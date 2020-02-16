Спасение года от русского вратаря. Варламов обокрал американца, клюшкой остановив шайбу на линии
Пол Штястны уже собирался праздновать гол.
Пол Штястны уже собирался праздновать гол.
В этом сезоне Национальной хоккейной лиги нет дефицита с претендентами на неофициальный приз «спасение года». Можно вспомнить футбольный прыжок вратаря «Вегаса»
Или «сэйв скорпиона» от голкипера «Аризоны» Антти Раанты.
Список можно продолжать долго — лучшие вратари мира любят и умеют быть не только эффективными, но и эффектными. В субботу заявку на этот конкурс хоккейной красоты подал российский кипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов. В выездной игре с «Вегасом» он невероятным образом клюшкой остановил шайбу на линии ворот, украв гол у американца Пола Штястны.
Еще один ракурс, который поможет вам получше рассмотреть это чудо.
Вообще Семен должен был стать главным героем матча на льду «Ти-Мобайл Арены» — он был практически безупречен в игре, в которой его команда уступила сопернику по броскам в створ ворот со счетом 19−43. Но одну ошибку Варламов
«Айлендерс» не могут забить в двух матчах подряд, клуб из
|Питер Дебур
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери
|Семен Варламов
|00:03
|Райан Ривз
|00:03
|Росс Джонстон
|10:29
|Ник Холден
|10:29
|Андерс Ли
|12:56
|Райан Пулок
|13:41
|Джонатан Маршессо
|33:21
|Командный штраф
|34:34
|Ноа Добсон
|39:25
|Райлли Смит(Джонатан Маршессо, Нэйт Шмидт)
|55:05
|Брок Нельсон
Райлли Смит (Вегас Голден Найтс), Марк-Андре Флери (Вегас Голден Найтс), Ши Теодор (Вегас Голден Найтс)
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0