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11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч в Анахайме отменен. Канадский защитник рухнул без сознания на скамейке запасных

Неприятный инцидент с Джеем Боумистером.

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Источник: AP 2020

Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» не был доигран из-за инцидента с канадским защитником «Блюз» Джеем Боумистером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ветеран «Блюз» неожиданно свалился на скамейке запасных без сознания, шокировав своих партнеров. Они сразу поняли, что с ним произошло что-то нехорошее, и стали звать на помощь врачей. К этому моменту (шел первый период, оставалось семь минут 50 секунд до конца) команды уже обменялись шайбами — в составе «Сент-Луиса» отличился Иван Барбашев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала команды отправились в раздевалку, а затем из-за реальных опасений за жизнь Боумистера и потенциального влияния инцидента на происходящее на льду матч было решено перенести — он будет доигран позже с учетом уже забитых голов.

Канадца отправили в больницу — и по сообщениям североамериканских СМИ, он был в сознании во время переезда. Причины инцидента пока неизвестны.

Боумистеру 36 лет, он проводит свой 17-й сезон в НХЛ. Джей играл за «Флориду», «Калгари» и «Сент-Луис», всего у него 1240 матчей. В прошлом сезоне канадец выиграл свой первый в карьере Кубок Стэнли. Боумистер — член «Тройного золотого клуба». В 2003-м и 2004-м он стал чемпионом мира, в 2014 году — победителем Олимпиады в Сочи.

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