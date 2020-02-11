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13:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин просил водку во время игры

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший тренер «Вашингтон Кэпиталз» Грег Смит поделился курьезным эпизодом, который произошел с Александром Овечкиным во время его первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Овечкин дебютировал за «Вашингтон» 5 октября 2005 года в матче с командой «Коламбус Блю Джекетс». В 2010 году Александр стал капитаном команды.

«Во время одного из матчей по ходу своего дебютного сезона он повернулся ко мне на скамейке запасных и спросил: “У вас есть водка?”. Я ему: “Что?”. Овечкин ответил: “Ну, водка”, — и показал, будто пьет. Шла середина матча, я еще подумал: “Он что, сдурел?” Оказалось, что Александр порезал палец и хотел убить микробы. В итоге я дал ему перекись, но попросил не пить ее», — рассказал Смит в интервью The Athletic.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда он капнул перекись на палец, то попросил у меня «plaster"(переводится с английского как «штукатурка» — прим.). Я никак не мог понять, какую штукатурку он имеет в виду. Потом Овечкин полез в мою сумку и достал оттуда пластырь: «Видишь, plaster», — добавил специалист.

Овечкин занимает первое место в гонке снайперов НХЛ текущего сезона, россиянин забил 40 голов в 55 матчах. Всего на счету капитана «Вашингтона» 698 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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