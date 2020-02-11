Кучеров воткнул две шайбы самому «горячему» вратарю НХЛ. Мерзликин называл его недружелюбным

Все, чем заняты игроки и тренеры «Тампы-Бэй» в последние полгода — это избавление от ярлыка команды, успешной исключительно в регулярке. И дело даже не в общественном мнение, а в самосознании. «Молниям» самим необходимо научиться распределять силы по сезону и поверить в то, что они не плюшевые мишки, а кубковые бойцы. Отсюда, кажется, и натужный старт нынешнего чемпионата с постепенным подъемом вверх. Причиной же затяжной рефлексии зовется «Коламбус».

Прошлогодний вылет от «Блю Джекетс» со счетом 0−4 — это заноза, которую не достать за одним прием. Сегодняшняя игра — первая после той сенсационной серии. Однако хоккеистам «Тампы» не суждено было отомстить ни Артемию Панарину, который сполна истерзал оборону «молний», ни Сергею Бобровскому. Впрочем, и со стороны «Лайтнинг» не все главные герои той битвы вышли в стартовом составе. Андрея Василевского, которому уже завтра предстоит выйти на матч с «Питтсбургом», Джон Купер решил поберечь. Пропускал матч и капитан команды Стивен Стэмкос.

Решение Купера было логичным, учитывая календарь «Тампы». При играх «бэк ту бэк» важно правильно расставить приоритеты, дабы не загнать своего первого номера. Однако тем самым наставник «молний» сорвал дуэль двух самых «горячих» вратарей января. Андрей Василевский за первый месяц 2020 года всерьез вернулся в гонку за «Везиной», а Элвис Мерзликин стал настоящим открытием, принявшись штамповать игры на ноль. К игре с «Тампой» у латвийского вратаря было уже пять шат-аутов.

На матч с «Тампой» Мерзликин вышел в статусе самого сухого (или засушливого?) вратаря НХЛ. На один матч без пропущенных шайб он опережал голкипера «Виннипега» Коннора Хеллибака. Однако, как оберег против атаки «молний» это не сработало. Элвис продержался всего две с половиной минуты и пропустил уже второй бросок в створ. С человеком, который нашел путь к его воротам, Мерзликин хорошо знаком.

На чемпионате мира в Братиславе сборная России обыграла Латвию со счетом 3:1. Одну из шайб забросил Никита Кучеров, который на том турнире блистал в связке со своим давним другом Никитой Гусевым. Магия в том, что забить лидеру российской сборной удалось, даже не бросая. Шайба сошла с крюка и юркнула между щитков Мерзликину. После матча Элвис назвал своего обидчика «недружелюбным».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aGP4LnEYfp0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встретившись вновь, но уже на территории НХЛ, Кучеров вновь не проявил к Мерзликину дружелюбия. Никита вышел на матч заведенным и чуть не подрался на первой же минуте. А открыть счет ему удалось, подставив клюшку на пятаке. Таким образом, российский нападающий «Тампы» продлил свою результативную серию до 11 игр! Чтобы повторить личный рекорд, ему необходимо набрать хотя бы очко в завтрашнем матче с «Питтсбургом».

Очередной гол Кучерова родился не только из его природного голевого чутья, но и из паса Михаила Сергачева. Причем кажется, что это был именно пас, а не наброс на удачу в сторону ворот. Заработанный результативный балл стал для нашего защитника юбилейным. За три неполных сезона Сергачев набрал 100 очков! Показательно то, что на этой дистанции он второй после Виктора Хедмана защитник «Тампы» и самый результативный защитник из России. А ведь Михаил еще прогрессирует. И потолка его развитию не видно.

Быстрый гол не смог открыть врата в безбашенный хоккей. «Тампа» не играла с тем настроем, с которым обычно выходят мстить. А тут еще и неприятный курьез во втором периоде. «Коламбусу» удалось сравнять счет после того, как у Эрика Чернака выпала из рук клюшка. Ее никто не выбивал, не ломал, но в один миг словацкий защитник остался без своего главного орудия. Голыми руками остановить Оливера Бьеркстранда он не сумел.