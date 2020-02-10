«Он знает, что великолепен». Шестёркин завоёвывает Нью-Йорк вслед за Панариным
У русского вратаря очередная победа, 42 сейва и два новых рекорда.
У русского вратаря очередная победа, 42 сейва и два новых рекорда.
Русские хоккеисты продолжают захватывать
Известно, что у «синерубашечников» непростая ситуация с вратарями, и её взбаламутил именно Шестёркин, которые сначала блестяще выступал в АХЛ, а сейчас вмешался в распределение ролей между Хенриком Лундквистом и Георгиевым. В результате сейчас в «Рейнджерс» пытаются дать игровую практику всем, чтобы понять, как поступить в будущем, но лучше всего получается именно у Шестёркина, перед которым прямо сейчас рисуются отменные перспективы стать новым королём Бродвея.
Матч с «Кингз» стал лучшим для Игоря в его пока короткой карьере в НХЛ. Он отразил 42 броска и впервые пропустил менее двух шайб за игру. Именно благодаря Шестёркину «Рейнджерс» добились победы, так как встреча с аутсайдером Запада складывалась для хозяев «Мэдисон Сквер Гарден» очень непросто.
«Рейнджерс» открыли счёт уже на 3-й минуте — Бретт Хауден подкараулил шальной отскок от домашнего борта, который застал врасплох Джонатана Куика, и выложил шайбу Грегу Маккеггу на пустые ворота. Тот не промахнулся. Но
В первом периоде Игорю пришлось совершать ещё одно серьёзное спасение, после того как два игрока «Рейнджерс» столкнулись в своей зоне, и Тоффоли остался один перед русским вратарём. Шестёркин вновь показал, что он прекрасен в ближнем бою.
Голов в матче не было долгое время, хотя команды вовсе не стеснялись атаковать. И Шестёркин, и Куик играли прекрасно, но именно Игорь дотерпел до решающей шайбы своей команды. Её после классной поперечной передачи Филипа Хитила забросил Каапо Какко. Финн в «Рейнджерс» пока забивает по праздникам, сейчас ему удалось прервать 13-матчевую голевую засуху.
Правда, после гола Какко «Рейнджерс» тут же пропустили ответный гол от Тревора Мура — защита хозяев дала похозяйничать «королям» на своём пятачке, Шестёркин в момент броска Мура уже лежал на линии ворот и помочь не смог. «Лос-Анджелес», разумеется, добавил, но «Рейнджерс» вместе со своим русским вратарём выстояли, а на 58-й минуте состоялся гол хозяев, который всех успокоил: и тех, кто переживал за победу «Рейнджерс», и тех, кто соскучился по шайбам от Артемия Панарина. Хлебушек не забивал целых четыре игры, но в этот раз он ловко поймал отскок от Куика и забил важный во всех отношениях гол.
Финальную точку в матче поставил Тони Деанджело броском в пустые ворота, а после сирены больше всех поздравляли Шестёркина, который провёл блестящую игру, установил ещё два клубных рекорда и был признан первой звездой матча.
«Если ты собираешься быть великим, тебе лучше знать, что ты великолепен. Он знает, что он великолепен», — так коротко, но ёмко высказался про игру Шестёркина главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. Таким образом, начинавший сезон в
Лев Лукин
|Дэвид Куинн
|Тодд Маклеллан
|Игорь Шестеркин
|Джонатан Куик(Джонатан Куик)
|02:23
|Грег Маккег(Бретт Хауден, Райан Линдгрен)
|21:44
|Энтони Дианджело
|35:34
|Блэйк Лизотт
|41:24
|Йеспер Фаст
|49:20
|Каапо Какко(Филип Хитил, Филлип Ди Джузеппе)
|50:47
|Тревор Мур(Остин Вагнер, Блэйк Лизотт)
|57:12
|Артемий Панарин(Райан Стром, Йеспер Фаст)
|57:49
|Энтони Дианджело(Филип Хитил)
Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Филип Хитил (Нью-Йорк Рейнджерс), Филлип Ди Джузеппе (Нью-Йорк Рейнджерс)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0