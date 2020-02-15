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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Свечников стал седьмым игроком НХЛ, забившим больше 40 голов до 21 года

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

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Источник: Reuters

Свечников забивает в шестом матче подряд, и шайба в ворота «Нью-Джерси» стала для 19-летнего форварда 43-й за время карьеры в НХЛ. Свечников — седьмой игрок в истории лиги, забросивший 40 и больше шайбо в возрасте до 21 года. В этом списке ещё шесть хоккеистов: Патрик Лайне, Сидни Кросби, Илья Ковальчук, Стивен Стэмкос, Джефф Скиннер и Мэтт Дюшейн.

Уроженец Барнаула Андрей Свечников начал юниорскую карьеру в клубе USHL «Максигон Ламберджекс», затем перешёл в «Барри Кольтс» из CHL. В 2018 году он был выбран «Каролиной» на драфте в первом раунде под общим вторым номером.

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