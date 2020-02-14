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22:02 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Колорадо» Рантанен летом отправится служить в финскую армию

ТАСС, 14 февраля. Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Микко Рантанен летом отправится служить в армии Финляндии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на американский портал Colorado Hockey Now.

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Источник: AP 2020

Согласно финскому законодательству, каждый физически здоровый мужчина, родившийся в Финляндии, должен отслужить в армии 6 месяцев или провести 13 месяцев на гражданской службе. При этом время службы можно разбить на несколько частей. По информации американского портала, Рантанен выбрал воинскую службу.

23-летний Рантанен в нынешнем сезоне провел 40 матчей в составе «Колорадо», в которых набрал 39 очков (19 шайб + 20 голевых передач). По итогам прошлого сезона он стал вторым бомбардиром команды. Финский нападающий был задрафтован «Колорадо» в 2015 году под десятым номером.

«Колорадо» находится на второй позиции в Западной конференции НХЛ, набрав 72 очка после 56 матчей.

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