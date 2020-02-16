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10:03 (мск), источник: Sport24

Невероятный матч русского вратаря в Америке. Василевский совершил кучу фантастических спасений

Он не проигрывает в основное время 21 игру подряд.

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Матч «Тампы» и «Филадельфии» оказался наполнен событиями с участием российских хоккеистов. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев, например, отметился результативным баллом уже на 4-й минуте — именно он разогнал атаку хозяев, которая закончилась голевым броском Алекса Киллорна с острого угла.

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Коллега Сергачева из «Филадельфии» Иван Проворов стал человеком, который в середине второго периода вернул матчу интригу — «Флайерз» горели со счетом 0:3, а русский оборонец сделал их положение чуть менее катастрофическим. На шикарный бросок Проворова можно смотреть вечно.

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Никита Кучеров, пропустивший встречу с «Эдмонтоном» из-за травмы продлили серию матчей с набранными очками до отметки 13. В середине третьего периода он выиграл борьбу у борта, после чего Стивен Стэмкос вывел на бросок Брэйдена Поинта, а за 22 секунды до конца основного времени в гордом одиночестве умчался к воротам «Летчиков» и закатил шайбу в пустые ворота.

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Наконец, тот же Проворов был максимально близок к дублю, но шайба после его броска заставила звенеть штангу и прилетела на клюшку Клода Жиру, заставившего нервничать поклонников «Молний» — преимущество их команды сократилось до одного гола.

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Но главным героем матча с 8 заброшенными шайбами неожиданно стал вратарь. Именно 30 сэйвов Андрея Василевского стали главной причиной очередной победы «Тампы», а в третьей двадцатиминутке он поставил невероятные спасения на конвейер. Вот россиянин обворовывает шведа Роберта Хегга.

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Здесь зачехляет Трэвиса Конекны при выходе «2 в 0».

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А тут успевает переместиться после классной передачи в исполнении Шона Кутюрьев и намертво ловит шайбу после замыкания Якуба Ворачека.

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В итоге Василевского признали первой звездой вечера, а он стал лишь шестым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги, не проигрывающим в основное время на протяжении 21 матча. Андрей повторил достижение настоящих легенд — Криса Осгуда и Роберто Луонго.

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«Тампа» же победила в 10-й раз подряд и стала второй командой лиги, которая смогла выдать подобную серию дважды за сезон. «Лайтнинг» продолжают погоню за «Бостоном» и второй кряду победой в регулярном чемпионате, ну, а их кипера, кажется, нацелился на вторую «Везину» — сильнее вратаря в НХЛ прямо сейчас точно нет.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
5:3
2:0, 1:1, 2:2
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2115.02.2020, 23:59 (МСК UTC+3)Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон КуперАлен Виньо
Вратари
Андрей ВасилевскийКартер Харт(Картер Харт, Картер Харт)
1-й период
03:17Алекс Киллорн(Кевин Шаттенкирк, Михаил Сергачев)
05:37Митчелл Стивенс
07:53Иван Проворов
14:55Седрик Пакетт(Патрик Марун, Тайлер Джонсон)
2-й период
22:35Картер Верхэге(Виктор Хедман, Янни Гурд)
27:53Никита Кучеров
28:57Иван Проворов(Клод Жиру, Шон Кутюрье)
30:36Михаэль Раффль
33:09Янни Гурд
33:51Стивен Стэмкос
33:51Трэвис Конекны
33:51Клод Жиру
37:12Трэвис Конекны
3-й период
40:00Брэйдон Коберн
40:00Эрик Чернак
40:00Якуб Ворачек
40:46Иван Проворов
45:01Брэйдон Коберн
52:34Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Стивен Стэмкос)
54:00Митчелл Стивенс
55:31Джеймс ван Римсдайк(Трэвис Санхейм, Мэтт Нисканен)
56:15Клод Жиру(Трэвис Конекны, Иван Проворов)
59:38Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
24Штрафное время14
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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