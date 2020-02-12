Матч в Анахайме отменен. Канадский защитник рухнул без сознания на скамейке запасных
Неприятный инцидент с Джеем Боумистером.
Неприятный инцидент с Джеем Боумистером.
Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» не был доигран
Ветеран «Блюз» неожиданно свалился на скамейке запасных без сознания, шокировав своих партнеров. Они сразу поняли, что с ним произошло
Сначала команды отправились в раздевалку, а затем
Канадца отправили в больницу — и по сообщениям североамериканских СМИ, он был в сознании во время переезда. Причины инцидента пока неизвестны.
Боумистеру 36 лет, он проводит свой 17-й сезон в НХЛ. Джей играл за «Флориду», «Калгари» и «Сент-Луис», всего у него 1240 матчей. В прошлом сезоне канадец выиграл свой первый в карьере Кубок Стэнли. Боумистер — член «Тройного золотого клуба». В 2003-м и 2004-м он стал чемпионом мира, в 2014 году — победителем Олимпиады в Сочи.