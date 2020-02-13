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00:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Виннипег» отправил Чибисова обратно в фарм-клуб

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Виннипег Джетс» отправил российского нападающего Андрея Чибисова обратно в свой фарм-клуб «Манитоба Мус», сообщается в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.

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Чибисов 5 февраля был вызван из «Манитобы» в «Виннипег».

В июне прошлого года 26-летний российский форвард заключил с «Виннипегом» однолетний контракт. Чибисов пока не сыграл ни одного матча в НХЛ. В текущем сезоне он набрал 24 очка (7 шайб + 17 передач) в 46 матчах за «Манитобу» в Американской хоккейной лиге.

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