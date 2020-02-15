В Нью-Йорке должны молиться на русских вратарей. Георгиев выдал суперматч с бывшим клубом Панарина
Игорю Шестеркину не стоит расслабляться.
Игорю Шестеркину не стоит расслабляться.
Стадион «Коламбуса» вновь встретил Артемия Панарина неодобрительным «Бу», но к недовольству трибун бывшей команды русский форвард был готов. Да и вряд ли в ближайшее время фанаты «Блю Джекетс» подобреют — слишком сильно они обижены, что нападающий не остался в их клубе. Однако даже без Хлебушка и Бобровского команда Тортореллы в этом сезоне в полном порядке — уверенно идет в зоне
Бучневич открыл счет уже на 22-й секунде встречи. После вбрасывания у ворот Мерзликина Труба бросил от синей линии, а россиянин удачно подставил клюшку. Павла часто критикуют, что он не используют свои моменты. Однако в последний месяц с очками у него стало все заметно лучше. Неужели воспитательные меры Дэвида Куина сработали?
Следующей шайбы пришлось ждать почти сорок минут. Команды не слишком много атаковали, а если и создавали моменты, то голкиперы были надежны. Зибанежад мог забить
Однако гости
По ходу игры совсем не был заметен Артемий Панарин. За два периода он не нанес ни одного броска по воротам соперника, а вот в третьем
Главным же героем матча у «Рейнджерс» стал Георгиев, который в третьем отрезке игры творил настоящую магию. Справился с выходом «один в ноль» от Дженнера. Это случилось, когда гости играли в большинстве. После спасения от россиянина Крайдер сделал счет 2:1. Стром забросил третью шайбу уже в пустые ворота. У русского голкипера же 36 сэйвов и еще одна уверенная победа. Шестеркину не стоит расслабляться!
|Джон Торторелла
|Дэвид Куинн
|Элвис Мерзликинс(Элвис Мерзликинс)
|Александр Георгиев
|00:22
|Павел Бучневич(Джейкоб Труба, Крис Крайдер)
|18:58
|Эрик Робинсон
|27:34
|Павел Бучневич
|27:34
|Павел Бучневич
|38:52
|Оливер Бьоркстранд(Густав Нюквист, Скотт Харрингтон)
|54:47
|Командный штраф
|56:49
|Крис Крайдер(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
|58:49
|Райан Стром(Филлип Ди Джузеппе, Артемий Панарин)
|59:21
|Густав Нюквист
Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Элвис Мерзликинс (Коламбус Блю Джэкетс)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0