Матч в Анахайме отменен. Канадский защитник рухнул без сознания на скамейке запасных

Источник: AP 2020

Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» не был доигран из-за инцидента с канадским защитником «Блюз» Джеем Боумистером.

Ветеран «Блюз» неожиданно свалился на скамейке запасных без сознания, шокировав своих партнеров. Они сразу поняли, что с ним произошло что-то нехорошее, и стали звать на помощь врачей. К этому моменту (шел первый период, оставалось семь минут 50 секунд до конца) команды уже обменялись шайбами — в составе «Сент-Луиса» отличился Иван Барбашев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала команды отправились в раздевалку, а затем из-за реальных опасений за жизнь Боумистера и потенциального влияния инцидента на происходящее на льду матч было решено перенести — он будет доигран позже с учетом уже забитых голов.

Канадца отправили в больницу — и по сообщениям североамериканских СМИ, он был в сознании во время переезда. Причины инцидента пока неизвестны.

Боумистеру 36 лет, он проводит свой 17-й сезон в НХЛ. Джей играл за «Флориду», «Калгари» и «Сент-Луис», всего у него 1240 матчей. В прошлом сезоне канадец выиграл свой первый в карьере Кубок Стэнли. Боумистер — член «Тройного золотого клуба». В 2003-м и 2004-м он стал чемпионом мира, в 2014 году — победителем Олимпиады в Сочи.