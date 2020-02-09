В НХЛ сообщили, что сроки принятия решения об участии в Олимпиаде еще не согласованы

Источник: AP 2020

В воскресенье канадский телеканал Sportsnet сообщил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) на этой неделе обозначили готовность выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года.

«Да, мы встречались с IIHF и МОК на прошлой неделе. Решений не было принято. Сроки принятия решения не были согласованы», — сказал Дэйли.