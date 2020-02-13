«Виннипег» отправил Чибисова обратно в фарм-клуб
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Виннипег Джетс» отправил российского нападающего Андрея Чибисова обратно в свой
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Виннипег Джетс» отправил российского нападающего Андрея Чибисова обратно в свой
Чибисов 5 февраля был вызван из «Манитобы» в «Виннипег».
В июне прошлого года 26-летний российский форвард заключил с «Виннипегом» однолетний контракт. Чибисов пока не сыграл ни одного матча в НХЛ. В текущем сезоне он набрал 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 46 матчах за «Манитобу» в Американской хоккейной лиге.