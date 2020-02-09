Ковальчук: Старшему сыну вчера исполнилось 11 лет, он попросил меня забить

«Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше. Я видел, как члены семьи прыгали, обнимая друг друга. Значит, всё было здорово», — отметил Ковальчук, на счету которого 12 (6+6) очков в 15 матчах за «Канадиенс».