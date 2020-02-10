Голкипер «Тампы» Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ
ТАСС, 10 февраля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский назван третьей звездой по итогам недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС, 10 февраля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский назван третьей звездой по итогам недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Василевский одержал три победы в трех матчах, отражая в среднем 93,6% бросков. Он довел победную серию в домашних матчах до восьми побед, что является повторением рекорда клуба.
Первой звездой недели признан латвийский вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс, он провел три игры, в которых клуб одержал две победы. В победных матчах Мерзликинс оставил свои ворота в неприкосновенности, в среднем он отражал 97,1% бросков.
Второй звездой недели стал американский нападающий «Виннипега» Кайл Коннор. За прошедшую неделю он сыграл четыре матча, в которых набрал 8 очков (3 гола + 5 результативных передач).