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10:19 (мск), источник: Sport24

В Нью-Йорке должны молиться на русских вратарей. Георгиев выдал суперматч с бывшим клубом Панарина

Игорю Шестеркину не стоит расслабляться.

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Стадион «Коламбуса» вновь встретил Артемия Панарина неодобрительным «Бу», но к недовольству трибун бывшей команды русский форвард был готов. Да и вряд ли в ближайшее время фанаты «Блю Джекетс» подобреют — слишком сильно они обижены, что нападающий не остался в их клубе. Однако даже без Хлебушка и Бобровского команда Тортореллы в этом сезоне в полном порядке — уверенно идет в зоне плей-офф и поражает всю лигу стабильными результатами. Правда, последние встречи для нее получились сложными — выбыли Сет Джонс и Кэм Аткинсон, был травмирован Давид Савард (уже вернулся). Без таких важных игроков «Коламбусу» будет непросто удержаться в восьмерке на Востоке. Но «жакеты» сделают для этого все — в игре с «Рейнджерс» они это продемонстрировали.

Бучневич открыл счет уже на 22-й секунде встречи. После вбрасывания у ворот Мерзликина Труба бросил от синей линии, а россиянин удачно подставил клюшку. Павла часто критикуют, что он не используют свои моменты. Однако в последний месяц с очками у него стало все заметно лучше. Неужели воспитательные меры Дэвида Куина сработали?

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Следующей шайбы пришлось ждать почти сорок минут. Команды не слишком много атаковали, а если и создавали моменты, то голкиперы были надежны. Зибанежад мог забить гол-красавец из-за ворот, но Мерзликин вовремя подставил щиток. У «Рейнджерс» несколько важных спасений совершил Георгиев. Любопытно, что накануне матча в Коламбусе главный тренер «синерубашечников» сказал, что считает на данный момент вратарем номер один Шестеркина. Однако дебютант сезона пропустил две последние встречи из-за проблем с голеностопном. В ближайшие дни Игорь вернется, и кто-то из пары Георгиев-Лундквист (скорее всего первый) отправится на трибуну. И жаль, потому что Александр также заслуживает играть. Он сумел выстоять во время четырех минут меньшинства, которые случились из-за удаления Бучневича.

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Однако гости все-таки пропустили на предпоследней минуте второго периода. Началось все с того, что Труба потерял шайбу в борьбе у борта, завязалась борьба, а затем Бьоркстранд точно бросил.

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По ходу игры совсем не был заметен Артемий Панарин. За два периода он не нанес ни одного броска по воротам соперника, а вот в третьем наконец-то поучаствовал в интересной атаке своей команды. Уникальное качество 28-летнего нападающего заключается в том, что он может растворяться на льду почти весь матч, а потом в одиночку решить исход встречи. Правда, в этот раз такой трюк не удался Хлебушку.

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Главным же героем матча у «Рейнджерс» стал Георгиев, который в третьем отрезке игры творил настоящую магию. Справился с выходом «один в ноль» от Дженнера. Это случилось, когда гости играли в большинстве. После спасения от россиянина Крайдер сделал счет 2:1. Стром забросил третью шайбу уже в пустые ворота. У русского голкипера же 36 сэйвов и еще одна уверенная победа. Шестеркину не стоит расслабляться!

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Коламбус Блю Джэкетс
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаДэвид Куинн
Вратари
Элвис Мерзликинс(Элвис Мерзликинс)Александр Георгиев
1-й период
00:22Павел Бучневич(Джейкоб Труба, Крис Крайдер)
18:58Эрик Робинсон
2-й период
27:34Павел Бучневич
27:34Павел Бучневич
38:52Оливер Бьоркстранд(Густав Нюквист, Скотт Харрингтон)
3-й период
54:47Командный штраф
56:49Крис Крайдер(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
58:49Райан Стром(Филлип Ди Джузеппе, Артемий Панарин)
59:21Густав Нюквист
Лучшие игроки матча
Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Элвис Мерзликинс (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
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