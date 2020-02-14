Клуб НХЛ «Миннесота» отправил в отставку главного тренера Брюса Будро
ТАСС, 14 февраля. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» отправило в отставку с поста главного тренера Брюса Будро. Об этом сообщает
ТАСС, 14 февраля. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» отправило в отставку с поста главного тренера Брюса Будро. Об этом сообщает
В ночь на пятницу «Миннесота» дома проиграла «Рейнджерс» по буллитам со счетом 3:4. После 57 матчей «Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 61 очко.
«Генеральный менеджер Билл Герин объявил, что клуб освободил главного тренера Брюса Будро от его тренерских обязанностей», — говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Будро Дин Эвасон.
Будро 65 лет, он возглавлял «Миннесоту» с 2016 года, под его руководством клуб дважды выходил в