Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Оттава Сенаторз
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
53
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
40
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Рейнджерс
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
11:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча на льду «Колорадо» завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Микко Рантанен (20-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (51), ставший третьей звездой встречи, и Габриэль Ландеског (59).

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» дома обыграл «Каролину» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Российский форвард «Старз» Денис Гурьянов, на счету которого заброшенная шайба, стал третьей звездой матча. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 24 броска. У «Каролины» голевым пасом отметился российский нападающий Андрей Свечников.

Результаты других встреч:

«Баффало» — «Детройт» — 3:2;.

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5;.

«Торонто» — «Аризона» — 3:2 (овертайм);.

«Миннесота» — «Вегас» — 4:0;.

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 5:3.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Как Овечкин фотографируется со звездами
Читайте также
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Благодаря этому она вошла в историю Украины
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
«Стало плохо, схватился за грудь»: умер Валерий Рейнгольд
У Василевского суперсейв, а Кучеров получил травму в матче НХЛ
Российский боец подражает Конору. Он копирует все его жесты
«Впал в депрессию»: Пеле не может ходить и заперся дома
«Мисс Польша» отважилась пересечь Африку на грузовике (фото)
«Ждем к Олимпиаде»: британская чемпионка выбрала Россию
Ограбление Рейеса ради Джонса и другие скандальные решения судей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь