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10:12 (мск), источник: Sport24

Ковальчук поднял на уши хоккейную Мекку. Он зарешал в овертайме самой старой битвы НХЛ

Илья похоронил «Торонто» и осчастливил «Монреаль».

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Илья Ковальчук — один из главных российких ньюсмейкеров последних дней в Национальной хоккейной лиги. Неотвратимо приближается трансферный дедлайн, а вместе с этим возрастает количество слухов вокруг русского чемпиона. Куда «Монреаль» обменяют 36-летнего форварда? Решатся ли «Канадиенс» оставить ветерана у себя еще на сезон? Какой вариант предпочтительней для самого Ильи, мечтающего о Кубке Стэнли? Вопросов очень много, вместо ответов — инсайды.

В пятницу Sportsnet сообщил, что россиянином интересуются «Эдмонтон» и «Калгари», но больше всех — «Бостон». Как вы понимаете, фанатам «Монреаля» было что обсудить перед домашней игрой с «Торонто».

Неизвестно, насколько переживает из-за происходящего сам Илья, но со стороны складывается ощущение, что он, скорее, кайфует. Чего стоит только его тренировка с сыновьями на открытой площадке! Какие обмены? Какой трансферный дедлайн? Только удовольствие от любимой игры и жизни в хоккейной Мекке. Которая все больше влюбляется в русскую звезду.

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Очередной повод для большой и чистой любви к Ковальчуку жители Монреаля получили в субботу. Игра с «Торонто» получилась не самой веселой, 40 минут команды мучились без голов, а в начале третьего периода трибуны «Белл-центра» окончательно приуныли. «Мэйпл лифс» убежали в контратаку, Зак Хайман скинул шайбу за спину, Алекс Керфут поделился ею с Джоном Таваресом, а последний нашел для хоккейного снаряд приют в сетке ворот Кэри Прайса.

Ковальчук вполне мог стать спасителем «Монреаля» уже в основное время. Гости схватили штраф за нарушение численного состава, а их 17-й номер классно зарядил сходу — все испортил резервный кипер «Торонто» Джек Кэмпбелл.

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В итоге, переводить встречу в овертайм пришлось другому недавнему новичку «Канадиенс» Марко Сканделле. Бросок у канадского защитника получился не таким классным, как у Ковальчука, но для Кэмбелла эта задача оказалась более сложной. Точнее, неразрешимой.

Ну, а время русского ветерана настало в дополнительной пятиминутке. Ник Сузуки улетел на свидание с вратарем «Торонто», не смог стать главным героем вечера из-за ловкого движения клюшкой в исполнении Кэмбелла, но набежавший вторым темпом Ковальчук все-таки поднял монреальскую арену на уши.

Эмоциональные празднования Ильи достойны того, чтобы посмотреть на них отдельно.

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Социальные сети разрываются от восторгов в адрес олимпийского чемпиона, а «Монреаль» тем временем подбирается к зоне плей-офф на расстояние в 5 очков. Шансов на то, что канадский клуб захочет расстаться с русским нападающим, вечером субботы стало значительно меньше. «Ковальчук ни в коем случае не может быть обменян, он должен уйти на пенсию в форме «Канадиенс» — настроение поклонников «Хабс» после победы в самом старом и принципиальном противостоянии НХЛ в одном твите.

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Монреаль Канадиенс
2:1ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 209.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенШелдон Киф
Вратари
Кэри ПрайсДжек Кэмпбелл
2-й период
21:46Джонатан Друэн
29:25Трэвис Дермотт
35:03Виктор Мете
3-й период
41:06Джон Таварес(Александр Керфут, Зак Хаймэн)
51:52Командный штраф
57:27Марко Сканделла(Ксавье Улле, Нэйт Томпсон)
Овертайм
61:43Илья Ковальчук(Ник Сузуки)
Лучшие игроки матча
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Марко Сканделла (Монреаль Канадиенс), Джек Кэмпбелл (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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