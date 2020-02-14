Панарин устроил шоу! Арбитры поехали пересматривать его гол на буллите

Источник: AP 2020

Перед выездным матчем «синерубашечников» с «Миннесотой» значительное внимание прессы было приковано к голкиперу «Рейнджерс» Александру Георгиеву, который продолжает оставаться одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном. Два первых года своей карьеры в НХЛ он провёл в тени Хенрика Лундквиста, но после того, как швед постарел и утратил свою былую надёжность, Георгиев удивительно быстро и уверенно зацепился за место в воротах прославленного клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e0354dbb91bb702a4a39" data-vnd="e0354dbb91bb702a4a39" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e0354dbb91bb702a4a39" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Иногда нужно просто напоминать самому себе, что ты действительно хороший вратарь. Именно поэтому я концентрируюсь только на своей игре и стараюсь помочь команде, когда мне удаётся. Мой обмен? От меня тут ничего не зависит, это не мой выбор. Так зачем мне об этом беспокоиться? Я просто должен убедиться, что моя игра соответствует ожиданиям. Я усердно работаю и готовлюсь ко всему, а предсказать что-либо трудно», — философски заметил Александр, но понятно, что все появившиеся слухи не могут его не нервировать.

Читайте также Панарин эффектно исполнил послематчевый буллит. Его засчитали после видеопросмотра

Именно Георгиева отрядили в ворота на матч в Сент-Поле, сделав Лундквиста его сменщиком (у Игоря Шестёркина небольшое повреждение голеностопа).

Однако главным героем этой игры стал не вратарь.

«Синерубашечники» в этой встрече проявили завидный характер, сумев дважды отыграться, причём второй раз был ликвидирован дефицит в две шайбы. А первым из «Рейнджерс» показал свой настрой Артемий Панарин, который в середине стартовой двадцатиминутки забил свой 29-й гол в сезоне.

Шайба получилась очень эффектной: получив пас в левом круге вбрасывания, Хлебушек мог бросить в касание, но изображать Овечкина не стал, а выждал секундную паузу, после чего «запустил ракету» кистевым — у голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока не было шансов спасти свою команду.

Официальный сайт НХЛ

Голы Юнаса Бродина и Джордана Гринвея принесли «дикарям» очередное лидерство, но и оно было ликвидировано усилиями тройки Панарин — Зибанеджад — Бучневич. В середине третьего периода они закрутили карусель у ворот «Миннесоты», что привело к тому, что шайба отскочила в ворота хозяев от конька всё того же Бродина — гол был записан на Павла Бучневича, который, таким образом, набрал 7 очков в последних 6 матчах.

Официальный сайт НХЛ

А за 66 секунд до окончания основного времени связка Панарина и Мики Зибанеджада оформила «возвращение» «Рейнджерс» и спасла ньюйоркцев от поражения.

Официальный сайт НХЛ

Для полного удовлетворения оставалось только выиграть в овертайме или по буллитам, что и было проделано «рейнджерами». В серии штрафных бросков первым забил Зибанеджад, а затем на арену вышел Панарин, который устроил настоящее шоу. Его буллит получился настоящим цирковым трюком — такое количество финтов и обманных движений проделал Артемий. В финальной фазе своей попытки Панарин сильно замедлился перед воротами, и судейской бригаде даже пришлось пересматривать этот момент на видео, чтобы понять, не остановился ли нападающий и продолжала ли шайба двигаться, но попытка была засчитана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u6qA6lNKCqA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Уайлд» Брюс Будро после такого поражения был сам не свой, а его подопечные высказывались в похожем духе. «Мы должны были выигрывать этот матч. Просто не имели права проигрывать», — сказал расстроенный Джордан Гринвей. «Мы уже не первый раз отдаём такие матчи. Надо уже научиться их выигрывать», — добавил Райан Донато.

«Волшебный Хлеб!» — восхитилась своим нападающим пресс-служба «Рейнджерс» в своём «твиттере». До нового личного снайперского рекорда Панарину осталось забить 3 гола.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FI1CFxearQ8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.