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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

23 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе гостей отличились Джейми Бенн и дважды Роопе Хинц, забросивший победную шайбу в овертайме. У «Сент-Луиса» дублем отметился Колтон Парэйко.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 12 минут и 30 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». В его активе 1 бросок, 3 силовых приёма и 2 перехвата шайбы.

Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 23 броска из 25.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв результативными действиями не отметился, проведя на льду 10 минут и 40 секунд и завершив встречу с коэффициентом полезности «0». Он нанёс 2 броска по воротам, совершил 4 силовых приёма, заработал одно удаление и выиграл 50% вбрасываний.

Форвард «Далласа» Александр Радулов пропускал матч из-за травмы, полученной в прошлом матче с «Миннесотой Уайлд» в столкновении с Денисом Гурьяновым.

«Даллас Старз», набрав 67 очков в 57 встречах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (73) — является лидером Запада.

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Сент-Луис Блюз
2:3ОТ
2:1, 0:1, 0:0
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 209.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиРик Боунесс
Вратари
Джордан БиннингтонАнтон Худобин(Антон Худобин)
1-й период
02:29Йоэль Кивиранта
06:15Джейми Бенн
07:18Колтон Парэйко(Винс Данн, Роберт Томас)
07:41Иван Барбашев
10:49Колтон Парэйко(Дэвид Перрон)
16:50Джастин Фольк
17:48Джейми Бенн(Маттиас Янмарк, Джо Павелски)
2-й период
29:47Дэвид Перрон
33:25Роопе Хинтс
33:40Джейми Бенн
3-й период
59:14Джей Боумистер
Овертайм
62:19Роопе Хинтс(Миро Хейсканен, Антон Худобин)
Лучшие игроки матча
Роопе Хинтс (Даллас Старз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз), Антон Худобин (Даллас Старз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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