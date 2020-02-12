Гол Овечкина признан ESPN лучшим в истории НХЛ. В топ-10 ещё четыре россиянина

Авторами рейтинга стали несколько известных североамериканских журналистов. Первое место заняла легендарная заброшенная шайба Александра Овечкина в ворота «Аризоны Койотс» в 2006 году. Также в рейтинг попали голы россиян Владимира Тарасенко, Андрея Свечникова, Павла Буре и Павла Дацюка.



Топ-10 голов:



1 место — Александр Овечкин;

2 место — Андрей Свечников/Филип Форсберг;

3 место — Марио Лемье;

4 место — Яромир Ягр;

5 место — Дени Савар;

6 место — Павел Буре;

7 место — Сидни Кросби;

8 место — Марек Малик;

9 место — Павел Дацюк;

10 место — Владимир Тарасенко/Петер Форсберг.