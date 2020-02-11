В НХЛ образовалась нехватка клюшек

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Проблема возникла из-за коронавируса, распространившегося по Китаю. Клубы заказывают спортинвентарь в Поднебесной, однако из-за остановившихся производств новая поставка в середине сезона была сорвана.

Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл (Charlie Coyle) заявил, что теперь он «старается ломать не слишком много клюшек и довольствуется тем, что есть».

29 января стало известно, что в китайском уезде Яньцин из-за распространения коронавируса отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту.

В Международной федерации лыжного спорта заявили, что несмотря на низкий уровень риска, здоровье и безопасность спортсменов превыше всего. Этот этап должен был стать первым тестовым соревнованием Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

По данным на 10 февраля, по всему миру коронавирус 2019-nCov диагностирован более чем у 40 тысяч человек. Скончались 910 человек, более 3,5 тысяч выздоровели.