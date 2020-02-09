«Детройт» обыграл дома «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Детройте, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Андреас Атанасиу (48-я и 60-я минуты), также отличился Брендан Перлини (23). У «Бостона» шайбу забросил Тори Крюг (41).