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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Драйзайтль повторил достижение Овечкина и Кросби

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1:3.

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Источник: AFP 2020

В единственной шайбе «нефтяников» в матче немецкий форвард Леон Драйзайтль вместе с канадцем Райаном Ньюджент-Хопкинсом ассистировали Калебу Джонсу.

Таким образом, в 57 играх регулярки НХЛ нападающий «Эдмонтона» набрал 90 (32+58) очков. Драйзайтль — четвёртый хоккеист лиги за последние 20 лет, которому удалось набрать 90 очков за 57 или менее матчей регулярного сезона.

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Ранее подобное удавалось капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в сезоне-2006/2007 за 54 игры сезона, российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в сезоне-2009/2010 и чешскому форварду Яромиру Ягру в составе «Питтсбурга» в сезоне-1999/2000. Овечкину и Ягру для этого понадобилось по 56 матчей.

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09:30 (мск)© Ньюстюб
Эдмонтон Ойлерз
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