Ковальчук поднял на уши хоккейную Мекку. Он зарешал в овертайме самой старой битвы НХЛ

Илья Ковальчук — один из главных российких ньюсмейкеров последних дней в Национальной хоккейной лиги. Неотвратимо приближается трансферный дедлайн, а вместе с этим возрастает количество слухов вокруг русского чемпиона. Куда «Монреаль» обменяют 36-летнего форварда? Решатся ли «Канадиенс» оставить ветерана у себя еще на сезон? Какой вариант предпочтительней для самого Ильи, мечтающего о Кубке Стэнли? Вопросов очень много, вместо ответов — инсайды.

В пятницу Sportsnet сообщил, что россиянином интересуются «Эдмонтон» и «Калгари», но больше всех — «Бостон». Как вы понимаете, фанатам «Монреаля» было что обсудить перед домашней игрой с «Торонто».

Неизвестно, насколько переживает из-за происходящего сам Илья, но со стороны складывается ощущение, что он, скорее, кайфует. Чего стоит только его тренировка с сыновьями на открытой площадке! Какие обмены? Какой трансферный дедлайн? Только удовольствие от любимой игры и жизни в хоккейной Мекке. Которая все больше влюбляется в русскую звезду.

Очередной повод для большой и чистой любви к Ковальчуку жители Монреаля получили в субботу. Игра с «Торонто» получилась не самой веселой, 40 минут команды мучились без голов, а в начале третьего периода трибуны «Белл-центра» окончательно приуныли. «Мэйпл лифс» убежали в контратаку, Зак Хайман скинул шайбу за спину, Алекс Керфут поделился ею с Джоном Таваресом, а последний нашел для хоккейного снаряд приют в сетке ворот Кэри Прайса.

Ковальчук вполне мог стать спасителем «Монреаля» уже в основное время. Гости схватили штраф за нарушение численного состава, а их 17-й номер классно зарядил сходу — все испортил резервный кипер «Торонто» Джек Кэмпбелл.

В итоге, переводить встречу в овертайм пришлось другому недавнему новичку «Канадиенс» Марко Сканделле. Бросок у канадского защитника получился не таким классным, как у Ковальчука, но для Кэмбелла эта задача оказалась более сложной. Точнее, неразрешимой.

Ну, а время русского ветерана настало в дополнительной пятиминутке. Ник Сузуки улетел на свидание с вратарем «Торонто», не смог стать главным героем вечера из-за ловкого движения клюшкой в исполнении Кэмбелла, но набежавший вторым темпом Ковальчук все-таки поднял монреальскую арену на уши.

Эмоциональные празднования Ильи достойны того, чтобы посмотреть на них отдельно.