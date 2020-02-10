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11:11 (мск), источник: ТАСС

Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

ТАСС, 10 февраля. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1 победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Грег Маккегг (3-я минута), Каапо Какко (50), Артемий Панарин (58) и Энтони Д'Анджело (58). У гостей отличился Тревор Мур (51). На счету Панарина теперь 73 очка (28 голов + 45 результативных передач) в сезоне-2019/20, 28-летний россиянин прервал четырехматчевую безголевую серию. Он занимает пятое место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 42 броска и был признан первой звездой матча. Он одержал пятую победу в первых шести матчах в НХЛ, что стало повторением рекорда клуба для вратарей. В сезоне-2013/14 такой же результат показал Кэм Тэлбот.

«Рейнджерс» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 54 матчах. «Лос-Анджелес» идет последним, 15-м на Западе, имея в активе 43 балла после 57 игр. «Рейнджерс» в следующем матче в ночь на среду в гостях сыграет с «Виннипегом», а «Лос-Анджелес» в четверг примет «Калгари».

В других встречах игрового дня «Детройт» дома обыграл «Бостон» со счетом 3:1, «Анахайм» в гостях был сильнее «Баффало» (3:2), «Виннипег» на своем льду победил «Чикаго» (5:2), а «Колорадо» на выезде переиграл «Миннесоту» (3:2).

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