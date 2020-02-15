Свечников стал седьмым игроком НХЛ, забившим больше 40 голов до 21 года

Свечников забивает в шестом матче подряд, и шайба в ворота «Нью-Джерси» стала для 19-летнего форварда 43-й за время карьеры в НХЛ. Свечников — седьмой игрок в истории лиги, забросивший 40 и больше шайбо в возрасте до 21 года. В этом списке ещё шесть хоккеистов: Патрик Лайне, Сидни Кросби, Илья Ковальчук, Стивен Стэмкос, Джефф Скиннер и Мэтт Дюшейн.