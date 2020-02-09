«Детройт» обыграл дома «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» обыграл дома «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» обыграл дома «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Детройте, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Андреас Атанасиу (48-я и 60-я минуты), также отличился Брендан Перлини (23). У «Бостона» шайбу забросил Тори Крюг (41).
«Бостон», который лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ, прервал свою 6-матчевую победную серию. «Детройт», который идет в таблице Востока на последнем месте, одержал вторую победу в последних 12 матчах.
|Джефф Блэшилл
|Брюс Кэссиди
|Джонатан Бернье
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|03:01
|Брэд Маршан
|10:55
|Шон Керали
|13:15
|Тревор Дэйли
|13:57
|Валттери Филппула
|16:10
|Джастин Абделькадер
|22:07
|Брендан Перлини(Адам Эрне)
|37:04
|Патрик Немет
|40:33
|Тори Краг(Давид Пастрняк, Патрис Бержерон)
|46:01
|Джейк Дебраск
|47:10
|Андреас Атанасиу(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
|59:31
|Андреас Атанасиу(Кристофер Эн, Филип Гронек)
Джонатан Бернье (Детройт Ред Уингз), Тайлер Бертуцци (Детройт Ред Уингз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0