В НХЛ образовалась нехватка клюшек
У клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) образовалась нехватка клюшек. Об этом пишет Boston Globe.
У клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) образовалась нехватка клюшек. Об этом пишет Boston Globe.
Проблема возникла
Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл (Charlie Coyle) заявил, что теперь он «старается ломать не слишком много клюшек и довольствуется тем, что есть».
В Международной федерации лыжного спорта заявили, что несмотря на низкий уровень риска, здоровье и безопасность спортсменов превыше всего. Этот этап должен был стать первым тестовым соревнованием Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.
По данным на 10 февраля, по всему миру коронавирус 2019-nCov диагностирован более чем у 40 тысяч человек. Скончались 910 человек, более 3,5 тысяч выздоровели.