Ковальчук: Старшему сыну вчера исполнилось 11 лет, он попросил меня забить

«Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше. Я видел, как члены семьи прыгали, обнимая друг друга. Значит, всё было здорово», — отметил Ковальчук, на счету которого 12 (6+6) очков в 15 матчах за «Канадиенс».
После матча семья Ковальчука пришла в раздевалку «Монреаля», чтобы поздравить Илью.
Для Ковальчука этот гол стал 17-м за карьеру в НХЛ в дополнительное время, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Ранее Илья делил третье место с Даниэлем Седином, Патриком Элиашем и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.