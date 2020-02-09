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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук: Старшему сыну вчера исполнилось 11 лет, он попросил меня забить

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал, что победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ) посвятил старшему сыну.

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Источник: Reuters

«Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше. Я видел, как члены семьи прыгали, обнимая друг друга. Значит, всё было здорово», — отметил Ковальчук, на счету которого 12 (6+6) очков в 15 матчах за «Канадиенс».

После матча семья Ковальчука пришла в раздевалку «Монреаля», чтобы поздравить Илью.

Для Ковальчука этот гол стал 17-м за карьеру в НХЛ в дополнительное время, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Ранее Илья делил третье место с Даниэлем Седином, Патриком Элиашем и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

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