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20:04 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Миннесота» отправил в отставку главного тренера Брюса Будро

ТАСС, 14 февраля. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» отправило в отставку с поста главного тренера Брюса Будро. Об этом сообщает пресс-служба «Миннесоты».

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Источник: AP 2020

В ночь на пятницу «Миннесота» дома проиграла «Рейнджерс» по буллитам со счетом 3:4. После 57 матчей «Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 61 очко.

«Генеральный менеджер Билл Герин объявил, что клуб освободил главного тренера Брюса Будро от его тренерских обязанностей», — говорится в сообщении.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Будро Дин Эвасон.

Будро 65 лет, он возглавлял «Миннесоту» с 2016 года, под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф НХЛ, оба раза проиграв в первом раунде. Также Будро тренировал «Анахайм», с которым в сезоне-2014/15 дошел до финала Восточной конференции, и «Вашингтон».

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