Хоккеист «Колорадо» Рантанен летом отправится служить в финскую армию

Источник: AP 2020

Согласно финскому законодательству, каждый физически здоровый мужчина, родившийся в Финляндии, должен отслужить в армии 6 месяцев или провести 13 месяцев на гражданской службе. При этом время службы можно разбить на несколько частей. По информации американского портала, Рантанен выбрал воинскую службу.

23-летний Рантанен в нынешнем сезоне провел 40 матчей в составе «Колорадо», в которых набрал 39 очков (19 шайб + 20 голевых передач). По итогам прошлого сезона он стал вторым бомбардиром команды. Финский нападающий был задрафтован «Колорадо» в 2015 году под десятым номером.