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09:59 (мск), источник: Sport24

Америка не простит русскому вратарю нелепой ошибки? Георгиев может больше не сыграть за «Рейнджерс»

Вратарский детектив «Рейнджерс» близок к развязке.

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Какой же интересной получается развязка нью-йоркского «дела о трех вратарях». До трансферного дедлайна осталась неделя, а вопрос «Кто же в итоге окажется лишним из трио вратарей «Рейнджерс» — Лундквист, Шестеркин или Георгиев?» по-прежнему не имеет ответа. В какой-то момент показалось, что последний проигрывает это противостояние и будет обменян в другой клуб, но в трех последних матчах именно Георгиев получает место в стартовом составе. Понятно, что Шестеркин залечивает травму голеностопа, но почему Дэвид Куинн делает ставку на второго россиянина, а не на легендарного шведа — пытается понять, насколько Александр способен помочь «Нью-Йорку» или прорекламировать его потенциальным покупателям? С той игрой, которую Георгиев показывал на протяжении большей части воскресной игры против лидера регулярного чемпионата «Бостона спрос других клубов на него должен только повыситься.

Уже в первом периоде Георгиев получил хороший объем работы и 19 минут справлялся с ним идеально. 10 спасений должны были сохранить для хозяев ничейный счет к перерыву, но незадолго до него Александр все-таки совершил результативную ошибку — шайба после наброса Чарли Макэвоя взмыла вверх, стала парашютом опускаться в направлении ворот, а вратарь не промахнулся по ней, пытаясь поймать ловушкой. Действия кипера выглядели немного неуклюже и общее впечатления от 20 минут подпортили.

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К чести Георгиева эта ошибка его не надломила — после паузы в игре он снова выглядел безупречно, даже несмотря на то, что «Бостон» смог еще увеличить давление на его ворота. В этом игровом отрезке у Александра 12 сэйвов, но без гола в его ворота дело снова не обошлось.

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«Рейнджерс» снова пропустили в самой концовке и снова оказались виноваты в этом сами. На этот раз защитник Джейкоб Труба слишком не собранно действовал на чужой синей линии в большинстве, организовав выход «1 в 0» для Чарли Койла. Американский форвард соотечественника не простил.

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В третьей двадцатиминутке Георгиев наконец-то остался сухим, а два других русских игрока «Нью-Йорка» помогли вернуть в этот матч интригу — Артемий Панарин ассистировал Мике Зибанежаду, тот стрельнул с позиции защитника и Павел Бучневич перекрыл обзор Ярославу Галаку.

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На большее хозяев не хватило — они попытались использовать максимум возможностей и на финише основного времени заменили Георгиева на шестого полевого игрока, но в ответ получили третью шайбу от Патриса Бержерона.

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После матча Куинн неожиданно акцентировал внимание на первом голе «Бостона»:

«Первый гол стал для нас ударом, который упал с неба. В раздевалке чувствовалось, что ребята немного опустошены, я не думаю, что мы смогли хорошо отреагировать на него».

Что значат эти слова тренера — что он считает Георгиева одним из виновников поражения или его недовольство командой, которая не смогла толком прийти в себя после досадной шайбы? Узнаем в самое ближайшее время — дедлайн близится, Куинну придется все-таки ответить на вратарский вопрос. Георгиев выиграл два из трех последних матчей и достойно смотрелся против «Бостона», но не станет ли одна, пусть и очень неприятная ошибка, одной из последних для него в «Рейнджерс»?

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Нью-Йорк Рейнджерс
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2116.02.2020, 23:30 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Дэвид КуиннБрюс Кэссиди
Вратари
Александр Георгиев(Александр Георгиев)Ярослав Галак
1-й период
11:31Райан Линдгрен
19:18Чарли Макэвой
2-й период
25:06Давид Крейчи
25:06Давид Крейчи
37:14Брэд Маршан
38:42Чарли Койл
39:33Мика Зибанежад
3-й период
44:23Карсон Кулман
49:05Тори Краг
49:52Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Райан Стром)
59:47Патрис Бержерон(Брэд Маршан)
Лучшие игроки матча
Чарли Койл (Бостон Брюинз), Ярослав Галак (Бостон Брюинз), Патрис Бержерон (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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