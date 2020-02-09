23 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз».
Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в
В составе гостей отличились Джейми Бенн и дважды Роопе Хинц, забросивший победную шайбу в овертайме. У «Сент-Луиса» дублем отметился Колтон Парэйко.
Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 12 минут и 30 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». В его активе 1 бросок, 3 силовых приёма и 2 перехвата шайбы.
Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 23 броска из 25.
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв результативными действиями не отметился, проведя на льду 10 минут и 40 секунд и завершив встречу с коэффициентом полезности «0». Он нанёс 2 броска по воротам, совершил 4 силовых приёма, заработал одно удаление и выиграл 50% вбрасываний.
«Даллас Старз», набрав 67 очков в 57 встречах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Сент-Луис Блюз» (73) — является лидером Запада.
|Крэйг Беруби
|Рик Боунесс
|Джордан Биннингтон
|Антон Худобин(Антон Худобин)
|02:29
|Йоэль Кивиранта
|06:15
|Джейми Бенн
|07:18
|Колтон Парэйко(Винс Данн, Роберт Томас)
|07:41
|Иван Барбашев
|10:49
|Колтон Парэйко(Дэвид Перрон)
|16:50
|Джастин Фольк
|17:48
|Джейми Бенн(Маттиас Янмарк, Джо Павелски)
|29:47
|Дэвид Перрон
|33:25
|Роопе Хинтс
|33:40
|Джейми Бенн
|59:14
|Джей Боумистер
|62:19
|Роопе Хинтс(Миро Хейсканен, Антон Худобин)
Роопе Хинтс (Даллас Старз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз), Антон Худобин (Даллас Старз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0