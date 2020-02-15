В Нью-Йорке должны молиться на русских вратарей. Георгиев выдал суперматч с бывшим клубом Панарина

Стадион «Коламбуса» вновь встретил Артемия Панарина неодобрительным «Бу», но к недовольству трибун бывшей команды русский форвард был готов. Да и вряд ли в ближайшее время фанаты «Блю Джекетс» подобреют — слишком сильно они обижены, что нападающий не остался в их клубе. Однако даже без Хлебушка и Бобровского команда Тортореллы в этом сезоне в полном порядке — уверенно идет в зоне плей-офф и поражает всю лигу стабильными результатами. Правда, последние встречи для нее получились сложными — выбыли Сет Джонс и Кэм Аткинсон, был травмирован Давид Савард (уже вернулся). Без таких важных игроков «Коламбусу» будет непросто удержаться в восьмерке на Востоке. Но «жакеты» сделают для этого все — в игре с «Рейнджерс» они это продемонстрировали.

Бучневич открыл счет уже на 22-й секунде встречи. После вбрасывания у ворот Мерзликина Труба бросил от синей линии, а россиянин удачно подставил клюшку. Павла часто критикуют, что он не используют свои моменты. Однако в последний месяц с очками у него стало все заметно лучше. Неужели воспитательные меры Дэвида Куина сработали?

Следующей шайбы пришлось ждать почти сорок минут. Команды не слишком много атаковали, а если и создавали моменты, то голкиперы были надежны. Зибанежад мог забить гол-красавец из-за ворот, но Мерзликин вовремя подставил щиток. У «Рейнджерс» несколько важных спасений совершил Георгиев. Любопытно, что накануне матча в Коламбусе главный тренер «синерубашечников» сказал, что считает на данный момент вратарем номер один Шестеркина. Однако дебютант сезона пропустил две последние встречи из-за проблем с голеностопном. В ближайшие дни Игорь вернется, и кто-то из пары Георгиев-Лундквист (скорее всего первый) отправится на трибуну. И жаль, потому что Александр также заслуживает играть. Он сумел выстоять во время четырех минут меньшинства, которые случились из-за удаления Бучневича.

Однако гости все-таки пропустили на предпоследней минуте второго периода. Началось все с того, что Труба потерял шайбу в борьбе у борта, завязалась борьба, а затем Бьоркстранд точно бросил.

По ходу игры совсем не был заметен Артемий Панарин. За два периода он не нанес ни одного броска по воротам соперника, а вот в третьем наконец-то поучаствовал в интересной атаке своей команды. Уникальное качество 28-летнего нападающего заключается в том, что он может растворяться на льду почти весь матч, а потом в одиночку решить исход встречи. Правда, в этот раз такой трюк не удался Хлебушку.