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10:11 (мск), источник: Sport24

Кошмарный вечер русских из «Вашингтона». Жуткая травма Кузнецова и «-4» вместо юбилея у Овечкина

А Илья Самсонов пропустил пять голов после 20 бросков и был заменен в середине матча.

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В последний месяц Александр Овечкин молниеносно забивал голы и обходил легенд мирового хоккея по этому показателю в истории. Когда до 700 шайб осталось два гола, Ови замолчал. Он не забил «Филадельфии» и не смог это сделать в игре с «Айлендерс». Кажется, близость крутого юбилея сильно давит на капитана «Вашингтона». Фанатам Алекса нужно запастись терпением и ждать. Рано или поздно это все равно случится.

В матче с «Нью-Йорком» долгое время не шло не только у Овечкина, а у всей его команды. После недели отдыха в рамках bye-week «столичные» чередуют победы с неудачами, немного сбавив обороты по сравнению с осенью и началом зимы. «Вашингтон» в турнирной таблице находится в лидерах и совсем не обязан в каждой встрече играть на полную катушку. Однако старт этого домашнего матча получился уж слишком неудачным. В первые семь минут Бовилье оформил дубль. 22-летний форвард гостей впервые забил в ворота «Кэпиталз» и сразу дважды. В моменте с первой шайбой сильно напортачили защитники хозяев, оставив Энтони одного, а во второй раз нападающий забил с пятака. Близки были подопечные Тротца и к третьему голу, если бы не мощный сэйв Sammy (в столице США именно так называют Самсонова).

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Один гол «Вашингтон» в первом периоде отыграл благодаря точному броску Карлсона. Сначала показалось, что шайбу подправил Овечкин и забил 699-й, но повтор сразу же показал, что не стоит выдавать желаемое за действительное.

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Хозяева льда играли как-то слишком безалаберно в защите, поэтому пропустили еще дважды. В пропущенных шайбах была и вина Самсонова, который не тащил так как обычно. После гола Эберле в середине встречи Илья отправился на скамейку, уступив место Холтби. Русский голкипер пропустил пять голов с 20 бросков. Но не стоит из этого делать катастрофу — такие неудачи случаются в карьере любого даже самого крутого вратаря.

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Чтобы хоть как-то взбодрить своих партнеров Хэтэуэй затеял драку с Джонстоном. Забавно, что в поединке больше всего досталось судье.

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Неприятный эпизод во втором периоде случился с Евгением Кузнецовым: русский форвард получил травму (показалось, что повредил плечо) и ушел с площадки после силового приема Комарова. Русский форвард врезался в борт и с гримасой боли на лице отправился в раздевалку.

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Несколько недель назад «Вашингтон» сумел отыграться у «Айлендерс» с 1:3, а Овечкин тогда отметился хет-триком. В этот раз задача была еще труднее: на табло счет был 1:4. И ведь «столичные» попытались устроить камбэк. Голы Эллера и Оши подарили интригу и захватывающий третий период. Но все-таки «островитяне» не уступили — наверняка держали в уме предыдущую очную встречу. А команде Рирдена очень не хватило голов Овечкина, у которого было несколько хороших попыток (всего шесть бросков по воротам Грайсса). В целом, у Александра игра не получилась: в графе «показатель полезности» у капитана были страшные «-4», а в графе очки — нули. Путь к 700 шайбам оказался более длинным, чем все предполагали еще неделю назад.

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Вашингтон Кэпиталз
3:5
1:3, 2:2, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2111.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденБарри Тротц
Вратари
Илья Самсонов(Брэйден Холтби)Томас Грайсс
1-й период
03:30Энтони Бовилье(Брок Нельсон, Джош Бэйли)
06:16Энтони Бовилье(Брок Нельсон, Джош Бэйли)
12:55Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем)
17:18Мартин Фехервари
17:55Джордан Эберле
18:06Девон Тэйвз(Джош Бэйли, Райан Пулок)
2-й период
20:45Леонид Комаров(Ник Ледди, Брок Нельсон)
22:54Гарнет Хэтэуэй
22:54Гарнет Хэтэуэй
22:54Росс Джонстон
27:10Мэтью Барзал
30:36Джордан Эберле(Андерс Ли, Мэтью Барзал)
31:25Ларс Эллер(Карл Хагелин, Михал Кемпны)
35:29Скотт Мэйфилд
36:59Ти. Джей. Оши(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
Лучшие игроки матча
Энтони Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
9Штрафное время11
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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