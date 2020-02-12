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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

У Василевского суперсейв, а Кучеров получил травму. Сохранит ли «Тампа» чемпионскую игру?

А ещё у «Тампы» выбыли из строя Стэмкос, Макдона, Рутта и Чирелли.

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Болельщики «Тампы» вряд ли могут назвать приятными последние новости из стана своей любимой команды — из строя один за другим выбывают лидеры «Лайтнинг». В предыдущем матче с «Коламбусом» не принял участия Стивен Стэмкос, и его возвращение прогнозировалось в лучшем случае ближе к концу нынешней недели.

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«С “Питтсбургом” Стэмкос не сыграет. Мы надеемся, что он сможет выйти на лёд в игре с “Эдмонтоном” в пятницу», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер. Подробности повреждения не были известны, но отмечалось, что эта травма не связана с тем повреждением, которое продержало Стивена в лазарете на три игры в ноябре. Очевидно, что Стэмкоса мучает какая-то ноющая болячка, но в матче с «Пингвинз» южане потерпели очередную серьёзную потерю.

У «Тампы» выбыл из строя прошлогодний MVP Никита Кучеров, который получил травму нижней части тела во втором периоде. Россиянин сразу же покинул площадку после того, как поборолся за воротами с защитником «Питтсбурга» Джеком Джонсоном — Никита медленно доехал до своей скамейки запасных и больше на льду не появлялся. Помимо Кучерова «молнии» потеряли также Энтони Чирелли, неудачно сблокировавшего бросок Малкина, и таким образом, в лазарете «Тампы» значатся сразу пять человек с диагнозом «травма нижней части тела».

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Компенсировать отсутствие лидеров нападающих пришлось голкиперу Андрею Василевскому, который удержал «Тампу» в игре, сделав суперсейв после броска Брайана Раста. Россиянин успел переместиться, несмотря на хорошую поперечную передачу и выстрел в касание.

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Не справился Василевский лишь с броском Евгения Малкина в большинстве в середине первого периода. Для Малкина это было восьмое результативное очко в пяти последних матчах (3 гола, 5 передач), но этот успех так и остался для «Пингвинз» единственным.

Официальный сайт НХЛ

«Питтсбург» лишил лидерства в счёте защитник Михаил Сергачёв, который прервал затянувшуюся череду неиспользованных численных преимуществ у «молний». 24 предыдущих раза «Тампа» не могла забить в большинстве, но на этот раз всё получилось.

Официальный сайт НХЛ

И всё же, несмотря на обескровленный состав, «молнии» смогли добиться победы. В овертайме цели достиг Янни Гурда, и «Тампа» смогла в столь непростой ситуации взять два очка. Гурд не забивал до этого на протяжении 35 матчей, а южане проявили завидный характер, подтвердив статус одного из фаворитов предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли.

Официальный сайт НХЛ

Подробностей о травме Кучерова пока нет. Болельщики предполагают, что россиянин растянул связки колена, неудачно ударившись о борт. «Кучеров сидел, согнувшись от боли на скамейке, и сгорбился в тоннеле, уходя в раздевалку. Если Никита и Стэмкос не смогут сыграть с “Эдмонтоном”, команде придётся вызывать кого-то из АХЛ», — отметила обозреватель Tampa Bay Times Диана Нирхос.

Совсем недавно Кучеров провёл свой 500-й матч в карьере, а форма Никиты была просто великолепна — за 11 предыдущих игр он забил 10 голов и отдал 10 передач, да и «пингвинам» успел отгрузить голевой пас. В декабре он травмировал ногу, неудачно сблокировав бросок, но тогда россиянин пропустил немного. Как получится на этот раз, пока неизвестно. И самый главный вопрос: сохранит ли «Тампа» чемпионскую игру без Кучерова?

Максим Замятин

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Питтсбург Пингвинз
1:2ОТ
1:0, 0:1, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2112.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДжон Купер
Вратари
Мэттью МюррейАндрей Василевский
1-й период
02:49Джаред Маккэн
10:51Янни Гурд
11:31Евгений Малкин(Сидни Кросби, Крис Летанг)
19:45Брэйдон Коберн
2-й период
22:19Зак Астон-Ризе
23:59Михаил Сергачев(Никита Кучеров, Патрик Марун)
24:48Евгений Малкин
24:48Люк Шенн
33:41Брэндон Танев
37:00Крис Летанг
3-й период
40:44Михаил Сергачев
55:23Кевин Шаттенкирк
Овертайм
62:45Янни Гурд(Брэйден Пойнт, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Янни Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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