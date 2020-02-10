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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шестеркин повторил два крутых рекорда. Один — «Рейнджерс», второй — для русских вратарей в НХЛ

Разбираем первые матчи вратаря «Рейнджерс» с точки зрения статистики.

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Источник: AP 2020

В ночь на понедельник «Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Лос-Анджелес» (4:1), а российский голкипер-новичок Игорь Шестеркин добился пятой победы в НХЛ. В шести матчах экс-вратарь СКА уступил только однажды — «Коламбусу» (1:2).

Источник: Спорт-Экспресс

Шестеркин стал третьим в истории вратарем нью-йоркского клуба, которому удалось выиграть пять из шести первых игр. Такие же результаты показали Гленн Хили в сезоне-1993/94 и Кэм Тальбо семь лет назад. Любопытно, что оба сорекордсмена так и не стали основными вратарями «Рейнджерс». Из предшественников Шестеркина заслуживают упоминания Эдди Мио, впервые уступивший только в восьмой встрече, и Кен Маколи, который впервые победил с 16-й попытки.

Источник: Спорт-Экспресс

Среди российских вратарей до Шестеркина пять матчей из шести удалось выиграть другому новичку сезона-2019/20 Илье Самсонову. Чуть дольше первого юбилея ждали Семен Варламов, Антон Худобин и Сергей Бобровский. Тогда как самые заметные российские вратари начинали заокеанскую карьеру скорее неудачно. Хабибулину и Василевскому на пять побед понадобилось по 11 игр, а Брызгалову и Набокову — по 16.

Источник: Спорт-Экспресс

Пять побед не смогли одержать Сергей Мыльников (10 игр, 1 победа), Евгений Константинов (2 матча, 0 побед), Андрей Макаров (1 матч, 0 побед), Александр Печурский (1 матч, 0 побед).

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10 января© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
4:1
1:0, 0:0, 3:1
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2110.02.2020, 02:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 17273 зрителя
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Маклеллан
Вратари
Игорь ШестеркинДжонатан Куик(Джонатан Куик)
1-й период
02:23Грег Маккег(Бретт Хауден, Райан Линдгрен)
2-й период
21:44Энтони Дианджело
35:34Блэйк Лизотт
3-й период
41:24Йеспер Фаст
49:20Каапо Какко(Филип Хитил, Филлип Ди Джузеппе)
50:47Тревор Мур(Остин Вагнер, Блэйк Лизотт)
57:12Артемий Панарин(Райан Стром, Йеспер Фаст)
57:49Энтони Дианджело(Филип Хитил)
Лучшие игроки матча
Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Филип Хитил (Нью-Йорк Рейнджерс), Филлип Ди Джузеппе (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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