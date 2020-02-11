Кошмарный вечер русских из «Вашингтона». Жуткая травма Кузнецова и «-4» вместо юбилея у Овечкина

В последний месяц Александр Овечкин молниеносно забивал голы и обходил легенд мирового хоккея по этому показателю в истории. Когда до 700 шайб осталось два гола, Ови замолчал. Он не забил «Филадельфии» и не смог это сделать в игре с «Айлендерс». Кажется, близость крутого юбилея сильно давит на капитана «Вашингтона». Фанатам Алекса нужно запастись терпением и ждать. Рано или поздно это все равно случится.

В матче с «Нью-Йорком» долгое время не шло не только у Овечкина, а у всей его команды. После недели отдыха в рамках bye-week «столичные» чередуют победы с неудачами, немного сбавив обороты по сравнению с осенью и началом зимы. «Вашингтон» в турнирной таблице находится в лидерах и совсем не обязан в каждой встрече играть на полную катушку. Однако старт этого домашнего матча получился уж слишком неудачным. В первые семь минут Бовилье оформил дубль. 22-летний форвард гостей впервые забил в ворота «Кэпиталз» и сразу дважды. В моменте с первой шайбой сильно напортачили защитники хозяев, оставив Энтони одного, а во второй раз нападающий забил с пятака. Близки были подопечные Тротца и к третьему голу, если бы не мощный сэйв Sammy (в столице США именно так называют Самсонова).

Один гол «Вашингтон» в первом периоде отыграл благодаря точному броску Карлсона. Сначала показалось, что шайбу подправил Овечкин и забил 699-й, но повтор сразу же показал, что не стоит выдавать желаемое за действительное.

Хозяева льда играли как-то слишком безалаберно в защите, поэтому пропустили еще дважды. В пропущенных шайбах была и вина Самсонова, который не тащил так как обычно. После гола Эберле в середине встречи Илья отправился на скамейку, уступив место Холтби. Русский голкипер пропустил пять голов с 20 бросков. Но не стоит из этого делать катастрофу — такие неудачи случаются в карьере любого даже самого крутого вратаря.

Чтобы хоть как-то взбодрить своих партнеров Хэтэуэй затеял драку с Джонстоном. Забавно, что в поединке больше всего досталось судье.

Неприятный эпизод во втором периоде случился с Евгением Кузнецовым: русский форвард получил травму (показалось, что повредил плечо) и ушел с площадки после силового приема Комарова. Русский форвард врезался в борт и с гримасой боли на лице отправился в раздевалку.