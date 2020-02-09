Овечкин и другие звезды всё-таки приедут на Олимпиаду?! МОК согласен на условия НХЛ
Состоялась большая встреча, а североамериканские инсайдеры сообщают новые подробности переговоров.
Состоялась большая встреча, а североамериканские инсайдеры сообщают новые подробности переговоров.
НХЛ несколько лет была непоколебима в вопросе участия в Олимпиаде, раз за разом руководство лиги твердило о том, что Игры невыгодны для клубов и мешают чемпионату. Но на днях состоялась большая встреча между руководством лиги и представителями ИИХФ и МОК, и всё идёт к тому, что дело сдвинется с мёртвой точки, и игроки НХЛ поедут в Пекин.
Игроки лучшей лиги мира приезжали на пять Олимпиад подряд, без них этот турнир был немыслим. Но перед Играми в Корее МОК отказался финансировать поездку энхаэловцев, и Гэри Беттмэн с владельцами клубов решили, что главный турнир четырёхлетия слишком вредит их бизнесу. Приходится перекраивать календарь и делать паузу в самое «горячий» период регулярки, их звёзды рискуют получить травмы, а денежные потоки при этом текут мимо них. Главными требованиями, которые выставила НХЛ, были покрытие всех расходов, связанных с участием хоккеистов в Олимпиаде, а также возможность продвигать свою лигу на международной арене.
Переговоры продолжались и после Пхёнчхана, у ИИХФ были надежды на то, что если Корея была не слишком заманчива для НХЛ в плане маркетинга, то китайский рынок представляет для лиги огромный интерес. Однако переговоры по ОИ-2022 топтались на месте, и последние пару лет мы слышали повторение одних и тех же слов.
«У нас есть четыре разных пути. Мы играем в Пекине с хоккеистами НХЛ. Играем без них. Играем с молодёжью. Или вообще не едем. Последний вариант тоже остаётся в повестке дня, потому что у нас периодически возникают проблемы с МОК. Но я вижу свою миссию в том, чтобы привлечь на Олимпиаду лучших игроков мира. Мы хотим продвигать хоккей. Олимпиада — уникальная платформа для этой цели. Особенно когда Игры проходят в Азии, где живет две трети населения планеты. Это гигантский рынок. И я буду удивлен, если Гари ответит “нет”. Он ведь очень умный человек. Надеюсь, что НХЛ приедет в Китай», — говорил президент ИИХФ Рене Фазель месяц назад.
Беттмэн был непоколебим и до сегодняшнего от своей позиции не отступал: «Не могу сказать с полной уверенностью, но не хочу давать людям напрасной надежды. Знаю, что профсоюз игроков
Сегодня стали известны подробности последних переговоров по Олимпиаде, которые прошли в начале февраля в
Бывший игрок НХЛ, а ныне эксперт TSN Рэй Ферраро также недавно рассказывал о том, что НХЛ не хочет зависеть от платформ МОК при использовании видео с Игр: «Олимпиада несёт для НХЛ огромные затраты, а МОК и ИИХФ практически не делятся доходами. С какой стати владельцы НХЛ должны нести на себе все затраты? Почему бы МОК не поделиться доходами? Почему бы МОК не позволить НХЛ использовать видео без привязки к МОК? МОК хочет всё и сразу — и свой кусок пирога, и чужой».
Беттмэн — хитрый переговорщик, который просто выбивает преференции для лиги. Он не только успешно шантажирует МОК и ИИХФ, но ещё и пытается поймать двух зайцев одним махом и привязать вопрос по Олимпиаде к продлению коллективного соглашения. То есть, планирует заставить уже хоккеистов пойти на некоторые уступки в этих переговорах. Об этом недавно говорил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
Надо понимать, что до окончательного решения ещё далеко, и Беттмэн наверняка будет тянуть до последнего, но в целом, лёд тронулся и всё идёт к тому, что НХЛ в Пекин
Интересный момент — недавно портал TSN представил возможный состав сборной Канады на Игры в Китае с участием хоккеистов из НХЛ. Похоже, в Северной Америке не слишком верят в то, что Беттмэн откажется от возможности продвижения интересов лиги в Китае.