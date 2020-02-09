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10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

19 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения в игре с «Питтсбургом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе (США) и завершилась поражением хозяев со счётом 2:3, которое стало для них третьим подряд.

В составе «Питтсбурга» отличились Крис Летанг, Теодор Брюгенс и Сидни Кросби. У «Флориды» — Майк Хоффман и Бретт Коннолли.

33-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут и 48 секунд и поучаствовал в третьей голевой комбинации, набрав 57-е (17+40) очко в 41-м матче.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не отметился набранными очками. Его игровое время составило 19 минут и 17 секунд. В его активе 4 броска, 1 потеря и 2 перехвата шайбы.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22.

«Питтсбург Пингвинз», набрав 73 очка в 54 встречах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида Пантерз» (64) — 10-е.

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Флорида Пантерз
2:3
1:2, 1:1, 0:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 209.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльМайк Салливан
Вратари
Сергей БобровскийТристан Джерри
1-й период
04:22Крис Летанг
06:30Крис Летанг
10:44Теодорс Блюгерс(Джек Джонсон, Крис Летанг)
17:22Майк I Хоффман(Фрэнк Ватрано, Доминик Тонинато)
18:42Маркус Петтерссон
2-й период
22:20Фрэнк Ватрано
23:50Сидни Кросби(Джаред Маккэн, Евгений Малкин)
24:59Бретт Коннолли(Винс Трочек, Майк I Хоффман)
36:09Юусо Риикола
Лучшие игроки матча
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Крис Летанг (Питтсбург Пингвинз), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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