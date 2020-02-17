Америка не простит русскому вратарю нелепой ошибки? Георгиев может больше не сыграть за «Рейнджерс»
Вратарский детектив «Рейнджерс» близок к развязке.
Вратарский детектив «Рейнджерс» близок к развязке.
Какой же интересной получается развязка
Уже в первом периоде Георгиев получил хороший объем работы и 19 минут справлялся с ним идеально. 10 спасений должны были сохранить для хозяев ничейный счет к перерыву, но незадолго до него Александр
К чести Георгиева эта ошибка его не надломила — после паузы в игре он снова выглядел безупречно, даже несмотря на то, что «Бостон» смог еще увеличить давление на его ворота. В этом игровом отрезке у Александра 12 сэйвов, но без гола в его ворота дело снова не обошлось.
«Рейнджерс» снова пропустили в самой концовке и снова оказались виноваты в этом сами. На этот раз защитник Джейкоб Труба слишком не собранно действовал на чужой синей линии в большинстве, организовав выход «1 в 0» для Чарли Койла. Американский форвард соотечественника не простил.
В третьей двадцатиминутке Георгиев
На большее хозяев не хватило — они попытались использовать максимум возможностей и на финише основного времени заменили Георгиева на шестого полевого игрока, но в ответ получили третью шайбу от Патриса Бержерона.
После матча Куинн неожиданно акцентировал внимание на первом голе «Бостона»:
«Первый гол стал для нас ударом, который упал с неба. В раздевалке чувствовалось, что ребята немного опустошены, я не думаю, что мы смогли хорошо отреагировать на него».
Что значат эти слова тренера — что он считает Георгиева одним из виновников поражения или его недовольство командой, которая не смогла толком прийти в себя после досадной шайбы? Узнаем в самое ближайшее время — дедлайн близится, Куинну придется
|Дэвид Куинн
|Брюс Кэссиди
|Александр Георгиев(Александр Георгиев)
|Ярослав Галак
|11:31
|Райан Линдгрен
|19:18
|Чарли Макэвой
|25:06
|Давид Крейчи
|25:06
|Давид Крейчи
|37:14
|Брэд Маршан
|38:42
|Чарли Койл
|39:33
|Мика Зибанежад
|44:23
|Карсон Кулман
|49:05
|Тори Краг
|49:52
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Райан Стром)
|59:47
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан)
Чарли Койл (Бостон Брюинз), Ярослав Галак (Бостон Брюинз), Патрис Бержерон (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1