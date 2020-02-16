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12:12 (мск), источник: Sport24

Спасение года от русского вратаря. Варламов обокрал американца, клюшкой остановив шайбу на линии

Пол Штястны уже собирался праздновать гол.

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В этом сезоне Национальной хоккейной лиги нет дефицита с претендентами на неофициальный приз «спасение года». Можно вспомнить футбольный прыжок вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери.

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Или «сэйв скорпиона» от голкипера «Аризоны» Антти Раанты.

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Список можно продолжать долго — лучшие вратари мира любят и умеют быть не только эффективными, но и эффектными. В субботу заявку на этот конкурс хоккейной красоты подал российский кипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов. В выездной игре с «Вегасом» он невероятным образом клюшкой остановил шайбу на линии ворот, украв гол у американца Пола Штястны.

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Еще один ракурс, который поможет вам получше рассмотреть это чудо.

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Вообще Семен должен был стать главным героем матча на льду «Ти-Мобайл Арены» — он был практически безупречен в игре, в которой его команда уступила сопернику по броскам в створ ворот со счетом 19−43. Но одну ошибку Варламов все-таки допустил, и она оказалась роковой. На последней минуте второго периода, после обычного вброса в зону, россиянин на пару с защитником Ником Ледди подарили шайбу Джонатану Маршессо. Тот переправил ее на Райлли Смита, а канадец со второй попытки забил единственный гол вечера.

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«Айлендерс» не могут забить в двух матчах подряд, клуб из Нью-Йорка явно находится не в лучшем состоянии. Выбираться из него нужно побыстрее — идущую девятой в турнирной таблице Восточка «Каролину» команда Барри Тротца опережает всего на 3 очка. Такими темпами потерять место в зоне плей-офф можно очень быстро.

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Вегас Голден Найтс
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0:0, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2020, 06:30 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Питер ДебурБарри Тротц
Вратари
Марк-Андре ФлериСемен Варламов
1-й период
00:03Райан Ривз
00:03Росс Джонстон
10:29Ник Холден
10:29Андерс Ли
12:56Райан Пулок
13:41Джонатан Маршессо
2-й период
33:21Командный штраф
34:34Ноа Добсон
39:25Райлли Смит(Джонатан Маршессо, Нэйт Шмидт)
3-й период
55:05Брок Нельсон
Лучшие игроки матча
Райлли Смит (Вегас Голден Найтс), Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Ши Теодор (Вегас Голден Найтс)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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