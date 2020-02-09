IIHF: Дискуссия с НХЛ по ОИ обнадеживает, но впереди еще много работы

Источник: Спорт РИА Новости

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в воскресенье сообщил о готовности IIHF выполнить требования НХЛ для заключения сделки, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По словам Фридмана, МОК и IIHF высказали готовность проявить гибкость в вопросах страхования игроков, перелетов и возможности продвижения турнира на собственных платформах НХЛ.

«Можем подтвердить, что встреча между IIHF, МОК, НХЛ и NHLPA (профсоюза игроков НХЛ) недавно состоялась в офисе НХЛ в Нью-Йорке. Представители каждой организации провели конструктивный совместный диалог об участии игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, — говорится в заявлении пресс-службы IIHF. — Данная дискуссия обнадеживает, однако ни одна из сторон, участвующих в решении вопросов, связанных с участием игроков НХЛ, ничего не обещала и не подтверждала. Необходимо проделать большую работу, чтобы вернуть игроков НХЛ на Олимпийские игры».