Русский вундеркинд снова отжигает в НХЛ. У Свечникова — мощная результативная серия
И победа над командой Никиты Гусева.
И победа над командой Никиты Гусева.
После Нового года дела у «Каролины» идут не так хорошо, как в начале сезона. Команда, уверенно шедшая в зоне
В первом периоде «Дэвилз» еще упирались, а затем сдались. После того, как Нидеррайтер открыл счет, гости смогли отыграться. В голе Мюллера поучаствовал Никита Гусев. Точнее сказать, русский форвард придумал эту атаку, отдав шикарную передачу на Зэйджака. Тот легко мог забивать сам, но решил отдать на пустые ворота партнеру. Для Гусева же этот ассист стал 23-м в сезоне. У него 33-е очка и второе место в гонке бомбардиром команды после Кайла Палмиери (39 очков). Хороший ответ всем хейтерам, кто не верил что у Никиты получится в НХЛ.
Однако хозяева быстро счет 1:1 превратили в 2:1 в свою пользу. Меньше чем через пять минут после гола Мюллера Фогеле забросил вторую шайбу в ворота Доминге. После перерыва «Каролина» продолжила доминировать и уже отличился Свечников. Андрей забил с передачи Ахо, с которым вышел в первой тройке нападения. По игре было заметно, что у русского вундеркинда полное взаимопонимание с финским форвардом. Хотелось бы, чтобы Род Бриндамор теперь всегда их ставил вместе.
У 19-летнего нападающего это уже 23-й гол и 53-е очко в сезоне, в феврале он играет потрясающе, набирая очки в шести матчах подряд. Андрей в очередной раз вписал свое имя в историю и стал шестым тинейджером в НХЛ по количеству голов. Если постараться, то по этому показателю Свечников может обойти Скиннера и Стэмкоса.
После гола русского форварда «Нью-Джерси» практически потеряли шансы на успех в этой игре. В начале третьего периода хозяева повели в счете 3:1. Шайбу записали на Нечаса, но по факту игрок «Дэвилз» сам отправил ее в ворота. В итоге «Каролина» уверенно победила (5:2) и чуть облегчила свое положение в турнирной таблице. С таким Свечниковым эта команда просто обязана быть в
|Род Бриндамор
|Ален Насреддин
|Петр Мразек
|Луи Доминге(Луи Доминге)
|01:13
|Джордан Стаал
|03:43
|Нино Нидеррайтер(Гайдн Флери, Мартин Нечас)
|07:07
|Мирко Мюллер(Никита Гусев, Трэвис Зэйджак)
|11:23
|Уоррен Фегеле(Джордан Стаал, Бретт Песке)
|21:15
|Блэйк Коулман
|33:46
|Андрей Свечников(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
|34:28
|Уэйн Симмондс
|41:44
|Мартин Нечас
|52:28
|Джоэль Эдмундсон
|54:36
|Джоэль Эдмундсон(Бретт Песке, Нино Нидеррайтер)
|54:57
|Джоуи Андерсон(Николас Меркли)
|55:17
|Бретт Песке
|56:05
|Джордан Стаал
Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Бретт Песке (Каролина Харрикейнз), Петр Мразек (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0