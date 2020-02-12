Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча на льду «Колорадо» завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Микко Рантанен (20-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (51), ставший третьей звездой встречи, и Габриэль Ландеског (59).
«Даллас» дома обыграл «Каролину» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Российский форвард «Старз» Денис Гурьянов, на счету которого заброшенная шайба, стал третьей звездой матча. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 24 броска. У «Каролины» голевым пасом отметился российский нападающий Андрей Свечников.
Результаты других встреч:
«Баффало» — «Детройт» — 3:2;.
«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5;.
«Торонто» — «Аризона» — 3:2 (овертайм);.
«Миннесота» — «Вегас» — 4:0;.
«Эдмонтон» — «Чикаго» — 5:3.