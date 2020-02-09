Малкин отправил американца к врачам. Его бросок вывел Макдону из строя на 2 недели

Во втором периоде защитник «Тампы» попытался блокировать бросок форварда «Пингвинз» Евгения Малкина: шайба угодила американцу в правую ногу, после чего Райан рухнул на лед. Во время следующего перерыва время Макдона проверил ногу, но в итоге отправился в раздевалку до конца встречи.