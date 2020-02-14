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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин устроил шоу! Арбитры поехали пересматривать его гол на буллите

Это было издевательство над вратарём. Бывший тренер Овечкина был в шоке, а лиге пришлось давать специальное разъяснение.

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Источник: AP 2020

Перед выездным матчем «синерубашечников» с «Миннесотой» значительное внимание прессы было приковано к голкиперу «Рейнджерс» Александру Георгиеву, который продолжает оставаться одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном. Два первых года своей карьеры в НХЛ он провёл в тени Хенрика Лундквиста, но после того, как швед постарел и утратил свою былую надёжность, Георгиев удивительно быстро и уверенно зацепился за место в воротах прославленного клуба.

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«Иногда нужно просто напоминать самому себе, что ты действительно хороший вратарь. Именно поэтому я концентрируюсь только на своей игре и стараюсь помочь команде, когда мне удаётся. Мой обмен? От меня тут ничего не зависит, это не мой выбор. Так зачем мне об этом беспокоиться? Я просто должен убедиться, что моя игра соответствует ожиданиям. Я усердно работаю и готовлюсь ко всему, а предсказать что-либо трудно», — философски заметил Александр, но понятно, что все появившиеся слухи не могут его не нервировать.

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Именно Георгиева отрядили в ворота на матч в Сент-Поле, сделав Лундквиста его сменщиком (у Игоря Шестёркина небольшое повреждение голеностопа).

Однако главным героем этой игры стал не вратарь.

«Синерубашечники» в этой встрече проявили завидный характер, сумев дважды отыграться, причём второй раз был ликвидирован дефицит в две шайбы. А первым из «Рейнджерс» показал свой настрой Артемий Панарин, который в середине стартовой двадцатиминутки забил свой 29-й гол в сезоне.

Шайба получилась очень эффектной: получив пас в левом круге вбрасывания, Хлебушек мог бросить в касание, но изображать Овечкина не стал, а выждал секундную паузу, после чего «запустил ракету» кистевым — у голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока не было шансов спасти свою команду.

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Голы Юнаса Бродина и Джордана Гринвея принесли «дикарям» очередное лидерство, но и оно было ликвидировано усилиями тройки Панарин — Зибанеджад — Бучневич. В середине третьего периода они закрутили карусель у ворот «Миннесоты», что привело к тому, что шайба отскочила в ворота хозяев от конька всё того же Бродина — гол был записан на Павла Бучневича, который, таким образом, набрал 7 очков в последних 6 матчах.

Официальный сайт НХЛ

А за 66 секунд до окончания основного времени связка Панарина и Мики Зибанеджада оформила «возвращение» «Рейнджерс» и спасла ньюйоркцев от поражения.

Официальный сайт НХЛ

Для полного удовлетворения оставалось только выиграть в овертайме или по буллитам, что и было проделано «рейнджерами». В серии штрафных бросков первым забил Зибанеджад, а затем на арену вышел Панарин, который устроил настоящее шоу. Его буллит получился настоящим цирковым трюком — такое количество финтов и обманных движений проделал Артемий. В финальной фазе своей попытки Панарин сильно замедлился перед воротами, и судейской бригаде даже пришлось пересматривать этот момент на видео, чтобы понять, не остановился ли нападающий и продолжала ли шайба двигаться, но попытка была засчитана.

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Главный тренер «Уайлд» Брюс Будро после такого поражения был сам не свой, а его подопечные высказывались в похожем духе. «Мы должны были выигрывать этот матч. Просто не имели права проигрывать», — сказал расстроенный Джордан Гринвей. «Мы уже не первый раз отдаём такие матчи. Надо уже научиться их выигрывать», — добавил Райан Донато.

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«Волшебный Хлеб!» — восхитилась своим нападающим пресс-служба «Рейнджерс» в своём «твиттере». До нового личного снайперского рекорда Панарину осталось забить 3 гола.

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Максим Замятин

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Миннесота Уайлд
3:4Б
2:1, 1:0, 0:2, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2114.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс БудроДэвид Куинн
Вратари
Алекс СтэлокАлександр Георгиев(Александр Георгиев)
1-й период
09:49Райан Донато(Микко Койву)
11:52Артемий Панарин(Энтони Дианджело, Райан Стром)
13:42Райан Хартман
13:42Брендан Лемье
16:43Юнас Бродин(Джордан Гринуэй, Мэтью Дамба)
2-й период
37:53Джордан Гринуэй(Юнас Бродин, Юэль Эрикссон Эк)
3-й период
42:54Райан Донато
42:54Джейкоб Труба
46:03Карсон Соуси
49:15Мика Зибанежад
51:51Павел Бучневич
52:27Брэди Шей
58:54Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Адам Фокс)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мика Зибанежад(Нью-Йорк Рейнджерс)
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Юнас Бродин (Миннесота Уайлд), Джордан Гринуэй (Миннесота Уайлд)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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