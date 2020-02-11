Кошмарный вечер русских из «Вашингтона». Жуткая травма Кузнецова и «-4» вместо юбилея у Овечкина
А Илья Самсонов пропустил пять голов после 20 бросков и был заменен в середине матча.
А Илья Самсонов пропустил пять голов после 20 бросков и был заменен в середине матча.
В последний месяц Александр Овечкин молниеносно забивал голы и обходил легенд мирового хоккея по этому показателю в истории. Когда до 700 шайб осталось два гола, Ови замолчал. Он не забил «Филадельфии» и не смог это сделать в игре с «Айлендерс». Кажется, близость крутого юбилея сильно давит на капитана «Вашингтона». Фанатам Алекса нужно запастись терпением и ждать. Рано или поздно это все равно случится.
В матче с «Нью-Йорком» долгое время не шло не только у Овечкина, а у всей его команды. После недели отдыха в рамках
Один гол «Вашингтон» в первом периоде отыграл благодаря точному броску Карлсона. Сначала показалось, что шайбу подправил Овечкин и забил 699-й, но повтор сразу же показал, что не стоит выдавать желаемое за действительное.
Хозяева льда играли
Чтобы хоть
Неприятный эпизод во втором периоде случился с Евгением Кузнецовым: русский форвард получил травму (показалось, что повредил плечо) и ушел с площадки после силового приема Комарова. Русский форвард врезался в борт и с гримасой боли на лице отправился в раздевалку.
Несколько недель назад «Вашингтон» сумел отыграться у «Айлендерс» с 1:3, а Овечкин тогда отметился
|Тодд Рирден
|Барри Тротц
|Илья Самсонов(Брэйден Холтби)
|Томас Грайсс
|03:30
|Энтони Бовилье(Брок Нельсон, Джош Бэйли)
|06:16
|Энтони Бовилье(Брок Нельсон, Джош Бэйли)
|12:55
|Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем)
|17:18
|Мартин Фехервари
|17:55
|Джордан Эберле
|18:06
|Девон Тэйвз(Джош Бэйли, Райан Пулок)
|20:45
|Леонид Комаров(Ник Ледди, Брок Нельсон)
|22:54
|Гарнет Хэтэуэй
|22:54
|Гарнет Хэтэуэй
|22:54
|Росс Джонстон
|27:10
|Мэтью Барзал
|30:36
|Джордан Эберле(Андерс Ли, Мэтью Барзал)
|31:25
|Ларс Эллер(Карл Хагелин, Михал Кемпны)
|35:29
|Скотт Мэйфилд
|36:59
|Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
Энтони Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
|9
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0