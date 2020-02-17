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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Буллит Гусева в послематчевой серии помог «Нью-Джерси» обыграть «Коламбус»

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США).

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Источник: Reuters

«Дьяволы» одержали победу в серии послематчевых буллитов — 4:3. Это поражение стало для «Коламбуса» пятым подряд.

В основное время в составе «Нью-Джерси» отличились Джоуи Андерсон, Ник Меркли и Кайл Палмьери, у «Коламбуса» забили Эндрю Пик, Зак Веренски и Кевин Стенлунд. В серии буллитов точнее оказались «дьяволы» — свои броски реализовали Никита Гусев и Йеспер Братт. Гусев провёл на льду 14 минут 33 секунды. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 24 минуты и две секунды, результативными действиями не отметился.

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4:3Б
0:2, 3:0, 0:1, 0:0
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2217.02.2020, 02:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинДжон Торторелла
Вратари
Маккензи БлэквудЭлвис Мерзликинс
1-й период
02:28Эндрю Пик(Сонни Милано, Пьер-Люк Дюбуа)
06:19Зак Веренски(Маркус Нутиваара, Эрик Робинсон)
13:13Дэймон Сиверсон
2-й период
21:20Джоуи Андерсон(Кайл Палмиери, Кевин Руни)
23:51Николас Меркли(Кевин Руни, Джоуи Андерсон)
25:34Павел Заха
31:55Кайл Палмиери(Нико Хишир, Йеспер Братт)
3-й период
48:45Кевин Стенлунд(Оливер Бьоркстранд, Густав Нюквист)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Йеспер Братт(Нью-Джерси Дэвилз)
Лучшие игроки матча
Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз), Николас Меркли (Нью-Джерси Дэвилз), Джоуи Андерсон (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
4Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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