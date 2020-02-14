Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Даллас» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Даллас» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу «Старз». В составе гостей отличились Денис Гурьянов (2-я минута), забросивший 17-ю шайбу в сезоне, Радек Факса (21) и Тайлер Сегин (42). У хозяев голами отметились Остон Мэттьюз (32) и Зак Хайман (59).
В другом матче дня «Оттава» на своем льду обыграла «Аризону» со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников открыл счет голам в игре, его соотечественник и партнер по команде Артем Анисимов отметился результативной передачей.
Результаты других матчей НХЛ, прошедших в четверг:
«Баффало» — «Коламбус» — 4:3 (в овертайме),
«Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:1,
«Флорида» — «Филадельфия» — 2:6,
«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0.