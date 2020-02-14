Клуб НХЛ «Миннесота» отправил в отставку главного тренера Брюса Будро

В ночь на пятницу «Миннесота» дома проиграла «Рейнджерс» по буллитам со счетом 3:4. После 57 матчей «Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 61 очко.

Будро 65 лет, он возглавлял «Миннесоту» с 2016 года, под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф НХЛ, оба раза проиграв в первом раунде. Также Будро тренировал «Анахайм», с которым в сезоне-2014/15 дошел до финала Восточной конференции, и «Вашингтон».