Овечкин не забивает уже четыре матча подряд. Конкуренты в битве за «Ришар» уходят в отрыв
«Столичные» уступили «Аризоне» — 1:3.
«Столичные» уступили «Аризоне» — 1:3.
После мощнейшей результативной серии (14 голов в 7 матчах) Александр Овечкин взял паузу — он не забивает уже четыре матча подряд. Хотя в активности капитану «Кэпиталз» не откажешь: сегодня он нанес восемь бросков в створ ворот «Аризоны».
Есть проблемы и у «Вашингтона» в целом: еще один матч
По потерянным очкам «Вашингтон» уже уступил первое место в Столичном дивизионе «Питтсбургу» — да, преимущество над другими конкурентами довольно большое, но уж слишком расслабляться, как случилось в последнюю неделю, нельзя.
«Аризона» же одержала важнейшую победу в борьбе за
А пока Овечкин не может забить уже четыре матча подряд, его конкуренты в гонке за «Ришар» сделали по шагу к призу. И «Бостон», и «Торонто» играли против аутсайдеров НХЛ: «Брюинз» победили «Детройт» (4:1), а «Мэйпл Лифс» — «Оттаву» (4:2). В шайбе Пастрняка нельзя не отметить красивейший финт Брэда Маршана.
Так что теперь у чеха и американца по 42 гола, у Овечкина
|Рик Токкет
|Тодд Рирден
|Антти Раанта
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|01:54
|Винс Хиностроза
|11:52
|Ларс Эллер
|20:28
|Брэд Ричардсон
|22:56
|Том Уилсон
|27:06
|Кристиан Дворак(Конор Гарлэнд, Алекс Голигоски)
|37:10
|Карл Хагелин(Трэвис Бойд, Рихард Паник)
|43:28
|Михал Кемпны
|45:25
|Фил Кессел(Джейкоб Чикран, Клэйтон Келлер)
|50:31
|Оливер Экман-Ларссон
|59:32
|Лоусон Круз(Дерек Степан, Джейкоб Чикран)
Антти Раанта (Аризона Койотс), Кристиан Дворак (Аризона Койотс), Фил Кессел (Аризона Койотс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0