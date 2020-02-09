Ковальчук поднял на уши хоккейную Мекку. Он зарешал в овертайме самой старой битвы НХЛ
Илья похоронил «Торонто» и осчастливил «Монреаль».
Илья похоронил «Торонто» и осчастливил «Монреаль».
Илья Ковальчук — один из главных российких ньюсмейкеров последних дней в Национальной хоккейной лиги. Неотвратимо приближается трансферный дедлайн, а вместе с этим возрастает количество слухов вокруг русского чемпиона. Куда «Монреаль» обменяют 36-летнего форварда? Решатся ли «Канадиенс» оставить ветерана у себя еще на сезон? Какой вариант предпочтительней для самого Ильи, мечтающего о Кубке Стэнли? Вопросов очень много, вместо ответов — инсайды.
Неизвестно, насколько переживает
Очередной повод для большой и чистой любви к Ковальчуку жители Монреаля получили в субботу. Игра с «Торонто» получилась не самой веселой, 40 минут команды мучились без голов, а в начале третьего периода трибуны «Белл-центра» окончательно приуныли. «Мэйпл лифс» убежали в контратаку, Зак Хайман скинул шайбу за спину, Алекс Керфут поделился ею с Джоном Таваресом, а последний нашел для хоккейного снаряд приют в сетке ворот Кэри Прайса.
Ковальчук вполне мог стать спасителем «Монреаля» уже в основное время. Гости схватили штраф за нарушение численного состава, а их 17-й номер классно зарядил сходу — все испортил резервный кипер «Торонто» Джек Кэмпбелл.
В итоге, переводить встречу в овертайм пришлось другому недавнему новичку «Канадиенс» Марко Сканделле. Бросок у канадского защитника получился не таким классным, как у Ковальчука, но для Кэмбелла эта задача оказалась более сложной. Точнее, неразрешимой.
Ну, а время русского ветерана настало в дополнительной пятиминутке. Ник Сузуки улетел на свидание с вратарем «Торонто», не смог стать главным героем вечера
Эмоциональные празднования Ильи достойны того, чтобы посмотреть на них отдельно.
Социальные сети разрываются от восторгов в адрес олимпийского чемпиона, а «Монреаль» тем временем подбирается к зоне
|Клод Жюльен
|Шелдон Киф
|Кэри Прайс
|Джек Кэмпбелл
|21:46
|Джонатан Друэн
|29:25
|Трэвис Дермотт
|35:03
|Виктор Мете
|41:06
|Джон Таварес(Александр Керфут, Зак Хаймэн)
|51:52
|Командный штраф
|57:27
|Марко Сканделла(Ксавье Улле, Нэйт Томпсон)
|61:43
|Илья Ковальчук(Ник Сузуки)
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Марко Сканделла (Монреаль Канадиенс), Джек Кэмпбелл (Торонто Мэйпл Ливз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0