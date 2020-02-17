Буллит Гусева в послематчевой серии помог «Нью-Джерси» обыграть «Коламбус»
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк,
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл на стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк,
«Дьяволы» одержали победу в серии послематчевых буллитов — 4:3. Это поражение стало для «Коламбуса» пятым подряд.
В основное время в составе «Нью-Джерси» отличились Джоуи Андерсон, Ник Меркли и Кайл Палмьери, у «Коламбуса» забили Эндрю Пик, Зак Веренски и Кевин Стенлунд. В серии буллитов точнее оказались «дьяволы» — свои броски реализовали Никита Гусев и Йеспер Братт. Гусев провёл на льду 14 минут 33 секунды. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 24 минуты и две секунды, результативными действиями не отметился.
|Ален Насреддин
|Джон Торторелла
|Маккензи Блэквуд
|Элвис Мерзликинс
|02:28
|Эндрю Пик(Сонни Милано, Пьер-Люк Дюбуа)
|06:19
|Зак Веренски(Маркус Нутиваара, Эрик Робинсон)
|13:13
|Дэймон Сиверсон
|21:20
|Джоуи Андерсон(Кайл Палмиери, Кевин Руни)
|23:51
|Николас Меркли(Кевин Руни, Джоуи Андерсон)
|25:34
|Павел Заха
|31:55
|Кайл Палмиери(Нико Хишир, Йеспер Братт)
|48:45
|Кевин Стенлунд(Оливер Бьоркстранд, Густав Нюквист)
|победный бросок: Йеспер Братт(Нью-Джерси Дэвилз)
Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз), Николас Меркли (Нью-Джерси Дэвилз), Джоуи Андерсон (Нью-Джерси Дэвилз)
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0