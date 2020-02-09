Малкин отправил американца к врачам. Его бросок вывел Макдону из строя на 2 недели
Защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Райан Макдона получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:2).
Защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Райан Макдона получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:2).
Во втором периоде защитник «Тампы» попытался блокировать бросок форварда «Пингвинз» Евгения Малкина: шайба угодила американцу в правую ногу, после чего Райан рухнул на лед. Во время следующего перерыва время Макдона проверил ногу, но в итоге отправился в раздевалку до конца встречи.
По словам главного тренера «молний» Джона Купера, Макдона выбыл приблизительно на пару недель.
В текущей регулярке Макдона набрал 12 очков (1+11) в 48 матчах.
|Джон Купер
|Майк Салливан
|Андрей Василевский
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|09:04
|Михаил Сергачев(Виктор Хедман, Тайлер Джонсон)
|10:10
|Зак Астон-Ризе
|12:55
|Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
|19:04
|Седрик Пакетт
|19:50
|Патрик Хернквист
|22:11
|Брэйден Пойнт
|29:25
|Евгений Малкин(Крис Летанг, Патрик Хернквист)
|29:57
|Энтони Чирелли(Виктор Хедман, Ондржей Палат)
|32:05
|Мэттью Мюррей
|42:00
|Алекс Киллорн
|42:00
|Патрик Хернквист
|43:20
|Джон Марино(Евгений Малкин)
|46:53
|Патрик Марун
|50:55
|Михаил Сергачев
|51:21
|Алекс Киллорн
|54:49
|Джаред Маккэн
|59:27
|Никита Кучеров(Андрей Василевский, Виктор Хедман)
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0