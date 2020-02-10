«Он знает, что великолепен». Шестёркин завоёвывает Нью-Йорк вслед за Панариным

Источник: AP 2020

Русские хоккеисты продолжают захватывать Нью-Йорк. Вслед за Артемием Панариным, влюбившим в себя Бродвей ещё летом, а также периодически выстреливающими Павлом Бучневичем и Александром Георгиевым, главным героем последнего месяца становится Игорь Шестёркин. У экс-вратаря СКА за это время уже шесть матчей за «Рейнджерс», и в них одержаны рекордные пять побед.

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Известно, что у «синерубашечников» непростая ситуация с вратарями, и её взбаламутил именно Шестёркин, которые сначала блестяще выступал в АХЛ, а сейчас вмешался в распределение ролей между Хенриком Лундквистом и Георгиевым. В результате сейчас в «Рейнджерс» пытаются дать игровую практику всем, чтобы понять, как поступить в будущем, но лучше всего получается именно у Шестёркина, перед которым прямо сейчас рисуются отменные перспективы стать новым королём Бродвея.

Матч с «Кингз» стал лучшим для Игоря в его пока короткой карьере в НХЛ. Он отразил 42 броска и впервые пропустил менее двух шайб за игру. Именно благодаря Шестёркину «Рейнджерс» добились победы, так как встреча с аутсайдером Запада складывалась для хозяев «Мэдисон Сквер Гарден» очень непросто.

«Рейнджерс» открыли счёт уже на 3-й минуте — Бретт Хауден подкараулил шальной отскок от домашнего борта, который застал врасплох Джонатана Куика, и выложил шайбу Грегу Маккеггу на пустые ворота. Тот не промахнулся. Но где-то за минуту до этого момента забивать мог форвард «Лос-Анджелеса» Тайлер Тоффоли, однако Шестёркин намертво зафиксировал бросок с дальнего пятачка.

В первом периоде Игорю пришлось совершать ещё одно серьёзное спасение, после того как два игрока «Рейнджерс» столкнулись в своей зоне, и Тоффоли остался один перед русским вратарём. Шестёркин вновь показал, что он прекрасен в ближнем бою.

Официальный сайт НХЛ

Голов в матче не было долгое время, хотя команды вовсе не стеснялись атаковать. И Шестёркин, и Куик играли прекрасно, но именно Игорь дотерпел до решающей шайбы своей команды. Её после классной поперечной передачи Филипа Хитила забросил Каапо Какко. Финн в «Рейнджерс» пока забивает по праздникам, сейчас ему удалось прервать 13-матчевую голевую засуху.

Официальный сайт НХЛ

Правда, после гола Какко «Рейнджерс» тут же пропустили ответный гол от Тревора Мура — защита хозяев дала похозяйничать «королям» на своём пятачке, Шестёркин в момент броска Мура уже лежал на линии ворот и помочь не смог. «Лос-Анджелес», разумеется, добавил, но «Рейнджерс» вместе со своим русским вратарём выстояли, а на 58-й минуте состоялся гол хозяев, который всех успокоил: и тех, кто переживал за победу «Рейнджерс», и тех, кто соскучился по шайбам от Артемия Панарина. Хлебушек не забивал целых четыре игры, но в этот раз он ловко поймал отскок от Куика и забил важный во всех отношениях гол.

Официальный сайт НХЛ

Финальную точку в матче поставил Тони Деанджело броском в пустые ворота, а после сирены больше всех поздравляли Шестёркина, который провёл блестящую игру, установил ещё два клубных рекорда и был признан первой звездой матча.

«Если ты собираешься быть великим, тебе лучше знать, что ты великолепен. Он знает, что он великолепен», — так коротко, но ёмко высказался про игру Шестёркина главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. Таким образом, начинавший сезон в фарм-клубе Шестёркин на данный момент становится едва ли не главным вратарём «Рейнджерс» — по крайней мере, акции Игоря сейчас выглядят привлекательнее Георгиева, а время Лундквиста в любом случае уходит. После матча с «Кингз» Куинн говорил о том, что лучший вратарь продолжит играть, а сохранение всех голкиперов не является приоритетом «Рейнджерс». Означает ли это, что Шестёркин и дальше будет выходить на лёд, а Александру Георгиеву нужно готовиться к обмену? Скоро всё узнаем.

Лев Лукин