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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Овечкина признан ESPN лучшим в истории НХЛ. В топ-10 ещё четыре россиянина

Сайт телеканала ESPN выбрал 10 лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

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Авторами рейтинга стали несколько известных североамериканских журналистов. Первое место заняла легендарная заброшенная шайба Александра Овечкина в ворота «Аризоны Койотс» в 2006 году. Также в рейтинг попали голы россиян Владимира Тарасенко, Андрея Свечникова, Павла Буре и Павла Дацюка.

Топ-10 голов:

1 место — Александр Овечкин;
2 место — Андрей Свечников/Филип Форсберг;
3 место — Марио Лемье;
4 место — Яромир Ягр;
5 место — Дени Савар;
6 место — Павел Буре;
7 место — Сидни Кросби;
8 место — Марек Малик;
9 место — Павел Дацюк;
10 место — Владимир Тарасенко/Петер Форсберг.

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