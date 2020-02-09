Буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

Источник: Reuters

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5, после второго периода «Вегас» выигрывал со счетом 3:1. В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (14-я минута), Джон Меррилл (15), Ши Теодор (21), Чендлер Стивенсон (43) и Коди Икин (57), у «Каролины» отличились Теуво Терявяйнен (20), Себастьян Ахо (42), Эрик Хаула (45), Хейден Флёри (51) и Мартин Нечас (54).

В серии буллитов сильнее оказалась «Каролина» — 2:0, автором победного броска стал 19-летний российский нападающий Андрей Свечников, который отметился также результативной передачей. На счету Свечникова в сезоне 51 (22+29) очко, он второй по результативности в команде после финна Терявяйнена.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Каролина» занимает пятое место (в зоне плей-офф), набрав в 55 матчах 67 очков, «Вегас» в Тихоокеанском дивизионе с 64 очками после 57 игр идет третьим.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/auC4os1_gpI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет с «Далласом», «Вегас» также на выезде встретится с «Миннесотой». Оба матча пройдут 12 февраля.