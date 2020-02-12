Шестёркина заменили после удара в голову. Он вернулся, установил рекорд и отбил 42 броска
Могла быть тяжёлая травма. А в итоге почти получился «сухарь».
Могла быть тяжёлая травма. А в итоге почти получился «сухарь».
«Игорь, Игорь!» — скандировали болельщики в
Всё это говорилось в адрес вратаря «синерубашечников» Игоря Шестёркина, который в последних матчах действительно играл очень здорово. Россиянин установил несколько клубных рекордов и ещё больше усложнил выбор для тренерского штаба, у которого во второй половине регулярного чемпионата появилась приятная головная боль
«Знаете, я обнаружил, что Шестёркин отличается от многих вратарей НХЛ. Яркий пример — последний матч с “Лос-Анджелесом”, когда Игорь бросился к свободной шайбе и сделал пас на дальнюю синюю линию. Обычно вратари в таких случаях отъезжают за ворота, так что я уже приготовился ехать в угол. Я смотрел на него, а он увидел
«Для своего возраста Шестёркин — настоящий победитель. У него есть менталитет победителя, хороший импульс игры. Что касается обращения с шайбой, то я думаю, что это была одна из причин, по которой “Сент-Луис” выиграл Кубок Стэнли в прошлом сезоне. Когда у вас есть голкипер, который так здорово владеет шайбой, это имеет большое значение», — добавил наставник Дэвид Куинн.
Игоря отрядили в ворота с первых минут и в выездном матче с «Виннипегом», но эта встреча могла принести Шестёркину не самые приятные новости.
Шестёркину пришлось покинуть площадку уже в первом периоде — россиянин провёл на льду лишь 15 минут. Причиной досрочного ухода стал инцидент, в котором защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело толкнул на своего вратаря форварда «Виннипега» Эндрю Коппа. Игорь получил удар в голову, провёл на льду несколько минут, а после этого был отозван на обязательное тестирование относительно возможных симптомов сотрясения головного мозга — в воротах после этого появился Хенрик Лундквист.
Однако после перерыва Шестёркин вернулся на лёд и в итоге отразил 42 броска из 43. Он имел все шансы на «сухарь», но на пятой минуте третьего периода его пробил Николай Элерс. Павел Бучневич оформил ассистентский дубль, Артемий Панарин ограничился одной передачей, а Мика Зибанеджад набрал 2 (1+1) очка.
Шестёркин стал третьей звездой матча и снова оставил след в клубной книге рекордов. Игорь стал третьим
Максим Замятин
|Пол Морис
|Дэвид Куинн
|Коннор Хеллебайк
|Игорь Шестеркин(Хенрик Лундквист, Игорь Шестеркин)
|08:12
|Энтони Дианджело
|19:25
|Крис Крайдер(Павел Бучневич)
|20:16
|Джейкоб Труба
|27:14
|Габриель Бурк
|27:30
|Крис Крайдер(Райан Стром, Мика Зибанежад)
|34:31
|Патрик Лайне
|34:31
|Райан Линдгрен
|40:53
|Райан Стром(Йеспер Фаст, Артемий Панарин)
|41:28
|Мика Зибанежад(Павел Бучневич)
|42:34
|Каапо Какко
|44:35
|Николай Элерс(Сами Нику, Джош Моррисси)
|58:15
|Артемий Панарин
Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0