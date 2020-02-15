«Питтсбург» обыграл «Монреаль», Малкин и Ковальчук не забили

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 10 секунд и не отметился результативными действиями. Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отыграл 15 минут 45 секунд, также без результативных действий. В начале второго периода Ковальчук был наказан малым штрафом за удар соперника клюшкой.