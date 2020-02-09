Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз
Анахайм Дакс
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
9.02
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
31
Хоккей. Европа
9.02
Швеция
Финляндия
51
Хоккей. Европа
9.02
Россия
Чехия
Б
34
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
9Погиб Коби Брайант
9 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Детройт» обыграл дома «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» обыграл дома «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в воскресенье в Детройте, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Андреас Атанасиу (48-я и 60-я минуты), также отличился Брендан Перлини (23). У «Бостона» шайбу забросил Тори Крюг (41).

«Бостон», который лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ, прервал свою 6-матчевую победную серию. «Детройт», который идет в таблице Востока на последнем месте, одержал вторую победу в последних 12 матчах.

Детройт Ред Уингз
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 209.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллБрюс Кэссиди
Вратари
Джонатан БерньеТуукка Раск(Туукка Раск)
1-й период
03:01Брэд Маршан
10:55Шон Керали
13:15Тревор Дэйли
13:57Валттери Филппула
16:10Джастин Абделькадер
2-й период
22:07Брендан Перлини(Адам Эрне)
37:04Патрик Немет
3-й период
40:33Тори Краг(Давид Пастрняк, Патрис Бержерон)
46:01Джейк Дебраск
47:10Андреас Атанасиу(Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин)
59:31Андреас Атанасиу(Кристофер Эн, Филип Гронек)
Лучшие игроки матча
Джонатан Бернье (Детройт Ред Уингз), Тайлер Бертуцци (Детройт Ред Уингз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА
«Локомотиву» не нужен форвард вместо Смолова, там есть молодежь
«Большунов делает все, что захочет». Норвежцы уважают россиянина
«Сельта» победила в день 30-летия Смолова
Россия эффектно забивала чехам, но опять проиграла в Евротуре
«Реал» одержал волевую победу над «Осасуной» в примере
Матч «Манчестер Сити» в чемпионате Англии отложили
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь