесом» и попробует спасти для «Вашингтона» этот матч. Увы. Очень быстро стало ясно, что «Кэпитал уан-арене» этим вечером не удастся дождаться позитивных эмоций. Грубо обрезался Евгений Кузнецов и подарил дубль Обе-Кубелу, сумел переправить шайбу в ворота, находясь в компании двух соперников Трэвис Конекны, расстрелял Брэйдена Холтби и отправил его на скамейку запасных Клод Жиру. 1:7 — такого позора домашняя арена «Вашингтона» не видела давно.

Гол Кузнецова вряд ли сильно поправил настроение фанатам «Столичных». Вместо рекорда русской звезды они получили один из самых неприятных вечеров в сезоне. В субботу Овечкин был слишком далек от супергеройских подвигов.