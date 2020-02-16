Невероятный матч русского вратаря в Америке. Василевский совершил кучу фантастических спасений
Он не проигрывает в основное время 21 игру подряд.
Он не проигрывает в основное время 21 игру подряд.
Матч «Тампы» и «Филадельфии» оказался наполнен событиями с участием российских хоккеистов. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, например, отметился результативным баллом уже на 4-й минуте — именно он разогнал атаку хозяев, которая закончилась голевым броском Алекса Киллорна с острого угла.
Коллега Сергачева из «Филадельфии» Иван Проворов стал человеком, который в середине второго периода вернул матчу интригу — «Флайерз» горели со счетом 0:3, а русский оборонец сделал их положение чуть менее катастрофическим. На шикарный бросок Проворова можно смотреть вечно.
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Наконец, тот же Проворов был максимально близок к дублю, но шайба после его броска заставила звенеть штангу и прилетела на клюшку Клода Жиру, заставившего нервничать поклонников «Молний» — преимущество их команды сократилось до одного гола.
Но главным героем матча с 8 заброшенными шайбами неожиданно стал вратарь. Именно 30 сэйвов Андрея Василевского стали главной причиной очередной победы «Тампы», а в третьей двадцатиминутке он поставил невероятные спасения на конвейер. Вот россиянин обворовывает шведа Роберта Хегга.
Здесь зачехляет Трэвиса Конекны при выходе «2 в 0».
А тут успевает переместиться после классной передачи в исполнении Шона Кутюрьев и намертво ловит шайбу после замыкания Якуба Ворачека.
В итоге Василевского признали первой звездой вечера, а он стал лишь шестым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги, не проигрывающим в основное время на протяжении 21 матча. Андрей повторил достижение настоящих легенд — Криса Осгуда и Роберто Луонго.
«Тампа» же победила в 10-й раз подряд и стала второй командой лиги, которая смогла выдать подобную серию дважды за сезон. «Лайтнинг» продолжают погоню за «Бостоном» и второй кряду победой в регулярном чемпионате, ну, а их кипера, кажется, нацелился на вторую «Везину» — сильнее вратаря в НХЛ прямо сейчас точно нет.
|Джон Купер
|Ален Виньо
|Андрей Василевский
|Картер Харт(Картер Харт, Картер Харт)
|03:17
|Алекс Киллорн(Кевин Шаттенкирк, Михаил Сергачев)
|05:37
|Митчелл Стивенс
|07:53
|Иван Проворов
|14:55
|Седрик Пакетт(Патрик Марун, Тайлер Джонсон)
|22:35
|Картер Верхэге(Виктор Хедман, Янни Гурд)
|27:53
|Никита Кучеров
|28:57
|Иван Проворов(Клод Жиру, Шон Кутюрье)
|30:36
|Михаэль Раффль
|33:09
|Янни Гурд
|33:51
|Стивен Стэмкос
|33:51
|Трэвис Конекны
|33:51
|Клод Жиру
|37:12
|Трэвис Конекны
|40:00
|Брэйдон Коберн
|40:00
|Эрик Чернак
|40:00
|Якуб Ворачек
|40:46
|Иван Проворов
|45:01
|Брэйдон Коберн
|52:34
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Стивен Стэмкос)
|54:00
|Митчелл Стивенс
|55:31
|Джеймс ван Римсдайк(Трэвис Санхейм, Мэтт Нисканен)
|56:15
|Клод Жиру(Трэвис Конекны, Иван Проворов)
|59:38
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Виктор Хедман)
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|24
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0