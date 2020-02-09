19 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения в игре с «Питтсбургом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз».
Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе (США) и завершилась поражением хозяев со счётом 2:3, которое стало для них третьим подряд.
В составе «Питтсбурга» отличились Крис Летанг, Теодор Брюгенс и Сидни Кросби. У «Флориды» — Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не отметился набранными очками. Его игровое время составило 19 минут и 17 секунд. В его активе 4 броска, 1 потеря и 2 перехвата шайбы.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22.
«Питтсбург Пингвинз», набрав 73 очка в 54 встречах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида Пантерз» (64) — 10-е.
|Джоэль Кенневилль
|Майк Салливан
|Сергей Бобровский
|Тристан Джерри
|04:22
|Крис Летанг
|06:30
|Крис Летанг
|10:44
|Теодорс Блюгерс(Джек Джонсон, Крис Летанг)
|17:22
|Майк I Хоффман(Фрэнк Ватрано, Доминик Тонинато)
|18:42
|Маркус Петтерссон
|22:20
|Фрэнк Ватрано
|23:50
|Сидни Кросби(Джаред Маккэн, Евгений Малкин)
|24:59
|Бретт Коннолли(Винс Трочек, Майк I Хоффман)
|36:09
|Юусо Риикола
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Крис Летанг (Питтсбург Пингвинз), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0