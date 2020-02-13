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11:59 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Ванкувер» вывел из обращения номера братьев Сединов

ТАСС, 13 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» вывел из обращение игровые номера бывших хоккеистов команды Даниэля и Хенрика Сединов. Церемония прошла перед началом домашнего матча регулярного чемпионата против «Чикаго».

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Источник: AP 2020

«Ванкувер» задрафтовал шведских нападающих в 1999 году. Даниэль был выбран под вторым номером, а Хенрик — под третьим. Оба хоккеиста провели всю карьеру в составе клуба (17 сезонов). Даниэль выступал под 22-м номером, Хенрик — под 33-м.

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В активе Хенрика Седина 1330 матчей в регулярных чемпионатах и 1070 (240 шайб + 830 передач) очков. В плей-офф он провел 105 игр и набрал 78 (23+55) очков. Даниэль Седин отыграл 1306 матчей в регулярных чемпионатах, записав в актив 1041 (393+648) балл за результативность. В плей-офф на его счету 71 (25+46) очко.

Хенрик трижды принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, Даниэль — дважды. Оба брата становились лучшими бомбардирами регулярного чемпионата (Хенрик — 2010 год, Даниэль — 2011 год). Хенрик в 2010 году был признан лучшим игроком сезона по версии экспертов. Даниэль в 2011 году стал лучшим по версии хоккеистов лиги.

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В составе сборной Швеции братья стали олимпийскими чемпионами в 2006 году и чемпионами мира в 2013 году. На Олимпиаде в Сочи Хенрик Седин не смог выступить из-за травмы, Даниэль на Игры поехал и завоевал с национальной командой серебряные медали. Также в активе братьев бронзовые награды мировых первенств 1999 и 2001 годов. 2 апреля 2018 года хоккеисты объявили о завершении карьеры.

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1:0, 1:0, 1:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2113.02.2020, 06:30 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринДжереми Коллитон
Вратари
Якоб МаркстремКори Кроуфорд(Кори Кроуфорд)
1-й период
02:21Тайлер Майерс
13:58Командный штраф
15:33Бо Хорват(Брэндон Саттер, Джей.Ти. Миллер)
2-й период
21:27Зак Макьюэн
26:25Адам Годетт(Антуан Руссель, Брэндон Саттер)
27:31Брэндон Саттер
30:44Тэннер Пирсон
30:44Дрейк Каджула
33:32Кирби Дак
3-й период
41:28Адам Годетт
41:28Адам Годетт
41:28Коннор Мерфи
45:39Джонатан Тэйвз
52:07Тайлер Майерс
57:51Брэндон Саттер
Лучшие игроки матча
Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Брэндон Саттер (Ванкувер Кэнакс), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
20Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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