Спасение года от русского вратаря. Варламов обокрал американца, клюшкой остановив шайбу на линии

В этом сезоне Национальной хоккейной лиги нет дефицита с претендентами на неофициальный приз «спасение года». Можно вспомнить футбольный прыжок вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери.

Или «сэйв скорпиона» от голкипера «Аризоны» Антти Раанты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b4ePiqf4Z5I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Список можно продолжать долго — лучшие вратари мира любят и умеют быть не только эффективными, но и эффектными. В субботу заявку на этот конкурс хоккейной красоты подал российский кипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов. В выездной игре с «Вегасом» он невероятным образом клюшкой остановил шайбу на линии ворот, украв гол у американца Пола Штястны.

Еще один ракурс, который поможет вам получше рассмотреть это чудо.

Вообще Семен должен был стать главным героем матча на льду «Ти-Мобайл Арены» — он был практически безупречен в игре, в которой его команда уступила сопернику по броскам в створ ворот со счетом 19−43. Но одну ошибку Варламов все-таки допустил, и она оказалась роковой. На последней минуте второго периода, после обычного вброса в зону, россиянин на пару с защитником Ником Ледди подарили шайбу Джонатану Маршессо. Тот переправил ее на Райлли Смита, а канадец со второй попытки забил единственный гол вечера.