Драйзайтль повторил достижение Овечкина и Кросби

Таким образом, в 57 играх регулярки НХЛ нападающий «Эдмонтона» набрал 90 (32+58) очков. Драйзайтль — четвёртый хоккеист лиги за последние 20 лет, которому удалось набрать 90 очков за 57 или менее матчей регулярного сезона.

Ранее подобное удавалось капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в сезоне-2006/2007 за 54 игры сезона, российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в сезоне-2009/2010 и чешскому форварду Яромиру Ягру в составе «Питтсбурга» в сезоне-1999/2000. Овечкину и Ягру для этого понадобилось по 56 матчей.