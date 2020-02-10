Шестеркин повторил два крутых рекорда. Один — «Рейнджерс», второй — для русских вратарей в НХЛ

Источник: AP 2020

В ночь на понедельник «Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Лос-Анджелес» (4:1), а российский голкипер-новичок Игорь Шестеркин добился пятой победы в НХЛ. В шести матчах экс-вратарь СКА уступил только однажды — «Коламбусу» (1:2).

Источник: Спорт-Экспресс

Шестеркин стал третьим в истории вратарем нью-йоркского клуба, которому удалось выиграть пять из шести первых игр. Такие же результаты показали Гленн Хили в сезоне-1993/94 и Кэм Тальбо семь лет назад. Любопытно, что оба сорекордсмена так и не стали основными вратарями «Рейнджерс». Из предшественников Шестеркина заслуживают упоминания Эдди Мио, впервые уступивший только в восьмой встрече, и Кен Маколи, который впервые победил с 16-й попытки.

Источник: Спорт-Экспресс

Среди российских вратарей до Шестеркина пять матчей из шести удалось выиграть другому новичку сезона-2019/20 Илье Самсонову. Чуть дольше первого юбилея ждали Семен Варламов, Антон Худобин и Сергей Бобровский. Тогда как самые заметные российские вратари начинали заокеанскую карьеру скорее неудачно. Хабибулину и Василевскому на пять побед понадобилось по 11 игр, а Брызгалову и Набокову — по 16.

Источник: Спорт-Экспресс