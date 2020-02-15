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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» обыграл «Монреаль», Малкин и Ковальчук не забили

В Питтсбурге (Пенсильвания, США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 10 секунд и не отметился результативными действиями. Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отыграл 15 минут 45 секунд, также без результативных действий. В начале второго периода Ковальчук был наказан малым штрафом за удар соперника клюшкой.

После этого матча «Питтсбург» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Монреаль» — 12-й. В следующем матче «Питтсбург» примет на своей площадке «Детройт», а «Монреаль» — «Даллас».

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Питтсбург Пингвинз
4:1
0:0, 3:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанКлод Жюльен
Вратари
Тристан ДжерриКэри Прайс(Кэри Прайс)
1-й период
07:29Маркус Петтерссон
2-й период
25:35Илья Ковальчук
27:25Крис Летанг(Патрик Хернквист, Сидни Кросби)
29:29Бен Чиаро
35:41Зак Астон-Ризе
38:00Джейсон Зукер(Сидни Кросби, Доминик Симон)
38:22Патрик Хернквист
39:06Томаш Татар(Виктор Мете, Ник Сузуки)
39:42Джейсон Зукер(Маркус Петтерссон, Сидни Кросби)
3-й период
52:57Томаш Татар
58:16Зак Астон-Ризе(Теодорс Блюгерс, Брэндон Танев)
Лучшие игроки матча
Джейсон Зукер (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Тристан Джерри (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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