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10:51 (мск), источник: Sport24

Малкин отправил американца к врачам. Его бросок вывел Макдону из строя на 2 недели

Защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Райан Макдона получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

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Во втором периоде защитник «Тампы» попытался блокировать бросок форварда «Пингвинз» Евгения Малкина: шайба угодила американцу в правую ногу, после чего Райан рухнул на лед. Во время следующего перерыва время Макдона проверил ногу, но в итоге отправился в раздевалку до конца встречи.

По словам главного тренера «молний» Джона Купера, Макдона выбыл приблизительно на пару недель.

В текущей регулярке Макдона набрал 12 очков (1+11) в 48 матчах.

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Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:2
2:0, 1:1, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 207.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон КуперМайк Салливан
Вратари
Андрей ВасилевскийМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
1-й период
09:04Михаил Сергачев(Виктор Хедман, Тайлер Джонсон)
10:10Зак Астон-Ризе
12:55Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
19:04Седрик Пакетт
19:50Патрик Хернквист
2-й период
22:11Брэйден Пойнт
29:25Евгений Малкин(Крис Летанг, Патрик Хернквист)
29:57Энтони Чирелли(Виктор Хедман, Ондржей Палат)
32:05Мэттью Мюррей
3-й период
42:00Алекс Киллорн
42:00Патрик Хернквист
43:20Джон Марино(Евгений Малкин)
46:53Патрик Марун
50:55Михаил Сергачев
51:21Алекс Киллорн
54:49Джаред Маккэн
59:27Никита Кучеров(Андрей Василевский, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
НХЛ
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