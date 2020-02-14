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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Даллас» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в четверг в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу «Старз». В составе гостей отличились Денис Гурьянов (2-я минута), забросивший 17-ю шайбу в сезоне, Радек Факса (21) и Тайлер Сегин (42). У хозяев голами отметились Остон Мэттьюз (32) и Зак Хайман (59).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Оттава» на своем льду обыграла «Аризону» со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников открыл счет голам в игре, его соотечественник и партнер по команде Артем Анисимов отметился результативной передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей НХЛ, прошедших в четверг:

«Баффало» — «Коламбус» — 4:3 (в овертайме),

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:1,

«Флорида» — «Филадельфия» — 2:6,

«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0.

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