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11:03 (мск), источник: ТАСС

Буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

ТАСС, 9 февраля. «Каролина» в серии буллитов одержала победу над «Вегасом» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5, после второго периода «Вегас» выигрывал со счетом 3:1. В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (14-я минута), Джон Меррилл (15), Ши Теодор (21), Чендлер Стивенсон (43) и Коди Икин (57), у «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (20), Себастьян Ахо (42), Эрик Хаула (45), Хейден Флёри (51) и Мартин Нечас (54).

В серии буллитов сильнее оказалась «Каролина» — 2:0, автором победного броска стал 19-летний российский нападающий Андрей Свечников, который отметился также результативной передачей. На счету Свечникова в сезоне 51 (22+29) очко, он второй по результативности в команде после финна Терявяйнена.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Каролина» занимает пятое место (в зоне плей-офф), набрав в 55 матчах 67 очков, «Вегас» в Тихоокеанском дивизионе с 64 очками после 57 игр идет третьим.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет с «Далласом», «Вегас» также на выезде встретится с «Миннесотой». Оба матча пройдут 12 февраля.

В параллельном матче «Калгари» в гостях одержал победу над «Ванкувером» со счетом 6:2.

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Вегас Голден Найтс
5:6Б
2:1, 1:0, 2:4, 0:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 209.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Питер ДебурРод Бриндамор
Вратари
Марк-Андре ФлериДжеймс Раймер
1-й период
13:26Макс Пачоретти(Ник Холден, Ши Теодор)
14:35Джон Меррилл(Нэйт Шмидт, Вильям Каррье)
19:31Теуво Терявяйнен(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
2-й период
20:59Ши Теодор(Пол Штястны, Райлли Смит)
23:31Брэйден Макнэбб
3-й период
41:19Себастьян Ахо(Джейк Гардинер, Теуво Терявяйнен)
42:05Зак Уайтклауд
42:05Зак Уайтклауд
42:17Чендлер Стивенсон
44:16Эрик Хаула(Джейк Гардинер)
45:49Бретт Песке
50:48Гайдн Флери(Брок Макгинн, Джоэль Эдмундсон)
52:58Томаш Носек
53:58Мартин Нечас(Джейк Гардинер, Эрик Хаула)
56:07Коди Икин(Алекс Так, Нэйт Шмидт)
59:01Джоэль Эдмундсон
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Андрей Свечников(Каролина Харрикейнз)
Лучшие игроки матча
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джастин Уильямс (Каролина Харрикейнз), Ши Теодор (Вегас Голден Найтс)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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