«Миннесота» уволила тренера. Он работал с Овечкиным и ждал в НХЛ Капризова

Камбэк «Рейнджерс» в недавнем матче с «Миннесотой» российский болельщик заметил, прежде всего, из-за издевательского буллита Артемия Панарина. Однако волевая победа команды из Нью-Йорка привела к тому, что «дикари» лишились тренера. Брюса Будро назначили крайним за то, что «Миннесота» отдала игру с 3:1, а в турнирной таблице на данный момент занимает 22-е место.

Отставка Будро напрашивалась, но сразу по нескольким причинам все равно оказалась несколько неожиданной. При всех проблемах «Миннесоты», она всего в трех очках от «Арзионы», занимающей место в зоне wild card. То есть даже после поражения от «Рейнджерс» команда не теряла шансов на плей-офф. Более того, совсем недавно доверие тренеру высказывал генеральный менеджер.

«Считаю, что Брюс хорошо работает. Мы с ним разговариваем. Я понимаю ситуацию, в которой он находится. Он делает хорошую работу. Ему непросто. Но мы создали хорошие рабочие и личные отношения, так что меня устраивает его положение», — сказал 6 февраля Бил Герин, а 14-го отправил Будро в отставку. В промежутке между двумя этими событиями «дикари» одержали три победы и потерпели три поражения.

Исполнять обязанности главного тренера «Миннесоты» будет Дин Эванс — бывший помощник Будро не только в «Миннесоте», но и в «Вашингтоне», а в недалеком прошлом рулевой фарм-клуба «Нэшвилла». Очевидно, что это фигура временная. Среди тех, кто может возглавить команду на постоянной основе, уже называют Жерара Галлана, Питера Лавиолетта и Дага Уайта. При этом последний считается близким другом Герина. Кажется, блат и кумовство встречаются не только в России.

Почему вообще нам должна быть интересна команда из далекого Миннеаполиса? Здесь и сейчас в составе «Уайлд» нет ни одного российского хоккеиста, но это лишь вопрос времени. Среди проспектов «дикарей» Александр Хованов — первый центр молодежной сборной России на последнем чемпионате мира. Однако главная надежда «Миннесоты» носит фамилию Капризов. Лучший снайпер КХЛ, а по совместительству олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина, предстоящим летом должен доехать-таки до Северной Америки.

Сам Капризов умел ускользает от вопросов о своем будущем. Также умело, как ускользает от защитников. Однако по обе стороны океана все понимают, что в России Кирилл доигрывает последние месяцы. Сорваться этот долгожданный переход может только по причине форс-мажора. Например, новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин, курирующий ЦСКА, попросит нападающего на годик-другой задержаться в московском клубе. Разумеется, в государственных интересах. И попробуй ему отказать.

Трудно представит, что Капризов изменит уже принятое решение из-за смены тренера. Впрочем, ничего исключать нельзя. Никита Гусев так и не заиграл в «Вегасе» при Галлане. Вадима Шипачева при том же тренере хватило всего на несколько матчей. Что одному, что другому будет что рассказать Капризову, если Галлан станет преемником Будро. Опыт самостоятельной тренерской работы Уайта минимален, а Лавиолетт при всей его богатой карьере почти не пересекался со знаковыми российскими хоккеистами. Чего не скажешь о уже бывшем тренере «Миннесоты».

Брюс Будро — человек, который на протяжении четырех лет тренировал Александра Овечкина. Кубок Стэнли Ови поднял благодаря Барри Тротцу, но и Будро сыграл важную роль в его карьере. Сезон-2007/2008, в разгар которого Брюс возглавил «Кэпиталс», до сих пор является лучшим для суперзвезды мирового хоккея. Что любопытно, увольняли Будро во время сезона, который по итогу стал для капитана «Вашингтона»…худшим. Но при всех плюсах и минусах этого тренера, он даже не думал загонять Овечкина в рамки, а «столичные» при нем показывали крайне симпатичный хоккей.