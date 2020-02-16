Овечкин не забивает уже четыре матча подряд. Конкуренты в битве за «Ришар» уходят в отрыв

Источник: Спорт-Экспресс

После мощнейшей результативной серии (14 голов в 7 матчах) Александр Овечкин взял паузу — он не забивает уже четыре матча подряд. Хотя в активности капитану «Кэпиталз» не откажешь: сегодня он нанес восемь бросков в створ ворот «Аризоны».

Есть проблемы и у «Вашингтона» в целом: еще один матч из-за повреждения пропускал Евгений Кузнецов, и «Столичные» смогли забить «Койотис» лишь однажды: отличился набравший отличный ход Карл Хагелин (4+5 в последних 11 играх). К счастью для «Кэпс», удалось вырвать победу в прошлой встрече с «Колорадо»: тот успех стал единственным на отрезке из четырех матчей.

По потерянным очкам «Вашингтон» уже уступил первое место в Столичном дивизионе «Питтсбургу» — да, преимущество над другими конкурентами довольно большое, но уж слишком расслабляться, как случилось в последнюю неделю, нельзя.

«Аризона» же одержала важнейшую победу в борьбе за плей-офф и вернулась в восьмерку на «Западе», обогнав «Нэшвилл» и «Виннипег».

А пока Овечкин не может забить уже четыре матча подряд, его конкуренты в гонке за «Ришар» сделали по шагу к призу. И «Бостон», и «Торонто» играли против аутсайдеров НХЛ: «Брюинз» победили «Детройт» (4:1), а «Мэйпл Лифс» — «Оттаву» (4:2). В шайбе Пастрняка нельзя не отметить красивейший финт Брэда Маршана.