В НХЛ сообщили, что сроки принятия решения об участии в Олимпиаде еще не согласованы

В воскресенье канадский телеканал Sportsnet сообщил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) на этой неделе обозначили готовность выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года.
«Да, мы встречались с IIHF и МОК на прошлой неделе. Решений не было принято. Сроки принятия решения не были согласованы», — сказал Дэйли.
Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.