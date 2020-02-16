Невероятный матч русского вратаря в Америке. Василевский совершил кучу фантастических спасений

Матч «Тампы» и «Филадельфии» оказался наполнен событиями с участием российских хоккеистов. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, например, отметился результативным баллом уже на 4-й минуте — именно он разогнал атаку хозяев, которая закончилась голевым броском Алекса Киллорна с острого угла.

Коллега Сергачева из «Филадельфии» Иван Проворов стал человеком, который в середине второго периода вернул матчу интригу — «Флайерз» горели со счетом 0:3, а русский оборонец сделал их положение чуть менее катастрофическим. На шикарный бросок Проворова можно смотреть вечно.

Никита Кучеров, пропустивший встречу с «Эдмонтоном» из-за травмы продлили серию матчей с набранными очками до отметки 13. В середине третьего периода он выиграл борьбу у борта, после чего Стивен Стэмкос вывел на бросок Брэйдена Поинта, а за 22 секунды до конца основного времени в гордом одиночестве умчался к воротам «Летчиков» и закатил шайбу в пустые ворота.

Наконец, тот же Проворов был максимально близок к дублю, но шайба после его броска заставила звенеть штангу и прилетела на клюшку Клода Жиру, заставившего нервничать поклонников «Молний» — преимущество их команды сократилось до одного гола.

Но главным героем матча с 8 заброшенными шайбами неожиданно стал вратарь. Именно 30 сэйвов Андрея Василевского стали главной причиной очередной победы «Тампы», а в третьей двадцатиминутке он поставил невероятные спасения на конвейер. Вот россиянин обворовывает шведа Роберта Хегга.

Здесь зачехляет Трэвиса Конекны при выходе «2 в 0».

А тут успевает переместиться после классной передачи в исполнении Шона Кутюрьев и намертво ловит шайбу после замыкания Якуба Ворачека.

В итоге Василевского признали первой звездой вечера, а он стал лишь шестым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги, не проигрывающим в основное время на протяжении 21 матча. Андрей повторил достижение настоящих легенд — Криса Осгуда и Роберто Луонго.