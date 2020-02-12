У Василевского суперсейв, а Кучеров получил травму. Сохранит ли «Тампа» чемпионскую игру?
А ещё у «Тампы» выбыли из строя Стэмкос, Макдона, Рутта и Чирелли.
А ещё у «Тампы» выбыли из строя Стэмкос, Макдона, Рутта и Чирелли.
Болельщики «Тампы» вряд ли могут назвать приятными последние новости из стана своей любимой команды — из строя один за другим выбывают лидеры «Лайтнинг». В предыдущем матче с «Коламбусом» не принял участия Стивен Стэмкос, и его возвращение прогнозировалось в лучшем случае ближе к концу нынешней недели.
«С “Питтсбургом” Стэмкос не сыграет. Мы надеемся, что он сможет выйти на лёд в игре с “Эдмонтоном” в пятницу», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер. Подробности повреждения не были известны, но отмечалось, что эта травма не связана с тем повреждением, которое продержало Стивена в лазарете на три игры в ноябре. Очевидно, что Стэмкоса мучает
У «Тампы» выбыл из строя прошлогодний MVP Никита Кучеров, который получил травму нижней части тела во втором периоде. Россиянин сразу же покинул площадку после того, как поборолся за воротами с защитником «Питтсбурга» Джеком Джонсоном — Никита медленно доехал до своей скамейки запасных и больше на льду не появлялся. Помимо Кучерова «молнии» потеряли также Энтони Чирелли, неудачно сблокировавшего бросок Малкина, и таким образом, в лазарете «Тампы» значатся сразу пять человек с диагнозом «травма нижней части тела».
Компенсировать отсутствие лидеров нападающих пришлось голкиперу Андрею Василевскому, который удержал «Тампу» в игре, сделав суперсейв после броска Брайана Раста. Россиянин успел переместиться, несмотря на хорошую поперечную передачу и выстрел в касание.
Не справился Василевский лишь с броском Евгения Малкина в большинстве в середине первого периода. Для Малкина это было восьмое результативное очко в пяти последних матчах (3 гола, 5 передач), но этот успех так и остался для «Пингвинз» единственным.
«Питтсбург» лишил лидерства в счёте защитник Михаил Сергачёв, который прервал затянувшуюся череду неиспользованных численных преимуществ у «молний». 24 предыдущих раза «Тампа» не могла забить в большинстве, но на этот раз всё получилось.
И всё же, несмотря на обескровленный состав, «молнии» смогли добиться победы. В овертайме цели достиг Янни Гурда, и «Тампа» смогла в столь непростой ситуации взять два очка. Гурд не забивал до этого на протяжении 35 матчей, а южане проявили завидный характер, подтвердив статус одного из фаворитов предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли.
Подробностей о травме Кучерова пока нет. Болельщики предполагают, что россиянин растянул связки колена, неудачно ударившись о борт. «Кучеров сидел, согнувшись от боли на скамейке, и сгорбился в тоннеле, уходя в раздевалку. Если Никита и Стэмкос не смогут сыграть с “Эдмонтоном”, команде придётся вызывать
Совсем недавно Кучеров провёл свой 500-й матч в карьере, а форма Никиты была просто великолепна — за 11 предыдущих игр он забил 10 голов и отдал 10 передач, да и «пингвинам» успел отгрузить голевой пас. В декабре он травмировал ногу, неудачно сблокировав бросок, но тогда россиянин пропустил немного. Как получится на этот раз, пока неизвестно. И самый главный вопрос: сохранит ли «Тампа» чемпионскую игру без Кучерова?
Максим Замятин
|Майк Салливан
|Джон Купер
|Мэттью Мюррей
|Андрей Василевский
|02:49
|Джаред Маккэн
|10:51
|Янни Гурд
|11:31
|Евгений Малкин(Сидни Кросби, Крис Летанг)
|19:45
|Брэйдон Коберн
|22:19
|Зак Астон-Ризе
|23:59
|Михаил Сергачев(Никита Кучеров, Патрик Марун)
|24:48
|Евгений Малкин
|24:48
|Люк Шенн
|33:41
|Брэндон Танев
|37:00
|Крис Летанг
|40:44
|Михаил Сергачев
|55:23
|Кевин Шаттенкирк
|62:45
|Янни Гурд(Брэйден Пойнт, Виктор Хедман)
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Янни Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0