Америка не простит русскому вратарю нелепой ошибки? Георгиев может больше не сыграть за «Рейнджерс»

Какой же интересной получается развязка нью-йоркского «дела о трех вратарях». До трансферного дедлайна осталась неделя, а вопрос «Кто же в итоге окажется лишним из трио вратарей «Рейнджерс» — Лундквист, Шестеркин или Георгиев?» по-прежнему не имеет ответа. В какой-то момент показалось, что последний проигрывает это противостояние и будет обменян в другой клуб, но в трех последних матчах именно Георгиев получает место в стартовом составе. Понятно, что Шестеркин залечивает травму голеностопа, но почему Дэвид Куинн делает ставку на второго россиянина, а не на легендарного шведа — пытается понять, насколько Александр способен помочь «Нью-Йорку» или прорекламировать его потенциальным покупателям? С той игрой, которую Георгиев показывал на протяжении большей части воскресной игры против лидера регулярного чемпионата «Бостона спрос других клубов на него должен только повыситься.

Уже в первом периоде Георгиев получил хороший объем работы и 19 минут справлялся с ним идеально. 10 спасений должны были сохранить для хозяев ничейный счет к перерыву, но незадолго до него Александр все-таки совершил результативную ошибку — шайба после наброса Чарли Макэвоя взмыла вверх, стала парашютом опускаться в направлении ворот, а вратарь не промахнулся по ней, пытаясь поймать ловушкой. Действия кипера выглядели немного неуклюже и общее впечатления от 20 минут подпортили.

К чести Георгиева эта ошибка его не надломила — после паузы в игре он снова выглядел безупречно, даже несмотря на то, что «Бостон» смог еще увеличить давление на его ворота. В этом игровом отрезке у Александра 12 сэйвов, но без гола в его ворота дело снова не обошлось.

«Рейнджерс» снова пропустили в самой концовке и снова оказались виноваты в этом сами. На этот раз защитник Джейкоб Труба слишком не собранно действовал на чужой синей линии в большинстве, организовав выход «1 в 0» для Чарли Койла. Американский форвард соотечественника не простил.

В третьей двадцатиминутке Георгиев наконец-то остался сухим, а два других русских игрока «Нью-Йорка» помогли вернуть в этот матч интригу — Артемий Панарин ассистировал Мике Зибанежаду, тот стрельнул с позиции защитника и Павел Бучневич перекрыл обзор Ярославу Галаку.

На большее хозяев не хватило — они попытались использовать максимум возможностей и на финише основного времени заменили Георгиева на шестого полевого игрока, но в ответ получили третью шайбу от Патриса Бержерона.

После матча Куинн неожиданно акцентировал внимание на первом голе «Бостона»:

«Первый гол стал для нас ударом, который упал с неба. В раздевалке чувствовалось, что ребята немного опустошены, я не думаю, что мы смогли хорошо отреагировать на него».