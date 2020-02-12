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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Шестёркина заменили после удара в голову. Он вернулся, установил рекорд и отбил 42 броска

Могла быть тяжёлая травма. А в итоге почти получился «сухарь».

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Источник: AP 2020

«Игорь, Игорь!» — скандировали болельщики в Нью-Йорке. «Он знает, что он великолепен», — отвешивал комплименты главный тренер «Рейнджерс». «Впечатление такое, будто он проглатывает шайбы», — вторили одноклубники.

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Всё это говорилось в адрес вратаря «синерубашечников» Игоря Шестёркина, который в последних матчах действительно играл очень здорово. Россиянин установил несколько клубных рекордов и ещё больше усложнил выбор для тренерского штаба, у которого во второй половине регулярного чемпионата появилась приятная головная боль из-за наличия трёх сильных вратарей — Хенрика Лундквиста, Александра Георгиева и Шестёркина.

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«Знаете, я обнаружил, что Шестёркин отличается от многих вратарей НХЛ. Яркий пример — последний матч с “Лос-Анджелесом”, когда Игорь бросился к свободной шайбе и сделал пас на дальнюю синюю линию. Обычно вратари в таких случаях отъезжают за ворота, так что я уже приготовился ехать в угол. Я смотрел на него, а он увидел кого-то из партнёров впереди — пришлось убраться с пути шайбы. Здорово, что он читает такие моменты. У него есть свобода в подобных решениях, он хорошо обращается с шайбой», — отметил защитник Джейкоб Труба.
«Для своего возраста Шестёркин — настоящий победитель. У него есть менталитет победителя, хороший импульс игры. Что касается обращения с шайбой, то я думаю, что это была одна из причин, по которой “Сент-Луис” выиграл Кубок Стэнли в прошлом сезоне. Когда у вас есть голкипер, который так здорово владеет шайбой, это имеет большое значение», — добавил наставник Дэвид Куинн.

Игоря отрядили в ворота с первых минут и в выездном матче с «Виннипегом», но эта встреча могла принести Шестёркину не самые приятные новости.

Шестёркину пришлось покинуть площадку уже в первом периоде — россиянин провёл на льду лишь 15 минут. Причиной досрочного ухода стал инцидент, в котором защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело толкнул на своего вратаря форварда «Виннипега» Эндрю Коппа. Игорь получил удар в голову, провёл на льду несколько минут, а после этого был отозван на обязательное тестирование относительно возможных симптомов сотрясения головного мозга — в воротах после этого появился Хенрик Лундквист.

Официальный сайт НХЛ

Однако после перерыва Шестёркин вернулся на лёд и в итоге отразил 42 броска из 43. Он имел все шансы на «сухарь», но на пятой минуте третьего периода его пробил Николай Элерс. Павел Бучневич оформил ассистентский дубль, Артемий Панарин ограничился одной передачей, а Мика Зибанеджад набрал 2 (1+1) очка.

Официальный сайт НХЛ

Шестёркин стал третьей звездой матча и снова оставил след в клубной книге рекордов. Игорь стал третьим вратарём-новичком в истории «Рейнджерс», который в двух матчах подряд отражал более 40 выстрелов (двое первых — Джон Ванбисбрук и Дэн Блэкбёрн), а кроме этого, стал первым голкипером-новобранцем, кто помимо 40 сейвов подряд сумел одержать в таких матчах две победы.

Максим Замятин

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Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
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Виннипег Джетс
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2112.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисДэвид Куинн
Вратари
Коннор ХеллебайкИгорь Шестеркин(Хенрик Лундквист, Игорь Шестеркин)
1-й период
08:12Энтони Дианджело
19:25Крис Крайдер(Павел Бучневич)
2-й период
20:16Джейкоб Труба
27:14Габриель Бурк
27:30Крис Крайдер(Райан Стром, Мика Зибанежад)
34:31Патрик Лайне
34:31Райан Линдгрен
3-й период
40:53Райан Стром(Йеспер Фаст, Артемий Панарин)
41:28Мика Зибанежад(Павел Бучневич)
42:34Каапо Какко
44:35Николай Элерс(Сами Нику, Джош Моррисси)
58:15Артемий Панарин
Лучшие игроки матча
Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег Джетс
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