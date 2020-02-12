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14:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» был остановлен из-за сердечного приступа защитника «Сент-Луиса» Джея Баумистера. Клуб уже выступил с заявлением после инцидента.

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36-летнему спортсмену стало плохо в ходе первого периода встречи. После смены Баумистер упал со скамейки и потерял сознание. Как утверждается в заявлении «Блюз», игрок пережил сердечный приступ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«К счастью, благодаря своевременной помощи медиков нашей команды и докторов “Анахайма”, состояние Джея удалось стабилизировать», — говорится в заявлении.

Боумистер — обладатель Кубка Стэнли. Он также становился олимпийским чемпионом в составе сборной Канады.

Во время загрузки произошла ошибка.
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