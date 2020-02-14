Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу «Старз». В составе гостей отличились Денис Гурьянов (2-я минута), забросивший 17-ю шайбу в сезоне, Радек Факса (21) и Тайлер Сегин (42). У хозяев голами отметились Остон Мэттьюз (32) и Зак Хайман (59).