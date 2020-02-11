Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
62
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
35
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
09:37 (мск), источник: Lenta.Ru

В НХЛ образовалась нехватка клюшек

У клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) образовалась нехватка клюшек. Об этом пишет Boston Globe.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Проблема возникла из-за коронавируса, распространившегося по Китаю. Клубы заказывают спортинвентарь в Поднебесной, однако из-за остановившихся производств новая поставка в середине сезона была сорвана.

Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл (Charlie Coyle) заявил, что теперь он «старается ломать не слишком много клюшек и довольствуется тем, что есть».

29 января стало известно, что в китайском уезде Яньцин из-за распространения коронавируса отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту.

В Международной федерации лыжного спорта заявили, что несмотря на низкий уровень риска, здоровье и безопасность спортсменов превыше всего. Этот этап должен был стать первым тестовым соревнованием Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

По данным на 10 февраля, по всему миру коронавирус 2019-nCov диагностирован более чем у 40 тысяч человек. Скончались 910 человек, более 3,5 тысяч выздоровели.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Нурмагомедов отверг 100 млн долларов за бой с Макгрегором
Самая красивая женщина в мире поделилась кадрами с отдыха. Видео
Анатолий Бышовец прокомментировал скандал вокруг Кокорина
Кошмарный вечер русских в «Вашингтоне» и жуткая травма Кузнецова
Чемпионка Олимпиады в Сочи рассказала о конце своей карьеры
Пашутин остается непобедимым: «Зенит» повержен в Краснодаре
Унаи Эмери вспомнил кошмарное поражении от «Барселоны» в ЛЧ
«Реал» — самый убыточный клуб за последние два трансферных окна
Бэкстрем рассказал, как Овечкин любил развлекаться в молодости
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь