Русские захватывают хоккейную Америку. Столько наших в НХЛ не было 14 лет
В следующем году рекорд будет снова побит.
В следующем году рекорд будет снова побит.
Прошлой ночью в НХЛ за «Калгари» дебютировал российский защитник Александр Елесин. Он стал 47-м российским игроком, сыгравшим в лиге в этом сезоне. В эру потолка зарплат (с сезона 2005/06) это национальный рекорд. Никогда ранее столько русских не провело хотя бы одну игру в лучшей лиге мира. Предыдущий российский рекорд — 46 игроков (43 полевых и 3 вратаря) был установлен в первом сезоне после введения потолка зарплат.
Больше в НХЛ выступает только канадцев, американцев и шведов. Русские опережают финнов и чехов. Безусловно, это говорит о том, что уровень российских хоккеистов высокий. Каждый год на драфте новичков выбирают множество талантливых и перспективных, многие уже через
В эпоху потолка зарплат раскрылась звезда по имени Александр Овечкин, чья гонка за Гретцки становится самой увлекательной историей НХЛ за много лет. Нового Ови пока еще не видно на горизонте, зато появились другие интересные и перспективные русские. 19-летний Свечников поражает мир
Однако несмотря на все эти успехи, говорить, что только русские теперь будут доминировать в Америке — неправильно. Из 47 человек только 29 провели больше 30 матчей в сезоне. Но надо понимать, вратари играют меньше, поэтому к списку тех, кто стабильно выступает в НХЛ, можно отнести Самсонова (23), Георгиева (25) и Худобина (23). Все равно теперь уже цифры не такие и огромные. Меньше пяти игр провели 7 хоккеистов, они практически весь сезон играют в АХЛ.
Должны ли радовать российских болельщиков все эти цифры? И да, и нет. С одной стороны, конечно, круто, что много россиян выступает в сильнейшей лиге или хотя бы получают там шанс. С другой, очень многие болтаются между