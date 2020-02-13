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19:29 (мск), источник: Sport24

Русские захватывают хоккейную Америку. Столько наших в НХЛ не было 14 лет

В следующем году рекорд будет снова побит.

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Прошлой ночью в НХЛ за «Калгари» дебютировал российский защитник Александр Елесин. Он стал 47-м российским игроком, сыгравшим в лиге в этом сезоне. В эру потолка зарплат (с сезона 2005/06) это национальный рекорд. Никогда ранее столько русских не провело хотя бы одну игру в лучшей лиге мира. Предыдущий российский рекорд — 46 игроков (43 полевых и 3 вратаря) был установлен в первом сезоне после введения потолка зарплат.

Источник: Sport24

Больше в НХЛ выступает только канадцев, американцев и шведов. Русские опережают финнов и чехов. Безусловно, это говорит о том, что уровень российских хоккеистов высокий. Каждый год на драфте новичков выбирают множество талантливых и перспективных, многие уже через год-два дебютирует в лучшей лиге. Каждый сезон русские борются за личные награды. В этом году Овечкин поспорит за приз лучшего бомбардира, Артемий Панарин — за звание лучшего бомбардира, а Андрей Василевский — за «Везину Трофи». В последние четыре года кто-то из русских обязательно выигрывал Кубок Стэнли: в 2018-м таких было целых трое (с «Вашингтоном» Овечкин, Кузнецов, Орлов), год назад — двое (с «Сент-Луисем» Тарасенко и Барбашев). Русские давно стали теми, на кого равняются в хоккее, кого называют кумирами и чьи голы крутят по североамериканскому телевидению.

В эпоху потолка зарплат раскрылась звезда по имени Александр Овечкин, чья гонка за Гретцки становится самой увлекательной историей НХЛ за много лет. Нового Ови пока еще не видно на горизонте, зато появились другие интересные и перспективные русские. 19-летний Свечников поражает мир лакросс-голами, Никита Кучеров — количеством очков, а Андрей Василевский — своими сэйвами. Русская школа вратарей так вообще считается на сегодняшний день одной из сильнейших в мире. Семь российских голкиперов сейчас выступает в НХЛ, а на подходе еще несколько человек (Бердин и Просветов). С нападающими в России всегда был полный порядок, а вот с защитниками (особенного атакующего плана) сложнее. Но и тут есть прогресс: Проворов и Сергачев готовы прервать тенденцию.

Андрей Василевский | Источник: AP 2020

Однако несмотря на все эти успехи, говорить, что только русские теперь будут доминировать в Америке — неправильно. Из 47 человек только 29 провели больше 30 матчей в сезоне. Но надо понимать, вратари играют меньше, поэтому к списку тех, кто стабильно выступает в НХЛ, можно отнести Самсонова (23), Георгиева (25) и Худобина (23). Все равно теперь уже цифры не такие и огромные. Меньше пяти игр провели 7 хоккеистов, они практически весь сезон играют в АХЛ.

Должны ли радовать российских болельщиков все эти цифры? И да, и нет. С одной стороны, конечно, круто, что много россиян выступает в сильнейшей лиге или хотя бы получают там шанс. С другой, очень многие болтаются между фарм-клубом и основой, а могли бы спокойно играть в КХЛ и радовать фанатов на родине. Российская лига только бы выиграла от этого, да и хоккеисты смогли бы раскрыться с новой стороны, получив больше доверие. Но каждый год игроки уезжают за океан, понимая, что заработают меньше, получат меньше шансов и игрового времени. В ближайшем будущем ничего не изменится. По крайней мере, этим летом в Америку опять отправятся как минимум десять человек, но наверняка будут и совсем неожиданные «побеги из России». Несколько хоккеистов летом вернется на родину, но число тех, кто последуют обратному маршруту, все равно будет выше. И будет совсем не удивительно, если через год национальный рекорд по количеству русских в НХЛ будет побит. Только радости от этого будет немного.

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