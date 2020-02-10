Шестеркин повторил два крутых рекорда. Один — «Рейнджерс», второй — для русских вратарей в НХЛ
Разбираем первые матчи вратаря «Рейнджерс» с точки зрения статистики.
Разбираем первые матчи вратаря «Рейнджерс» с точки зрения статистики.
В ночь на понедельник «Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Лос-Анджелес» (4:1), а российский
Шестеркин стал третьим в истории вратарем
Среди российских вратарей до Шестеркина пять матчей из шести удалось выиграть другому новичку сезона-2019/20 Илье Самсонову. Чуть дольше первого юбилея ждали Семен Варламов, Антон Худобин и Сергей Бобровский. Тогда как самые заметные российские вратари начинали заокеанскую карьеру скорее неудачно. Хабибулину и Василевскому на пять побед понадобилось по 11 игр, а Брызгалову и Набокову — по 16.
Пять побед не смогли одержать Сергей Мыльников (10 игр, 1 победа), Евгений Константинов (2 матча, 0 побед), Андрей Макаров (1 матч, 0 побед), Александр Печурский (1 матч, 0 побед).
|Дэвид Куинн
|Тодд Маклеллан
|Игорь Шестеркин
|Джонатан Куик(Джонатан Куик)
|02:23
|Грег Маккег(Бретт Хауден, Райан Линдгрен)
|21:44
|Энтони Дианджело
|35:34
|Блэйк Лизотт
|41:24
|Йеспер Фаст
|49:20
|Каапо Какко(Филип Хитил, Филлип Ди Джузеппе)
|50:47
|Тревор Мур(Остин Вагнер, Блэйк Лизотт)
|57:12
|Артемий Панарин(Райан Стром, Йеспер Фаст)
|57:49
|Энтони Дианджело(Филип Хитил)
Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Филип Хитил (Нью-Йорк Рейнджерс), Филлип Ди Джузеппе (Нью-Йорк Рейнджерс)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0