Русский вундеркинд снова отжигает в НХЛ. У Свечникова — мощная результативная серия

После Нового года дела у «Каролины» идут не так хорошо, как в начале сезона. Команда, уверенно шедшая в зоне плей-офф, сейчас на грани непопадания в зону плей-офф. В Восточной конференции такая напряженная конкуренция, что каждое очко на вес золота и может стоит тебе кубковой весны. В этой гонке не участвует «Нью-Джерси», который после провального старта потерял все надежды на успех в этом году. Вот и с «Харрикейнз» упорной борьбы не вышло.

В первом периоде «Дэвилз» еще упирались, а затем сдались. После того, как Нидеррайтер открыл счет, гости смогли отыграться. В голе Мюллера поучаствовал Никита Гусев. Точнее сказать, русский форвард придумал эту атаку, отдав шикарную передачу на Зэйджака. Тот легко мог забивать сам, но решил отдать на пустые ворота партнеру. Для Гусева же этот ассист стал 23-м в сезоне. У него 33-е очка и второе место в гонке бомбардиром команды после Кайла Палмиери (39 очков). Хороший ответ всем хейтерам, кто не верил что у Никиты получится в НХЛ.

Однако хозяева быстро счет 1:1 превратили в 2:1 в свою пользу. Меньше чем через пять минут после гола Мюллера Фогеле забросил вторую шайбу в ворота Доминге. После перерыва «Каролина» продолжила доминировать и уже отличился Свечников. Андрей забил с передачи Ахо, с которым вышел в первой тройке нападения. По игре было заметно, что у русского вундеркинда полное взаимопонимание с финским форвардом. Хотелось бы, чтобы Род Бриндамор теперь всегда их ставил вместе.

У 19-летнего нападающего это уже 23-й гол и 53-е очко в сезоне, в феврале он играет потрясающе, набирая очки в шести матчах подряд. Андрей в очередной раз вписал свое имя в историю и стал шестым тинейджером в НХЛ по количеству голов. Если постараться, то по этому показателю Свечников может обойти Скиннера и Стэмкоса.