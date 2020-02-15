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09:53 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд снова отжигает в НХЛ. У Свечникова — мощная результативная серия

И победа над командой Никиты Гусева.

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После Нового года дела у «Каролины» идут не так хорошо, как в начале сезона. Команда, уверенно шедшая в зоне плей-офф, сейчас на грани непопадания в зону плей-офф. В Восточной конференции такая напряженная конкуренция, что каждое очко на вес золота и может стоит тебе кубковой весны. В этой гонке не участвует «Нью-Джерси», который после провального старта потерял все надежды на успех в этом году. Вот и с «Харрикейнз» упорной борьбы не вышло.

В первом периоде «Дэвилз» еще упирались, а затем сдались. После того, как Нидеррайтер открыл счет, гости смогли отыграться. В голе Мюллера поучаствовал Никита Гусев. Точнее сказать, русский форвард придумал эту атаку, отдав шикарную передачу на Зэйджака. Тот легко мог забивать сам, но решил отдать на пустые ворота партнеру. Для Гусева же этот ассист стал 23-м в сезоне. У него 33-е очка и второе место в гонке бомбардиром команды после Кайла Палмиери (39 очков). Хороший ответ всем хейтерам, кто не верил что у Никиты получится в НХЛ.

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Однако хозяева быстро счет 1:1 превратили в 2:1 в свою пользу. Меньше чем через пять минут после гола Мюллера Фогеле забросил вторую шайбу в ворота Доминге. После перерыва «Каролина» продолжила доминировать и уже отличился Свечников. Андрей забил с передачи Ахо, с которым вышел в первой тройке нападения. По игре было заметно, что у русского вундеркинда полное взаимопонимание с финским форвардом. Хотелось бы, чтобы Род Бриндамор теперь всегда их ставил вместе.

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У 19-летнего нападающего это уже 23-й гол и 53-е очко в сезоне, в феврале он играет потрясающе, набирая очки в шести матчах подряд. Андрей в очередной раз вписал свое имя в историю и стал шестым тинейджером в НХЛ по количеству голов. Если постараться, то по этому показателю Свечников может обойти Скиннера и Стэмкоса.

После гола русского форварда «Нью-Джерси» практически потеряли шансы на успех в этой игре. В начале третьего периода хозяева повели в счете 3:1. Шайбу записали на Нечаса, но по факту игрок «Дэвилз» сам отправил ее в ворота. В итоге «Каролина» уверенно победила (5:2) и чуть облегчила свое положение в турнирной таблице. С таким Свечниковым эта команда просто обязана быть в плей-офф.

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Каролина Харрикейнз
5:2
2:1, 1:0, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморАлен Насреддин
Вратари
Петр МразекЛуи Доминге(Луи Доминге)
1-й период
01:13Джордан Стаал
03:43Нино Нидеррайтер(Гайдн Флери, Мартин Нечас)
07:07Мирко Мюллер(Никита Гусев, Трэвис Зэйджак)
11:23Уоррен Фегеле(Джордан Стаал, Бретт Песке)
2-й период
21:15Блэйк Коулман
33:46Андрей Свечников(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
34:28Уэйн Симмондс
3-й период
41:44Мартин Нечас
52:28Джоэль Эдмундсон
54:36Джоэль Эдмундсон(Бретт Песке, Нино Нидеррайтер)
54:57Джоуи Андерсон(Николас Меркли)
55:17Бретт Песке
56:05Джордан Стаал
Лучшие игроки матча
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз), Петр Мразек (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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