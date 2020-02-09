23 сейва Худобина помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе гостей отличились Джейми Бенн и дважды Роопе Хинц, забросивший победную шайбу в овертайме. У «Сент-Луиса» дублем отметился Колтон Парэйко.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 12 минут и 30 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». В его активе 1 бросок, 3 силовых приёма и 2 перехвата шайбы.

Российский вратарь Антон Худобин, защищавший ворота «Старз», отразил 23 броска из 25.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв результативными действиями не отметился, проведя на льду 10 минут и 40 секунд и завершив встречу с коэффициентом полезности «0». Он нанёс 2 броска по воротам, совершил 4 силовых приёма, заработал одно удаление и выиграл 50% вбрасываний.

Форвард «Далласа» Александр Радулов пропускал матч из-за травмы, полученной в прошлом матче с «Миннесотой Уайлд» в столкновении с Денисом Гурьяновым.