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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин не забивает уже четыре матча подряд. Конкуренты в битве за «Ришар» уходят в отрыв

«Столичные» уступили «Аризоне» — 1:3.

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Источник: Спорт-Экспресс

После мощнейшей результативной серии (14 голов в 7 матчах) Александр Овечкин взял паузу — он не забивает уже четыре матча подряд. Хотя в активности капитану «Кэпиталз» не откажешь: сегодня он нанес восемь бросков в створ ворот «Аризоны».

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Есть проблемы и у «Вашингтона» в целом: еще один матч из-за повреждения пропускал Евгений Кузнецов, и «Столичные» смогли забить «Койотис» лишь однажды: отличился набравший отличный ход Карл Хагелин (4+5 в последних 11 играх). К счастью для «Кэпс», удалось вырвать победу в прошлой встрече с «Колорадо»: тот успех стал единственным на отрезке из четырех матчей.

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По потерянным очкам «Вашингтон» уже уступил первое место в Столичном дивизионе «Питтсбургу» — да, преимущество над другими конкурентами довольно большое, но уж слишком расслабляться, как случилось в последнюю неделю, нельзя.

«Аризона» же одержала важнейшую победу в борьбе за плей-офф и вернулась в восьмерку на «Западе», обогнав «Нэшвилл» и «Виннипег».

А пока Овечкин не может забить уже четыре матча подряд, его конкуренты в гонке за «Ришар» сделали по шагу к призу. И «Бостон», и «Торонто» играли против аутсайдеров НХЛ: «Брюинз» победили «Детройт» (4:1), а «Мэйпл Лифс» — «Оттаву» (4:2). В шайбе Пастрняка нельзя не отметить красивейший финт Брэда Маршана.

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Так что теперь у чеха и американца по 42 гола, у Овечкина по-прежнему 40. И 698 шайб за карьеру в НХЛ.

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Аризона Койотс
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena
Главные тренеры
Рик ТоккетТодд Рирден
Вратари
Антти РаантаБрэйден Холтби(Брэйден Холтби)
1-й период
01:54Винс Хиностроза
11:52Ларс Эллер
2-й период
20:28Брэд Ричардсон
22:56Том Уилсон
27:06Кристиан Дворак(Конор Гарлэнд, Алекс Голигоски)
37:10Карл Хагелин(Трэвис Бойд, Рихард Паник)
3-й период
43:28Михал Кемпны
45:25Фил Кессел(Джейкоб Чикран, Клэйтон Келлер)
50:31Оливер Экман-Ларссон
59:32Лоусон Круз(Дерек Степан, Джейкоб Чикран)
Лучшие игроки матча
Антти Раанта (Аризона Койотс), Кристиан Дворак (Аризона Койотс), Фил Кессел (Аризона Койотс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Аризона Койотс
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