«Миннесота» уволила тренера. Он работал с Овечкиным и ждал в НХЛ Капризова
Брюс Будро был идеальным первым тренером в НХЛ для Капризова.
Брюс Будро был идеальным первым тренером в НХЛ для Капризова.
Камбэк «Рейнджерс» в недавнем матче с «Миннесотой» российский болельщик заметил, прежде всего,
Отставка Будро напрашивалась, но сразу по нескольким причинам все равно оказалась несколько неожиданной. При всех проблемах «Миннесоты», она всего в трех очках от «Арзионы», занимающей место в зоне wild card. То есть даже после поражения от «Рейнджерс» команда не теряла шансов на
«Считаю, что Брюс хорошо работает. Мы с ним разговариваем. Я понимаю ситуацию, в которой он находится. Он делает хорошую работу. Ему непросто. Но мы создали хорошие рабочие и личные отношения, так что меня устраивает его положение», — сказал 6 февраля Бил Герин, а 14-го отправил Будро в отставку. В промежутке между двумя этими событиями «дикари» одержали три победы и потерпели три поражения.
Исполнять обязанности главного тренера «Миннесоты» будет Дин Эванс — бывший помощник Будро не только в «Миннесоте», но и в «Вашингтоне», а в недалеком прошлом рулевой
Почему вообще нам должна быть интересна команда из далекого Миннеаполиса? Здесь и сейчас в составе «Уайлд» нет ни одного российского хоккеиста, но это лишь вопрос времени. Среди проспектов «дикарей» Александр Хованов — первый центр молодежной сборной России на последнем чемпионате мира. Однако главная надежда «Миннесоты» носит фамилию Капризов. Лучший снайпер КХЛ, а по совместительству олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина, предстоящим летом должен
Сам Капризов умел ускользает от вопросов о своем будущем. Также умело, как ускользает от защитников. Однако по обе стороны океана все понимают, что в России Кирилл доигрывает последние месяцы. Сорваться этот долгожданный переход может только по причине
Трудно представит, что Капризов изменит уже принятое решение
Брюс Будро — человек, который на протяжении четырех лет тренировал Александра Овечкина. Кубок Стэнли Ови поднял благодаря Барри Тротцу, но и Будро сыграл важную роль в его карьере. Сезон-2007/2008, в разгар которого Брюс возглавил «Кэпиталс», до сих пор является лучшим для суперзвезды мирового хоккея. Что любопытно, увольняли Будро во время сезона, который по итогу стал для капитана «Вашингтона»…худшим. Но при всех плюсах и минусах этого тренера, он даже не думал загонять Овечкина в рамки, а «столичные» при нем показывали крайне симпатичный хоккей.
Будро обладает репутацией кубкового неудачника, которая долгое время преследовала и Овечкина. Зато в регулярных чемпионатах по проценту побед среди тренеров, которые провели минимум 500 матчей в НХЛ, его опережает только наставник «Тампы-Бэй» Джон Купер. За командами Будро всегда (или почти всегда) интересно смотреть, а игроки под его присмотром прогрессируют. В его руки отдавать Капризова было бы точно не страшно. А вот к кому теперь попадет золотой мальчик российского хоккея — пока загадка.