«Питтсбург» обыграл «Монреаль», Малкин и Ковальчук не забили
В Питтсбурге (Пенсильвания, США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс».
В Питтсбурге (Пенсильвания, США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс».
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 10 секунд и не отметился результативными действиями. Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отыграл 15 минут 45 секунд, также без результативных действий. В начале второго периода Ковальчук был наказан малым штрафом за удар соперника клюшкой.
После этого матча «Питтсбург» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Монреаль» — 12-й. В следующем матче «Питтсбург» примет на своей площадке «Детройт», а «Монреаль» — «Даллас».
|Майк Салливан
|Клод Жюльен
|Тристан Джерри
|Кэри Прайс(Кэри Прайс)
|07:29
|Маркус Петтерссон
|25:35
|Илья Ковальчук
|27:25
|Крис Летанг(Патрик Хернквист, Сидни Кросби)
|29:29
|Бен Чиаро
|35:41
|Зак Астон-Ризе
|38:00
|Джейсон Зукер(Сидни Кросби, Доминик Симон)
|38:22
|Патрик Хернквист
|39:06
|Томаш Татар(Виктор Мете, Ник Сузуки)
|39:42
|Джейсон Зукер(Маркус Петтерссон, Сидни Кросби)
|52:57
|Томаш Татар
|58:16
|Зак Астон-Ризе(Теодорс Блюгерс, Брэндон Танев)
Джейсон Зукер (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Тристан Джерри (Питтсбург Пингвинз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0